Максим Матвеев становится подставным кандидатом на выборах губернатора в трейлере сериала «Спойлер» по сценарию Сергея Минаева

Сценарий для проекта написал журналист Сергей Минаев, для которого «Спойлер» — не первый кинопроект: ранее он работал над сериалами «Золотое дно» и «The Tелки». Адаптация писательской задумки откладывалась несколько лет с 2018 года — первый трейлер вышел лишь в 2021 году. В то же время в проект приходит новый режиссер — коллега Матвеева по «Триггеру» Дмитрий Тюрин. За визуальную составляющую отвечает оператор фильма «Географ глобус пропил» Владимир Башта, а за саундтрек — композитор Анна Друбич прямиком с прошлого кассового хита «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина. Несмотря на сложную обстановку съемочного процесса, настоящий рейтинг ожидания «Спойлера» составляет 97% согласно статистике Кинопоиска. Первые серии на стриминговой платформе выйдут уже 18 апреля.

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