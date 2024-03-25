5 фильмов, дающих надежду даже в сложные времена

На сильные эмоциональные переживания наша психика реагирует по-разному. Есть те, кто справляется с тревогой и стрессом через просмотр кино. Редакция «Собака.ru» выбрала пять отличных картин, которые могут помочь чувствовать себя лучше.
«Билли Эллиот» / Billy Elliot, реж. Стивен Долдри, 2000 (18+)
Режиссерский дебют Стивена Долдри («Чтец», «Часы») в кино — история успеха, частично вдохновленная реальной биографией танцовщика лондонского Королевского балета Филипа Марсдена, выходца из рабочей семьи.
Середина 1980-х, в вымышленном городе Эверингтон реального графства Дарем шахтеры ежедневно бастуют, стараясь не позволить консервативному правительству Тэтчер ослабить профсоюзы. А растущий без мамы 11-летний Билли (Джейми Белл), чей папа и старший брат во главе стачки рабочих, вдруг понимает, что ему не по душе бокс, в котором у него ничего не выходит. Его истинное призвание — танцы и балетный класс строгой миссис Уилкинсон (Джули Уолтерс), которая верит, что из нескладного подростка-гадкого утенка получится прекрасный лебедь. Такой, что даже исполнит главную партию в культовом «Лебедином озере» в хореографии Мэтью Борна.
Где смотреть: «Кинопоиск», Okko, Wink, Kion, «НТВ-Плюс Онлайн ТВ»
«Мне 20 лет» («Застава Ильича»), реж. Марлен Хуциев, 1965 (12+)
Хрущевская оттепель была удивительным временем для советского кино. Кинематографисты, кажется, искренне верили, что «бывает все на свете хорошо». Великая Отечественная, репрессии и культ личности остались в прошлом, человек полетел в космос, а значит лучшее, конечно, впереди.
В 1960-е снимались фильмы, фиксирующие на кинопленке моменты счастья. Не бравурную радость по принуждению с восхвалением свинарок, пастухов и колхозов, а искренние эмоции от прогулок бессонными майскими ночами и первых сильных чувств. Уже совсем скоро на смену жизнерадостному оттепельному придет кино морального беспокойства — с экзистенциальными вопросами вместо пробежек босиком по мостовым после июльского дождя.
В этом смысле двухсерийный «Мне 20 лет» — фильм отчасти переходного периода. Его герои трое друзей Сергей, Николай и Слава (Валентин Попов, Николай Губенко и Станислав Любшин) тоже мучаются, как поступать по совести, какой патриотизм квасной и чем он отличается от истинного, а также как вести мирную жизнь. Но в их рассуждениях еще есть надежда — а значит фильм работает как портал в идеальный мир, где нет хаоса, ничего непоправимого не случится, и все существует по непростым, но вполне познаваемым законам. А еще — здесь есть документирование поэтических вечеров в столичном Политехническом музее с выступлениями Евтушенко, Вознесенского и Ахмадулиной и сцена вечеринки, в которой снялись режиссеры Андрей Тарковский и Андрей Кончаловский и сценаристка Наталья Рязанцева.
Где смотреть: YouTube (официальный канал Киностудии им. Горького), «Кинопоиск», Okko, Premier, «Триколор Кино и ТВ», «Кино1ТВ»
«Оставленные» / Holdovers, реж. Александр Пэйн, 2023 (18+)
Ретродрамеди Александра Пэйна («Небраска», «Выскочка») в духе «Клуба "Завтрак"» и «Общества мертвых поэтов» вышло только в прошлом году, но уже стала рождественской классикой. Впрочем, пересмотреть лиричный и невероятно добрый фильм о торжестве гуманизма, интонационно напоминающий роман «Перекрестки» Джонатана Франзена, можно, не дожидаясь праздников.
Действие разворачивается в начале 1970-х. В престижном пансионе для мальчиков под Рождество остаются несколько подростков разных возрастов, которых никто не забрал домой на праздники. Среди них — замкнутый Ангус (Доминик Сесса). За детьми присматривают нелюдимый профессор античности Ханэм (Пол Джаматти) и темнокожая буфетчица Мэри (блистательная Давайн Джой Рэндольф, получившая за эту роль «Оскар» как лучшая актриса второго плана), чей сын, недавно погиб во Вьетнаме. Обреченные друг на друга одинокие герои становятся по-настоящему близки.
Где смотреть: Roku, Amazon Prime Video, Vudu
«По ту сторону надежды» / Toivon tuolla puolen, реж. Аки Каурисмяки, 2017 (18+)
Гуманист Аки Каурисмяки в каждом своем фильме умудряется воспевать маленького человека и примат доброты и человечности над всем остальным. Не исключение и его предпоследний фильм — «По ту сторону надежды», получивший приз за лучшую режиссуру на Берлинале в 2017 году.
Беженец из Сирии Калед (Шерван Хаджи) приплывает на грузовом судне в Финляндию. Его цель — не только сбежать из разбомбленного Алеппо в безопасный и компактный Хельсинки (в версии Каурисмяки), но и найти сестру, пропавшую где-то в Европе. Помогать мигранту со всей горячностью берутся сразу несколько помятых жизнью финских чудаков во главе с экс-бизнесменом Вальдемаром (Сакари Куосманен), владеющим обшарпанной забегаловкой «Золотая пинта».
Где смотреть: «Кинопоиск», «Кино1ТВ», Okko, Wink
«Магнолия» / Magnolia, реж. Пол Томас Андерсон, 1999 (18+)
Свой трехчасовой фильм с лучшей ролью в карьере Тома Круза сам Пол Томас Андерсон считал отчасти мегаломанским — из хронометража, на его взгляд, легко можно было бы выкинуть минут 20. Но, пожалуй, именно такой неспешный ритм настраивает на искреннее сопереживание героям каждой новеллы, которые в итоге переплетутся в единую историю, а у эмпатичного зрителя в конце картины даже есть шанс на самый настоящий катарсис.
Нас со школьной скамьи приучают к законам греческой трагедии: предопределенности и невозможности выйти за предначертанное судьбой — ей можно лишь покориться. Поэтому эффектный финал фильма с библейской египетской казнью работает так безотказно. После дождя из лягушек все же выглянет солнце, и значит у всех нас есть второй шанс, а рок, возможно, был лишь предрассудком.
Где смотреть: Amazon Prime Video, iTunes, Google Play, Vudu
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