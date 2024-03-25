5 фильмов, дающих надежду даже в сложные времена

«Мне 20 лет» («Застава Ильича»), реж. Марлен Хуциев, 1965 (12+)

Хрущевская оттепель была удивительным временем для советского кино. Кинематографисты, кажется, искренне верили, что «бывает все на свете хорошо». Великая Отечественная, репрессии и культ личности остались в прошлом, человек полетел в космос, а значит лучшее, конечно, впереди.

В 1960-е снимались фильмы, фиксирующие на кинопленке моменты счастья. Не бравурную радость по принуждению с восхвалением свинарок, пастухов и колхозов, а искренние эмоции от прогулок бессонными майскими ночами и первых сильных чувств. Уже совсем скоро на смену жизнерадостному оттепельному придет кино морального беспокойства — с экзистенциальными вопросами вместо пробежек босиком по мостовым после июльского дождя.

В этом смысле двухсерийный «Мне 20 лет» — фильм отчасти переходного периода. Его герои трое друзей Сергей, Николай и Слава (Валентин Попов, Николай Губенко и Станислав Любшин) тоже мучаются, как поступать по совести, какой патриотизм квасной и чем он отличается от истинного, а также как вести мирную жизнь. Но в их рассуждениях еще есть надежда — а значит фильм работает как портал в идеальный мир, где нет хаоса, ничего непоправимого не случится, и все существует по непростым, но вполне познаваемым законам. А еще — здесь есть документирование поэтических вечеров в столичном Политехническом музее с выступлениями Евтушенко, Вознесенского и Ахмадулиной и сцена вечеринки, в которой снялись режиссеры Андрей Тарковский и Андрей Кончаловский и сценаристка Наталья Рязанцева.

Где смотреть: YouTube (официальный канал Киностудии им. Горького), «Кинопоиск», Okko, Premier, «Триколор Кино и ТВ», «Кино1ТВ»