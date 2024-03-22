«Какой урок можно вынести из общения с бунтующим, свободолюбивым учителем, у которого в жизни все идет не так? Сможет ли такой учитель правильно повлиять на подростков и изменить их жизни, пока его жизнь еще не разрушена окончательно?» — задаются вопросом авторы проекта.
В сериале «Урок» Юра Борисов вновь играет музыканта (привет его панк-роли в фильм «Год рождения»!): после аварии, в которой погибла его девушка Лиза, и года в наркологической клинике он все потерял. Теперь герой возвращается в родной город, где у него остался лишь старший брат Константин (Воробьев), который всегда был его полной противоположностью. Так герой Юры Борисова становится учителем в школе и вынужден вникать в проблемы подростков.
«Мой герой оказывается в окружении подростков, для которых поиск себя, своего места в мире и моральных ориентиров в жизни являются первостепенными вопросами. В проекте задействована прекрасная команда, я работаю с замечательными партнерами Даниилом Воробьевым и Олей Лерман, и у нас очень крутой режиссер Сергей Филатов», — говорит Юра Борисов.
«В этом проекте меня привлекли три вещи: возможность отработать внутреннюю проблему со своими родителями, Сергей Филатов — режиссер проекта — его настрой на сотворчество, и Юра Борисов, как явление. Было понятно, что мы будем кайфовать в процессе! Я играю учителя в общеобразовательной школе, и история будет интересна всем, кто любит драму, в нашем случае психоделическую драму», — отмечает Даниил Воробьев.
Партнерами Юры и Даниила на площадке стали: Ольга Лерман, Иван Петросян, Аюш Очир-Горяев, Елизавета Карякина, Виталий Щербина, Роман Бордачев, Вера Енгалычева, Полина Денисова, Алена Долголенко, Олег Савостюк и другие. Премьера сериала «Урок» состоится на Okko.
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