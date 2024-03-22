«Мой герой оказывается в окружении подростков, для которых поиск себя, своего места в мире и моральных ориентиров в жизни являются первостепенными вопросами. В проекте задействована прекрасная команда, я работаю с замечательными партнерами Даниилом Воробьевым и Олей Лерман, и у нас очень крутой режиссер Сергей Филатов», — говорит Юра Борисов.

«В этом проекте меня привлекли три вещи: возможность отработать внутреннюю проблему со своими родителями, Сергей Филатов — режиссер проекта — его настрой на сотворчество, и Юра Борисов, как явление. Было понятно, что мы будем кайфовать в процессе! Я играю учителя в общеобразовательной школе, и история будет интересна всем, кто любит драму, в нашем случае психоделическую драму», — отмечает Даниил Воробьев.