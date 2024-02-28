Следующим героем киноведческого препарирования станет культовая Наоми Кавасе — режиссер таких лент как «Лес скорби» 2007 года, за которую она получила «Золотую пальмовую ветвь», а также драмы 1997 года «Судзаку» о семейной трагедии. Лекцию «Видеть, касаться, быть рядом: опыт близости в неигровых практиках Наоми Кавасе» прочитает автор интернет-журнала об авторском кино «Cineticle» Мария Грибова — встреча состоится 11 марта. В дискурсе будут охвачены не только игровые работы Кавасе, но также документальные ленты — дневниковые фильмы, видеопереписки, интервью и фотографии, которые сосредоточены вокруг предельно интимных тем: детства, материнства, дружбы. Вокруг любви – и возможности ее демонстрации.