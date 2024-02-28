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Кино и сериалы

В Доме кино расскажут о Ларисе Шепитько, Шанталь Акерман и других знаковых режиссерах-женщинах

Весна приходит в Петербург вместе с просветительским циклом лекций из четырех встреч о культовых режиссерах, который стартует 4 марта в Доме кино и продлится до начала апреля. В программе обсуждение репрезентации женщины в кино сейчас и раньше, а также осмысление образов режиссеров в героинях их картин.

Кадр из фильма «Восхождение», 1977 год
кадр из фильма

Кадр из фильма «Восхождение», 1977 год

Кадр из фильма «Крылья», 1966 год
кадр из фильма

Кадр из фильма «Крылья», 1966 год

Кадр из фильма «Зной», 1963 год
кадр из фильма

Кадр из фильма «Зной», 1963 год

Кадр из фильма «Зной», 1963 год
кадр из фильма

Кадр из фильма «Зной», 1963 год

Серию встреч начнет киновед и кинокритик, автор статей для «Сеанса» и «Искусство кино», а также редактор телеграмм-канала «Valerie a týden divu» Валерия Косенко. 4 марта она расскажет о Ларисе Шепитько — советском режиссере и обладательнице «Золотого медведя» Берлинале за военную драму «Восхождение» 1977 года. Критик расскажет как ранняя смерть повлияла на востребованность режиссера, а также про нюансы ее творчества на лекции «Немая тревога и голос одиночества: как снимала Лариса Шепитько».

«Улитка», 1994 год
кадр из фильма

«Улитка», 1994 год

«Тихие воды», 2014 год
кадр из фильма

«Тихие воды», 2014 год

«Траурный лес», 2007 год
кадр из фильма

«Траурный лес», 2007 год

Следующим героем киноведческого препарирования станет культовая Наоми Кавасе — режиссер таких лент как «Лес скорби» 2007 года, за которую она получила «Золотую пальмовую ветвь», а также драмы 1997 года «Судзаку» о семейной трагедии. Лекцию «Видеть, касаться, быть рядом: опыт близости в неигровых практиках Наоми Кавасе» прочитает автор интернет-журнала об авторском кино «Cineticle» Мария Грибова — встреча состоится 11 марта. В дискурсе будут охвачены не только игровые работы Кавасе, но также документальные ленты — дневниковые фильмы, видеопереписки, интервью и фотографии, которые сосредоточены вокруг предельно интимных тем: детства, материнства, дружбы. Вокруг любви – и возможности ее демонстрации.

«Варда глазами Аньес», 2019 год
кадр из фильма

«Варда глазами Аньес», 2019 год

«Джейн Б. глазами Аньес В.», 1988 год
кадр из фильма

«Джейн Б. глазами Аньес В.», 1988 год

«Клео от 5 до 7», 1962 год
кадр из фильма

«Клео от 5 до 7», 1962 год

Март завершится лекцией киноведа Ольги Давыдовой «Я, не-я, другие: кинематограф Аньес Варды» о документальном реализме и феминизме режиссера, положившей началу французской новой волны — встреча пройдет 26 марта. Она написала сценарий для культового «Последнего танго в Париже», была на обложке первого выпуска журнала Interview в 1969 году, сняла документальный фильм о Джейн Биркин и создала элегию о тяжести женской судьбы «Без крыши, вне закона», за которую удостоилась «Золотого льва» в 1985 году.

«Жанна Дильман, набережная коммерции 23, Брюссель 1080», 1975 год
кадр из фильма

«Жанна Дильман, набережная коммерции 23, Брюссель 1080», 1975 год

«Свидание Анны», 1978 год
кадр из фильма

«Свидание Анны», 1978 год

Закончит программу встреча с редактором самиздата о кино «К!» Дашей Черновой и ее рассказом о бельгийском режиссере и сценаристе Шанталь Акерман — «Свидания с Шанталь Акерман: кинематограф повседневности и беспокойства» пройдет 2 апреля.

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