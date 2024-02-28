Весна приходит в Петербург вместе с просветительским циклом лекций из четырех встреч о культовых режиссерах, который стартует 4 марта в Доме кино и продлится до начала апреля. В программе обсуждение репрезентации женщины в кино сейчас и раньше, а также осмысление образов режиссеров в героинях их картин.
Серию встреч начнет киновед и кинокритик, автор статей для «Сеанса» и «Искусство кино», а также редактор телеграмм-канала «Valerie a týden divu» Валерия Косенко. 4 марта она расскажет о Ларисе Шепитько — советском режиссере и обладательнице «Золотого медведя» Берлинале за военную драму «Восхождение» 1977 года. Критик расскажет как ранняя смерть повлияла на востребованность режиссера, а также про нюансы ее творчества на лекции «Немая тревога и голос одиночества: как снимала Лариса Шепитько».
Следующим героем киноведческого препарирования станет культовая Наоми Кавасе — режиссер таких лент как «Лес скорби» 2007 года, за которую она получила «Золотую пальмовую ветвь», а также драмы 1997 года «Судзаку» о семейной трагедии. Лекцию «Видеть, касаться, быть рядом: опыт близости в неигровых практиках Наоми Кавасе» прочитает автор интернет-журнала об авторском кино «Cineticle» Мария Грибова — встреча состоится 11 марта. В дискурсе будут охвачены не только игровые работы Кавасе, но также документальные ленты — дневниковые фильмы, видеопереписки, интервью и фотографии, которые сосредоточены вокруг предельно интимных тем: детства, материнства, дружбы. Вокруг любви – и возможности ее демонстрации.
Март завершится лекцией киноведа Ольги Давыдовой «Я, не-я, другие: кинематограф Аньес Варды» о документальном реализме и феминизме режиссера, положившей началу французской новой волны — встреча пройдет 26 марта. Она написала сценарий для культового «Последнего танго в Париже», была на обложке первого выпуска журнала Interview в 1969 году, сняла документальный фильм о Джейн Биркин и создала элегию о тяжести женской судьбы «Без крыши, вне закона», за которую удостоилась «Золотого льва» в 1985 году.
Закончит программу встреча с редактором самиздата о кино «К!» Дашей Черновой и ее рассказом о бельгийском режиссере и сценаристе Шанталь Акерман — «Свидания с Шанталь Акерман: кинематограф повседневности и беспокойства» пройдет 2 апреля.
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