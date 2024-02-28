Завершились съемки драмы Николая Хомерики «Чистые» о тайнах и пороках петербургской богемы начала ХХ века

Среди исторических локаций, где проходили съемки, Царское Село, Гостиный Двор, Петропавловская крепость, Витебский вокзал, Дворцовые конюшни, Лопухинский сад, Дворец Елизаветино, Усадьба Знаменка, Гатчинский дворец и другие — всего 17 различных локаций, представляющих историческую ценность. Один из основных съемочных «павильонов», старинный особняк конца XIX века, был отреставрирован специально для съемок. По сюжету, в нем расположился дом Матушки.

Премьера сериала «Чистые» о «тайнах и пороках петербургской богемы начала ХХ века» состоится в 2024 году в онлайн-кинотеатре Wink.

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