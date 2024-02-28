Завершились съемки драмы Николая Хомерики «Чистые» о тайнах и пороках петербургской богемы начала ХХ века

Автором сценария нового проекта Хомерики выступил Александр Родионов — вместе они работали в том числе над «Сказкой про темноту», которая участвовала в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля в 2009 году. Главные роли в «Чистых» исполняют Софья Синицына, Диана Милютина, Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Даниил Воробьев, Никита Кологривый, Борис Каморзин и другие. Показываем кадры со съемочной площадки.
События восьмисерийной драмы разворачиваются в 1903 году в Петербурге — «мире роскоши и досуга для мужчин» и «страха и подчинения для женщин». Ксения (Софья Синицына) и Стеша (Диана Милютина) работают в подпольном доме терпимости под контролем благообразной и безжалостной дамы. Девушки продают мужчинам тело, чувства, флирт и иллюзию любви. Кажется, кроме красоты у них ничего нет. На самом же деле им доступна тайная сила — чистота души и желание свободы. И этой силой они смогут изменить все.
Для создания атмосферы начала ХХ века команда сериала уделила большое внимание образам героинь. «При создании костюмов я изучал 1903 год, чтобы сохранить стилистику эпохи и подчеркнуть характер каждой из героинь. Некоторые элементы образов героинь имеют настоящую историческую ценность, например, траурная накидка Ксении была бережно сохранена и датирована началом XX века, а в одной из сцен на ней можно будет увидеть фрак, в котором актриса Инна Чурикова играла в спектакле "Васса Железнова"», — рассказывает художник по костюмам Владимир Никифоров.
Среди исторических локаций, где проходили съемки, Царское Село, Гостиный Двор, Петропавловская крепость, Витебский вокзал, Дворцовые конюшни, Лопухинский сад, Дворец Елизаветино, Усадьба Знаменка, Гатчинский дворец и другие — всего 17 различных локаций, представляющих историческую ценность. Один из основных съемочных «павильонов», старинный особняк конца XIX века, был отреставрирован специально для съемок. По сюжету, в нем расположился дом Матушки.
Премьера сериала «Чистые» о «тайнах и пороках петербургской богемы начала ХХ века» состоится в 2024 году в онлайн-кинотеатре Wink.
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