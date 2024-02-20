Александр Яценко, Дарья Савельева и Макар Хлебников сыграют в детективной драме Андрея Прошкина «Буровая»

Сериал «Буровая» расскажет историю Юлии, чей сын погибает во время похода в горы. Однако после похорон она получает на почту загадочное видео, в котором видит сына живым. Все указывает на то, что его удерживают где-то на Сахалине, в районе буровой станции Северная-2. Юля отправляется на Сахалин на поиски сына. Следом за ней туда вылетает ее бывший муж Андрей. Родителям предстоят долгие поиски своего сына в умирающем заснеженном поселке, в суровом крае, где не привечают чужаков.

Главные роли в проекте исполнят Александр Яценко, Дарья Савельева, Макар Хлебников, Дмитрий Быковский, Павел Колесов, Евгений Харитонов, Игорь Хрипунов, Дмитрий Поднозов, Глеб Пускепалис, Михаил Евланов и другие. Сценарий к сериалу написали Евгений Керов, Илья Малкин, Владислав Момджян и Денис Уточкин, оператором-постановщиком выступил Артем Емельянов, продюсерами — Александр Плотников, Сергей Шишкин, Эльвира Дмитриевская и Гавриил Гордеев.