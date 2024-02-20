Александр Яценко, Дарья Савельева и Макар Хлебников сыграют в детективной драме Андрея Прошкина «Буровая»

По словам продюсера Гавриила Гордеева, сериал «не просто держит в напряжении, но и показывает, как любые разногласия между близкими теряют значение в сложные моменты жизни». А еще «напомнит о том, что семья и близкие — главное, что есть у каждого из нас».
Сериал «Буровая» расскажет историю Юлии, чей сын погибает во время похода в горы. Однако после похорон она получает на почту загадочное видео, в котором видит сына живым. Все указывает на то, что его удерживают где-то на Сахалине, в районе буровой станции Северная-2. Юля отправляется на Сахалин на поиски сына. Следом за ней туда вылетает ее бывший муж Андрей. Родителям предстоят долгие поиски своего сына в умирающем заснеженном поселке, в суровом крае, где не привечают чужаков.
Главные роли в проекте исполнят Александр Яценко, Дарья Савельева, Макар Хлебников, Дмитрий Быковский, Павел Колесов, Евгений Харитонов, Игорь Хрипунов, Дмитрий Поднозов, Глеб Пускепалис, Михаил Евланов и другие. Сценарий к сериалу написали Евгений Керов, Илья Малкин, Владислав Момджян и Денис Уточкин, оператором-постановщиком выступил Артем Емельянов, продюсерами — Александр Плотников, Сергей Шишкин, Эльвира Дмитриевская и Гавриил Гордеев.
«Рассказ попеременно ведется от лица двух героев, матери и отца, которые ищут своего пропавшего сына. Зритель увидит две версии одной истории, мужскую и женскую, которые дополняют друг друга, позволяя увидеть объем горя родителей, потерявших сына, и узнать, на что они готовы пойти ради спасения собственного ребенка. Третьим полноправным героем "Буровой" является пространство — северный поселок нефтяников, наполненный древними ужасами и современными страшными тайнами», — говорит режиссер Андрей Прошкин.
Съемки сериала «Буровая» пройдут до лета 2024 года. Премьера в онлайн-кинотеатре Okko запланирована на 2025 год.
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