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Переверзев хочет снять «Брат 4». В этот раз фильм будет в жанре ужасов

Кинокомпания «Улица Сергея Эйзенштейна» уже объявила кастинг актеров для съемок в новой ленте. «Брат-4», как и «Брат-3», никак не будет связан со знаменитой дилогией режиссера Алексея Балабанова.

Screenshot Брат 3/YouTube

Предполагается, что съемки будут проходить у подножья горы Фудзи в Токио, а также в одном из российских городов. «У меня уже года три лежит законченный сценарий хоррора. На днях инвестор, отказавшийся когда-то спонсировать съемки «Брата-3», сказал, что в восторге от этого фильма и готов вкладываться в искусство», — цитирует Валерия Переверзева «Петербургский дневник».

Режиссер заявил, что имеющийся сценарий ещё предстоит адаптировать, а также пообещал, что в продолжении «Брата-3» появится часть артистов из предыдущего фильма. «Изначально я планировал снять «Брат-3.2», чтобы ещё раз подчеркнуть оригинальность проекта, который не является ничьим продолжением. Однако для Японии цифра четыре означает смерть, а у меня как раз есть такой персонаж в сценарии. Так и родилось название, — заявил кинодел.

Напомним, что «Брат 3» получил прокатное удостоверение в конце прошлого года после нескольких отказов. В прокат лента вышла с 1 февраля.

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