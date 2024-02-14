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Кино и сериалы

В «Сообществе» покажут фильмы на французском языке. Здесь стартует кинофестиваль My French Film Festival

Это международный онлайн-кинофестиваль франкоязычных фильмов, который проводится с 2011 года ежегодно. В основе инициативы — распространение франкоязычной культуры, а также обеспечение доступности молодого французского кино по всему миру.

Зоэль Эшбахер «Честная игра», 2022 год (Швейцария)
кадр из фильма

Зоэль Эшбахер «Честная игра», 2022 год (Швейцария)

Валентин Кадик, «Летний отдых», 2023 год (Франция)
кадр из фильма

Валентин Кадик, «Летний отдых», 2023 год (Франция)

Давид Арсланян «Савраска», 2022 год
кадр из фильма

Давид Арсланян «Савраска», 2022 год

Поль Реду, «Быстрая жизнь», 2022 год
кадр из фильма

Поль Реду, «Быстрая жизнь», 2022 год

Показы фильмов, отобранных для 14-го сезона кинофестиваля, пройдут с 16 по 18 февраля в пространстве «Сообществе» в Новой Голландии. Стартуют с цикла короткометражек: первой покажут «Честную игру» 2022 года швейцарского режиссера Зоэля Эшбахера. В центре сюжета — автогонка между тремя разноплановыми персонажами. Следом представят картину Валентина Кадика «Летний отдых» 2023 года про неожиданную встречу у подножия гор. Завершат фестивальный день две ленты: «Савраска» режиссера Давида Арсланяна о незавидной судьбе курьера в долгах и «Быстрая жизнь» Поля Ригу про необычное шапито из разных характеров в одной французской квартире — обе картины 2022 года. Фильмы представит директор Французского института в России Алессандро Джорджини.

Жан-Батист Дюран, «Цепной пес», 2022 год
кадр из фильма

Жан-Батист Дюран, «Цепной пес», 2022 год

Фестиваль продолжится 17 февраля показом полнометражной ленты «Цепной пес» Жана-Батиста Дюрана 2022 года. Вступительное слово о картине произнесет исследовательница кино и театра, автор самиздата о кино «К!» Диана Абу Юсеф. В центре сюжета — противоречивые отношения Дога и Миралеса. Картина — победитель Европейского кинофестиваля дебютного кино в Анже.

Ален Угетто, «Собакам и итальянцам вход воспрещен», 2022 года
кадр из фильма

Ален Угетто, «Собакам и итальянцам вход воспрещен», 2022 года

Завершится фестиваль 18 февраля вместе с  анимационной лентой 2022 года «Собакам и итальянцам вход воспрещен» режиссера Алена Угетто. Драма о релокации итальянской семьи во Францию заслужила признание критиков и победила на Международном фестивале анимационного кино в Анси в 2022 году, взяла статуэтку Европейской киноакадемии за «Лучший анимационный фильм» в том же году. Мультипликацию представит Саша Пивоварова — режиссер, педагог и аниматор студии «Да».

Все 36 картин программы фестиваля также доступны до 19 февраля онлайн.

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