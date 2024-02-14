Завершится фестиваль 18 февраля вместе с анимационной лентой 2022 года «Собакам и итальянцам вход воспрещен» режиссера Алена Угетто. Драма о релокации итальянской семьи во Францию заслужила признание критиков и победила на Международном фестивале анимационного кино в Анси в 2022 году, взяла статуэтку Европейской киноакадемии за «Лучший анимационный фильм» в том же году. Мультипликацию представит Саша Пивоварова — режиссер, педагог и аниматор студии «Да».

Все 36 картин программы фестиваля также доступны до 19 февраля онлайн.

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