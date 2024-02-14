Это международный онлайн-кинофестиваль франкоязычных фильмов, который проводится с 2011 года ежегодно. В основе инициативы — распространение франкоязычной культуры, а также обеспечение доступности молодого французского кино по всему миру.
Показы фильмов, отобранных для 14-го сезона кинофестиваля, пройдут с 16 по 18 февраля в пространстве «Сообществе» в Новой Голландии. Стартуют с цикла короткометражек: первой покажут «Честную игру» 2022 года швейцарского режиссера Зоэля Эшбахера. В центре сюжета — автогонка между тремя разноплановыми персонажами. Следом представят картину Валентина Кадика «Летний отдых» 2023 года про неожиданную встречу у подножия гор. Завершат фестивальный день две ленты: «Савраска» режиссера Давида Арсланяна о незавидной судьбе курьера в долгах и «Быстрая жизнь» Поля Ригу про необычное шапито из разных характеров в одной французской квартире — обе картины 2022 года. Фильмы представит директор Французского института в России Алессандро Джорджини.
Жан-Батист Дюран, «Цепной пес», 2022 год
Фестиваль продолжится 17 февраля показом полнометражной ленты «Цепной пес» Жана-Батиста Дюрана 2022 года. Вступительное слово о картине произнесет исследовательница кино и театра, автор самиздата о кино «К!» Диана Абу Юсеф. В центре сюжета — противоречивые отношения Дога и Миралеса. Картина — победитель Европейского кинофестиваля дебютного кино в Анже.
Ален Угетто, «Собакам и итальянцам вход воспрещен», 2022 года
Завершится фестиваль 18 февраля вместе с анимационной лентой 2022 года «Собакам и итальянцам вход воспрещен» режиссера Алена Угетто. Драма о релокации итальянской семьи во Францию заслужила признание критиков и победила на Международном фестивале анимационного кино в Анси в 2022 году, взяла статуэтку Европейской киноакадемии за «Лучший анимационный фильм» в том же году. Мультипликацию представит Саша Пивоварова — режиссер, педагог и аниматор студии «Да».
Все 36 картин программы фестиваля также доступны до 19 февраля онлайн.
18+
Комментарии (0)