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«Оппенгеймер», «Одни из нас» и «Грызня»: Гильдия режиссеров Америки вручила награды

В Лос-Анджелесе вручили статуэтки победителям 76-й ежегодной премии DGA Гильдии режиссеров Америки. Главный приз получил Кристофер Нолан. В этой номинации также были Грета Гервиг, Йоргос Лантимос, Мартин Скорсезе и Александр Пэйн.

Кинопоиск / Кадр из фильма "Оппенгеймер"

Победа в DGA упрочила шансы Нолана получить «Оскар» за свой фильм. В этом году режиссер получил первую награду DGA за «Оппенгеймер».

Победители в основных номинациях:

  • Лучший режиссер полнометражного игрового фильма — Кристофер Нолан («Оппенгеймер»)
  • Лучший режиссерский дебют — Селин Сон («Прошлые жизни»)
  • Лучший режиссер драматического сериала — Питер Хор («Одни из нас»)
  • Лучший режиссер комедийного сериала — Кристофер Сторер («Медведь»)
  • Лучший режиссер документального фильма — Мстислав Чернов («20 дней в Мариуполе»)
  • Лучший режиссер телефильма или мини-сериала — Сара Адина («Уроки химии»)
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