«Оппенгеймер», «Одни из нас» и «Грызня»: Гильдия режиссеров Америки вручила награды

В Лос-Анджелесе вручили статуэтки победителям 76-й ежегодной премии DGA Гильдии режиссеров Америки. Главный приз получил Кристофер Нолан. В этой номинации также были Грета Гервиг, Йоргос Лантимос, Мартин Скорсезе и Александр Пэйн.