«Оппенгеймер», «Одни из нас» и «Грызня»: Гильдия режиссеров Америки вручила награды

В Лос-Анджелесе вручили статуэтки победителям 76-й ежегодной премии DGA Гильдии режиссеров Америки. Главный приз получил Кристофер Нолан. В этой номинации также были Грета Гервиг, Йоргос Лантимос, Мартин Скорсезе и Александр Пэйн.
Победа в DGA упрочила шансы Нолана получить «Оскар» за свой фильм. В этом году режиссер получил первую награду DGA за «Оппенгеймер».
Победители в основных номинациях:
- Лучший режиссер полнометражного игрового фильма — Кристофер Нолан («Оппенгеймер»)
- Лучший режиссерский дебют — Селин Сон («Прошлые жизни»)
- Лучший режиссер драматического сериала — Питер Хор («Одни из нас»)
- Лучший режиссер комедийного сериала — Кристофер Сторер («Медведь»)
- Лучший режиссер документального фильма — Мстислав Чернов («20 дней в Мариуполе»)
- Лучший режиссер телефильма или мини-сериала — Сара Адина («Уроки химии»)
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