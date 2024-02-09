«Один день», «Выжившие 2» и «Halo»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Halo» / Halo, 2 сезон (Paramount+) (18+)

Продолжение экранизации одноименной видеоигры, которая отходит от ее канона. Это история про масштабный конфликт между людьми и союзом инопланетных рас, объединенных одной религией. Человечество вот-вот проиграет, его надежда на выживание — проект «Спартанец-II», создающий суперсолдат. Пришельцы узнают о нем и атакуют базу, в результате выживает только один «спартанец». Его озвучил в сериале Пабло Шрайбер («Американские боги»). Во втором сезоне боец Джон-117 будет пытаться спасти планету Предел, которая еще принадлежит людям. Шоураннерами «Halo» выступили Кайл Киллен («Улица страха. Часть 1: 1994») и Стивен Кейн («Шпионка»).

С 8 февраля, Paramount+, позже в «Амедиатеке»