«Один день», «Выжившие 2» и «Halo»: Что смотреть дома на этой неделе

Ремейк разбивающей сердце мелодрамы «Один день», новые сезоны драмеди «Начальная школа „Эбботт“» и экранизации видеоигры Halo, продолжение постапокалиптического проекта со сложным устройством «Выжившие» и сиквел «Капитана Марвел» с Бри Ларсон — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Начальная школа „Эбботт“» / Abbott Elementary, 3 сезон (ABC) (18+)
Продолжение полюбившегося критикам проекта режиссеров «Офиса» Рэндолла Айнхорна и Мэттью Сона. Место действия сериала — государственная школа в Филадельфии, которой вечно не хватает финансирования. Учителей тут играют придумавшая саму история Кинта Брансон («Дамы шутят по-черному»), Лиза Энн Уолтер («Давайте потанцуем») и Шерил Ли Ральф («Афера по-голливудски»). В новом сезоне также вернется и Тайлер Джеймс Уильямс, играющий Грегори.
С 7 февраля, ABC, Hulu
Сериал «Один день» / One Day, премьера (Netflix) (18+)
Главный претендент на binge watching в честь грядущего 14 февраля — сериальный ремейк разбивающей сердце мелодрамы с Энн Хэтэуэй и Джимом Стерджессом. Здесь друзей со времен колледжа Декстера и Эмму играют Лео Вудалл из второго сезона «Белого лотоса» и Амбика Мод («Будет больно»). Долгие годы герои встречаются в день своего знакомства, не решаясь признаться друг другу в любви.
С 8 февраля, Netflix
Сериал «Halo» / Halo, 2 сезон (Paramount+) (18+)
Продолжение экранизации одноименной видеоигры, которая отходит от ее канона. Это история про масштабный конфликт между людьми и союзом инопланетных рас, объединенных одной религией. Человечество вот-вот проиграет, его надежда на выживание — проект «Спартанец-II», создающий суперсолдат. Пришельцы узнают о нем и атакуют базу, в результате выживает только один «спартанец». Его озвучил в сериале Пабло Шрайбер («Американские боги»). Во втором сезоне боец Джон-117 будет пытаться спасти планету Предел, которая еще принадлежит людям. Шоураннерами «Halo» выступили Кайл Киллен («Улица страха. Часть 1: 1994») и Стивен Кейн («Шпионка»).
С 8 февраля, Paramount+, позже в «Амедиатеке»
Сериал «Выжившие 2. Пробуждение», 2 сезон (Okko) (18+)
Спродюсированный среди прочих Борисом Хлебниковым недооцененный постапокалиптический проект со сложным устройством. В нем есть как основной сериал, так и выходящие одновременно с ним веб-спин-оффы. Напомним, люди на Земле, согласно сюжету, умирают, если их вовремя не разбудить — так действует особый сонный вирус. Во втором сезоне выжившие узнают, что есть город, в котором обитают те, кто все же смог проснуться. Но у пробуждения есть побочные эффекты. Среди новичков каста — Мариэтта Цигаль-Полищук, Федор Лавров и Антон Филипенко. Режиссером новых серий стал Евгений Емелин («Варвара»), а к креативной команде присоединился Андрей Прошкин, постановщик первого сезона.
С 8 февраля, Okko
Сериал «Полиция Токио» / Tokyo Vice, 2 сезон (HBO Max) (18+)
Продолжение криминальной драмы с Энселом Элгортом («Малыш на драйве»), основанной на мемуарах американского журналиста Джека Эдельштейна. Тот вспоминает свою юность в 1990-е, когда он переехал в Токио, чтобы расследовать преступления якудзы. Его наставником становится местный полицейский (Кэн Ватанабэ).
С 8 февраля, Max
Фильм «Капитан Марвел 2» / The Marvels (16+)
Запутанный сиквел «Капитана Марвел» с Бри Ларсон, темой сестринства и инопланетными котиками предназначен только для самых преданных фанатов супергероики Marvel. Пожалуй, только им будет интересно разбираться, как связаны Кэрол Денверс (как раз Ларсон), новая глава крии Дар-Бенн (Зави Эштон), Камала Хан (Иман Веллани) и астронавтка Моника Рамбо (Тейона Паррис). Поставила фильм Ниа ДаКоста («Кэндимен»).
Уже вышел, Disney+
Сериал «Парадокс убийцы» / Sarinja nangam, премьера (Netflix) (18+)
Черная комедия в духе «Декстера». Студент Ли Тхане (Чхве У-щик) случайно убивает неизвестного мужчину, который оказывается маньяком. Выясняется, что у него феноменальные способности распознавать насильственных преступников. Ли Тхан начинает устранять их своими силами и тем самым сам превращается в серийного убийцу. Снял сериал Ли Чхан-хи («Незнакомцы из ада»).
С 9 февраля, Netflix
Фильм «Солнечное побережье» / Suncoast (18+)
Драмеди с Вуди Харрельсоном, Лорой Линни и Нико Паркер — дебют в режиссуре Лауры Кинли и история отчасти основанная на ее реальной биографии. Брата старшеклассницы Дорис переводят в хоспис из-за неизлечимого диагноза. Навещая его, она знакомится с активистом Полом, выступающим за эвтаназию. Эта встреча меняет ее жизнь, в том числе школьную. Картину показывали на фестивале «Сандэнс», где исполнившая роль Дорис Нико Паркер получила приз за актерскую работу.
С 9 февраля, Hulu
Фильм «Последний наемник» / In the Land of Saints and Sinners (18+)
Боевик Роберта Лоренца (режиссера «Заступника» и продюсера «Гран Торино» и «Малышки на миллион») с Лиамом Нисоном, Десмондом Иствудом и Керри Кондон в касте. По сюжету отошедший от дел наемный убийца Финбар вынужден вновь взяться за оружие, чтобы навести порядок в городе, в котором он намеревался спокойно встретить старость.
С 10 февраля, «Кинопоиск»
Фильм «Сент-Омер»/ Saint Omer (18+)
Драма Алис Диоп получила на Венецианском кинофестивале в 2022 году «Серебряного льва» — Гран-при жюри смотра. Писательница Рама (Каидже Кагаме) оказывается на суде юной Лоуренс Коли (Гуслаги Маланга). Женщина обвиняется в убийстве 15-месячной дочери. Дело кажется очевидным до того, как Коли начинает рассказывать о своей жизни.
Уже вышел, iTines, Hulu, Prime Video, Vudu, Mubi
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