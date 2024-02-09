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Кино и сериалы

В «Лекторий’порту» покажут культовые фильмы Паоло Соррентино, Дэви Шу и Себастьяна Шиппера

Отправиться в Берлин за бессонными ночами и новыми знакомствами или в Рим за солнечным светом и стаканчиком джелато? А, может, рвануть в Сеул и начать жить с «чистого листа»? Вместе с героями трех кинопоказов из цикла «Место действия: о городах и людях» зрителей приглашают отправиться по разным точкам земного шара, побывать невидимым свидетелем жизни других людей.

Себастьян Шиппер, «Виктория», 2015 год
кадр из фильма

Себастьян Шиппер, «Виктория», 2015 год

11 февраля программа откроется вместе с лентой «Виктория» немецкого режиссера Себастьяна Шиппера. Картина, снятая без монтажных склеек одним непрерывным кадром за один апрельский день, получила Берлинале за операторскую работу и несколько наград немецкой киноакадемии — в том числе, за лучший фильм. В основе сюжета знакомство только что прибывшей из Мадрида в Берлин Виктории с группой местных, обилие рейва и необдуманных поступков. Фильм представит исследовательница кино и театра Диана Абу Юсеф c небольшой лекцией перед началом.

Паоло Соррентино, «Великая красота», 2013 год
кадр из фильма

Паоло Соррентино, «Великая красота», 2013 год

Следующей остановкой цикла станет летний Рим — и знаковая картина Паоло Соррентино «Великая красота», которую покажут 18 февраля. Эпическая киносатира вошла в конкурсную программу 66-го Каннского кинофестиваля, а также была удостоена четырех призов Европейской киноакадемии, в том числе за лучший фильм года. Главный герой картины, стареющий журналист-гедонист, гуляет по Риму, ходит на вечеринки и встречает разных людей, с единственной целью — поиска красоты.

Дэви Шу, «Возвращение в Сеул», 2023 год
кадр из фильма

Дэви Шу, «Возвращение в Сеул», 2023 год

Завершит киновстречи неожиданная остановка на другом конце земного шара — с картиной режиссера Дэви Шу «Возвращение в Сеул», увидеть которую можно 25 февраля. Фильм-участник программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля 2022 года. 25-летняя кореянка Фредди выросла в приемной семье во Франции. Она впервые приезжает в родную страну, чтобы найти своих биологических родителей и ответить на важнейший для каждого человека вопрос: кто я и откуда. Путешествие к себе оказывается для нее совсем не таким, как она ожидала.

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