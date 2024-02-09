В «Лекторий’порту» покажут культовые фильмы Паоло Соррентино, Дэви Шу и Себастьяна Шиппера

Завершит киновстречи неожиданная остановка на другом конце земного шара — с картиной режиссера Дэви Шу «Возвращение в Сеул», увидеть которую можно 25 февраля. Фильм-участник программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля 2022 года. 25-летняя кореянка Фредди выросла в приемной семье во Франции. Она впервые приезжает в родную страну, чтобы найти своих биологических родителей и ответить на важнейший для каждого человека вопрос: кто я и откуда. Путешествие к себе оказывается для нее совсем не таким, как она ожидала.

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