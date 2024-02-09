В «Лекторий’порту» покажут культовые фильмы Паоло Соррентино, Дэви Шу и Себастьяна Шиппера

Отправиться в Берлин за бессонными ночами и новыми знакомствами или в Рим за солнечным светом и стаканчиком джелато? А, может, рвануть в Сеул и начать жить с «чистого листа»? Вместе с героями трех кинопоказов из цикла «Место действия: о городах и людях» зрителей приглашают отправиться по разным точкам земного шара, побывать невидимым свидетелем жизни других людей.
Себастьян Шиппер, «Виктория», 2015 год
11 февраля программа откроется вместе с лентой «Виктория» немецкого режиссера Себастьяна Шиппера. Картина, снятая без монтажных склеек одним непрерывным кадром за один апрельский день, получила Берлинале за операторскую работу и несколько наград немецкой киноакадемии — в том числе, за лучший фильм. В основе сюжета знакомство только что прибывшей из Мадрида в Берлин Виктории с группой местных, обилие рейва и необдуманных поступков. Фильм представит исследовательница кино и театра Диана Абу Юсеф c небольшой лекцией перед началом.
Паоло Соррентино, «Великая красота», 2013 год
Следующей остановкой цикла станет летний Рим — и знаковая картина Паоло Соррентино «Великая красота», которую покажут 18 февраля. Эпическая киносатира вошла в конкурсную программу 66-го Каннского кинофестиваля, а также была удостоена четырех призов Европейской киноакадемии, в том числе за лучший фильм года. Главный герой картины, стареющий журналист-гедонист, гуляет по Риму, ходит на вечеринки и встречает разных людей, с единственной целью — поиска красоты.
Дэви Шу, «Возвращение в Сеул», 2023 год
Завершит киновстречи неожиданная остановка на другом конце земного шара — с картиной режиссера Дэви Шу «Возвращение в Сеул», увидеть которую можно 25 февраля. Фильм-участник программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля 2022 года. 25-летняя кореянка Фредди выросла в приемной семье во Франции. Она впервые приезжает в родную страну, чтобы найти своих биологических родителей и ответить на важнейший для каждого человека вопрос: кто я и откуда. Путешествие к себе оказывается для нее совсем не таким, как она ожидала.
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