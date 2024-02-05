Подать заявку на конкурс может режиссер-дебютант — самостоятельно или вместе со сценаристом, — имеющий как минимум одну снятую работу: короткий метр или документальный фильм. Заявка включает в себя сценарий полнометражного дебютного фильма, его синопсис и аннотацию, творческие биографии авторов в произвольной форме, режиссерскую экспликацию, мотивационное письмо, а также потрфолио. Подать ее можно по ссылке до 31 марта.

Обучение в лаборатории включает три очные сессии в июне, сентябре и декабре, во время которых дебютанты будут участвовать в семинарах и обсуждать свои сценарии с мастерами, лекторами и кураторами на киностудии «Ленфильм». У каждого проекта будет куратор, с которым авторы будут работать индивидуально. Лаборатория завершится питчингом, на котором дебютанты представят свои проекты экспертам из киноиндустрии — продюсерам, представителям кинокомпаний и фондов поддержки кино, Министерства культуры. Один из проектов лаборатории возьмет в реализацию киностудия «Ленфильм».