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Николай Хомерики, Наталия Мещанинова и Алексей Попогребский обучат молодых режиссеров в рамках лаборатории «Ленфильм-дебют»

Цель проекта — повысить качественный уровень отечественных дебютных проектов и тем самым увеличить количество оригинальных, ярких фильмов, созданных молодыми авторами, а также помочь интеграции начинающих кинематографистов в современный киноконтекст. В рамках лаборатории десять дебютантов под руководством профессионалов индустрии занимаются доработкой своих сценариев до готовых к запуску проектов.

Изображение предоставлено пресс-службой "Ленфильма"
Изображение предоставлено пресс-службой "Ленфильма"
Изображение предоставлено пресс-службой "Ленфильма"

Первая лаборатория «Ленфильм-дебют» прошла на киностудии в 2022 году. Пять проектов ее участников дошли до питчинга в Министерстве культуры: «Северная станция» Сергея Овечко уже получила финансирование, проект выпускницы Ники Горбушиной «Теплица» — в резерве. Выпускники второй лаборатории сейчас ведут переговоры  с продюсерами, которые присутствовали на питчинге в декабре прошлого года.

Кураторами третьего сезона «Ленфильм-дебюта» стали Александр Велединский, Николай Хомерики, Максим Пежемский, Алексей Попогребский,  Андрей Прошкин, Марина Разбежкина,  Анна Пармас, Любовь Борисова, Бакур Бакурадзе, Наталия Мещанинова. Мастерами лаборатории выступят Александра Васнецова и Всеволод Коршунов.

Николай Хомерики
Фото: Наталья Скворцова

Николай Хомерики

Анна Пармас

Анна Пармас

Борис Хлебников и Наталия Мещанинова
Фото: Вячеслав Филиппов

Борис Хлебников и Наталия Мещанинова

Подать заявку на конкурс может режиссер-дебютант — самостоятельно или вместе со сценаристом, — имеющий как минимум одну снятую работу: короткий метр или документальный фильм. Заявка включает в себя сценарий полнометражного дебютного фильма, его синопсис и аннотацию, творческие биографии авторов в произвольной форме, режиссерскую экспликацию, мотивационное письмо, а также потрфолио. Подать ее можно по ссылке до 31 марта.

Обучение в лаборатории включает три очные сессии в июне, сентябре и декабре, во время которых дебютанты будут участвовать в семинарах и обсуждать свои сценарии с мастерами, лекторами и кураторами на киностудии «Ленфильм». У каждого проекта будет куратор, с которым авторы будут работать индивидуально. Лаборатория завершится питчингом, на котором дебютанты представят свои проекты экспертам из киноиндустрии — продюсерам, представителям кинокомпаний и фондов поддержки кино, Министерства культуры. Один из проектов лаборатории возьмет в реализацию киностудия «Ленфильм».

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Люди:
Николай Хомерики, Анна Пармас, Наталия Мещанинова

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