Цель проекта — повысить качественный уровень отечественных дебютных проектов и тем самым увеличить количество оригинальных, ярких фильмов, созданных молодыми авторами, а также помочь интеграции начинающих кинематографистов в современный киноконтекст. В рамках лаборатории десять дебютантов под руководством профессионалов индустрии занимаются доработкой своих сценариев до готовых к запуску проектов.
Первая лаборатория «Ленфильм-дебют» прошла на киностудии в 2022 году. Пять проектов ее участников дошли до питчинга в Министерстве культуры: «Северная станция» Сергея Овечко уже получила финансирование, проект выпускницы Ники Горбушиной «Теплица» — в резерве. Выпускники второй лаборатории сейчас ведут переговоры с продюсерами, которые присутствовали на питчинге в декабре прошлого года.
Кураторами третьего сезона «Ленфильм-дебюта» стали Александр Велединский, Николай Хомерики, Максим Пежемский, Алексей Попогребский, Андрей Прошкин, Марина Разбежкина, Анна Пармас, Любовь Борисова, Бакур Бакурадзе, Наталия Мещанинова. Мастерами лаборатории выступят Александра Васнецова и Всеволод Коршунов.
Подать заявку на конкурс может режиссер-дебютант — самостоятельно или вместе со сценаристом, — имеющий как минимум одну снятую работу: короткий метр или документальный фильм. Заявка включает в себя сценарий полнометражного дебютного фильма, его синопсис и аннотацию, творческие биографии авторов в произвольной форме, режиссерскую экспликацию, мотивационное письмо, а также потрфолио. Подать ее можно по ссылке до 31 марта.
Обучение в лаборатории включает три очные сессии в июне, сентябре и декабре, во время которых дебютанты будут участвовать в семинарах и обсуждать свои сценарии с мастерами, лекторами и кураторами на киностудии «Ленфильм». У каждого проекта будет куратор, с которым авторы будут работать индивидуально. Лаборатория завершится питчингом, на котором дебютанты представят свои проекты экспертам из киноиндустрии — продюсерам, представителям кинокомпаний и фондов поддержки кино, Министерства культуры. Один из проектов лаборатории возьмет в реализацию киностудия «Ленфильм».
Комментарии (0)