«Вражда», «Теща» и сериальные «Мистер и миссис Смит»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Мистер и миссис Смит» / Mr. & Mrs. Smith, премьера (Prime Video) (18+)

Сериальный ремейк фильма с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли — шпионский комедийный боевик с Майей Эрскин и Дональдом Гловером в главных ролях. Сценарий писал сам Гловер и вся команда успешной «Атланты» — его брат Стивен, Франческа Слоун и другие.

Джон и Джейн Смит кажутся идеальной парой — живут на Манхэттене, счастливы в браке. Правда, на самом деле он фиктивный, а их имена выдуманные. Чета Смитов — агенты, выполняющие под прикрытием опасные задания. Постепенно игра в семейную жизнь приводит к возникновению настоящих чувств. В проекте снялись Пол Дано, Паркер Поузи, Джон Туртурро и Михаэла Коэл. Поставил шоу дебютант в режиссуре Кристиан Спренгер (оператор «Чем мы заняты в тени», «Кто не спрятался», «Станция одиннадцать»).

Со 2 февраля, Prime Video