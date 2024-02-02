«Вражда», «Теща» и сериальные «Мистер и миссис Смит»: Что смотреть дома на этой неделе

Продолжение антологии «Вражда» шоураннера Райана Мерфи с Томом Холландером, Деми Мур и Наоми Уоттс в касте, комедия с Ларисой Гузеевой «Теща», картина Мишеля Гондри о съемочных и творческих трудностях «Книга решений», финал проекта Ларри Дэвида «Умерь свой энтузиазм», а также ремейк «Мистера и миссис Смит» с Дональдом Гловером из «Атланты» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Вражда» / Feud, 2 сезон (FX) (18+)
Основанный на реальных конфликтах из жизни селебрити сериал-антология Райана Мерфи. В первом сезоне речь шла о ссорах Джоан Кроуфорд и Бетт Дэвис на съемках фильма Роберта Олдрича «Что случилось с Бэби Джейн?» и после них. Во втором — нарратив посвящен Трумэну Капоте (Том Холландер). Тот опубликовал разоблачительный рассказ о нравах светских львиц, чем вызвал их гнев. В касте проекта — Деми Мур, Наоми Уоттс, Хлоя Севиньи и Дайан Лейн, а снял его Гас Ван Сент.
С 31 января, FX
Сериал «Сергий против нечисти. Яга», 3 сезон (Kion)
Продолжение комедийного экшена про отлученного от церкви священника Сергия (Роман Маякин из «Сладкой жизни»), который зарабатывает на жизнь уничтожением нечисти. Помогает ему в этом следовательница Екатерина (Лукерья Ильяшенко). В третьем сезоне главной антагонисткой стала Яга в исполнении Елены Подкаминской («Кухня»). Среди других новичков каста — Ян Цапник, Дмитрий Красилов, Софья Володчинская и Михаил Тарабукин. За режиссуру на этот раз отвечал Андрей Волгин («Балканский рубеж»).
С 1 февраля, Kion
Фильм «Книга решений» / Le Livre des solutions (16+)
Кино о создании кино из программы Каннского кинофестиваля прошлого года — возвращение после восьми лет перерыва Мишеля Гондри («Вечное сияние чистого разума», «Наука сна»).
Режиссер Марк (Пьер Нинэ) опасается, что продюсеры превратят его новый фильм в катастрофу, ужасно его смонтировав. Чтобы этого не допустить, он вместе с командой забирает рабочие материалы и поселяется у тети (Франсуаза Лебрен) в Окситании, где планирует сам закончить картину.
Уже вышел, «Кинопоиск», Okko, Wink
Фильм «Теща» (16+)
Комедия, построенная на существовавшем в соцсетях конфликте Гарика Харламова и Ларисы Гузеевой. Они играют зятя и тещу, которые терпеть друг друга не могут. Однажды на семейном торжестве их взаимные претензии выходят из-под контроля, превращаясь в битву. Снял проект казахский режиссер Аскар Узабаев («Счастье»), а сценарий к нему в том числе писали участницы «Женского стендапа на ТНТ» — Сауле Юсупова и Маргарита Родина.
Уже вышел, Premier, Okko, Kion, «Иви»
Сериал «Мистер и миссис Смит» / Mr. & Mrs. Smith, премьера (Prime Video) (18+)
Сериальный ремейк фильма с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли — шпионский комедийный боевик с Майей Эрскин и Дональдом Гловером в главных ролях. Сценарий писал сам Гловер и вся команда успешной «Атланты» — его брат Стивен, Франческа Слоун и другие.
Джон и Джейн Смит кажутся идеальной парой — живут на Манхэттене, счастливы в браке. Правда, на самом деле он фиктивный, а их имена выдуманные. Чета Смитов — агенты, выполняющие под прикрытием опасные задания. Постепенно игра в семейную жизнь приводит к возникновению настоящих чувств. В проекте снялись Пол Дано, Паркер Поузи, Джон Туртурро и Михаэла Коэл. Поставил шоу дебютант в режиссуре Кристиан Спренгер (оператор «Чем мы заняты в тени», «Кто не спрятался», «Станция одиннадцать»).
Со 2 февраля, Prime Video
Фильм «Орион и Тьма» / Orion and the Dark (16+)
Экранизации сказки Эммы Ярлетт — адаптированный сценарий для анимационного фильма написал Чарли Кауфман («Вечное сияние чистого разума»).
Тинейджер Орион (Джейкоб Тремблей) боится всего на свете, особенно темноты. Однажды к нему приходит Тьма (Пол Уолтер Хаузер), чтобы объяснить подростку, что его страхи напрасны. В озвучивании картины также принял участие режиссер Вернер Херцог — в роли рассказчика.
Со 2 февраля, Netflix
Сериал «Рваный ветер», премьера («Первый канал») (16+)
«Кинопоиск» продолжает выпускать проекты, снятые когда-то для «Первого канала», но так и не попавшие в эфир. На этот раз это драма о том, как бывшие бизнес-партнеры не могут поделить общий Гурьяновской машиностроительный завод, решив его дальнейшую судьбу. Предпринимателей играют Юрий Чурсин и Александр Дьяченко. Также в касте — Любовь Толкалина, Владимир Гостюхин и Анна Снаткина.
Со 2 февраля, «Кинопоиск»
Сериал «Умерь свой энтузиазм» / Curb Your Enthusiasm, 12 сезон (HBO) (18+)
Все в этом мире конечно. И культовый комедийный сериал Ларри Дэвида («Будь что будет»), подаривший миру мем «Directed by Robert B. Weide», заходит на финальный сезон. Напомним, Дэвид играет в нем гипертрофированную версию себя — не слишком жалующего других людей сценариста, придумавшего шоу про нью-йоркских комиков-невротиков «Сайнфелд».
С 4 февраля, HBO
Фильм «Пчеловод» / The Beekeeper (18+)
Нет, это не экранизация назойливого трека дуэта RASA, а боевик с Джейсоном Стэйтемом. Незаметный пчеловод Адам не тот, кем кажется на первый взгляд. Когда его пожилая соседка совершает самоубийство из-за действий мошенников в интернете, он начинает жестоко мстить за обманутую женщину. Режиссером выступил постановщик «Ярости» Дэвид Эйр, главного злодея играет Джереми Айронс.
Уже вышел, iTunes, Prime Video, Vudu
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