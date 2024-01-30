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Аглая Тарасова едет в Петербург, чтобы расстроить свадьбу бывшего, в трейлере ромкома «Саша и Питер»

Пару ей составил актер Антон Филипенко. Вместе они не раз доказали свою экранную совместимость — в проектах «Вика-ураган», «Беспринципные» и «Тополиный пух».

По сюжету сериала, Саша и Иван были вместе больше десяти лет, но девушка так и не дождалась предложения руки и сердца. Вместо этого молодой человек решил жениться на своей новой пассии, с которой не встречается еще и полугода. Вдобавок ко всему, свадьба должна состояться в Петербурге — городе, где всегда мечтала выйти замуж Саша. План мести рождается моментально: полная решимости девушка отправляется в культурную столицу и устраивается на работу в ЗАГС.

Режиссером проекта выступила Валерия Шкирандо, для которой работа над романтической комедией «Саша и Питер» стала режиссерским дебютом. «Не смотря на то, что Лера — режиссер- дебютант, она четко знала, что  она хочет от каждого персонажа и каждой сцены. И это вызывало большое уважение и доверие», — поделилась Тарасова.

Аглая Тарасова

О съемках в романтической комедии «Саша и Питер»:

Я провела очень насыщенное лето в своем родном городе — Санкт-Петербурге. Нам повезло с невероятной погодой и очень красивыми локациями: много сцен сняты на набережных, крышах и в старинных особняках Петербурга.

Мне было интересно играть Сашу, потому что героиня проходит важный путь становления личности. Она учится прощать и отпускать. Учится верить в себя. А еще мне нравилось искать наши общие с Сашей черты характера, точки соприкосновения, потому что на базовом уровне мы с ней довольно разные люди.

Сериал «Саша и Питер» выйдет 14 февраля в онлайн-кинотеатре Premier.

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Аглая Тарасова

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