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В Петербурге стартовали съемки фильма «Авиатор» по роману Евгения Водолазкина. Показываем первые кадры

Режиссером картины выступил Егор Кончаловский, который собрал звездный состав актеров. В роли профессора Гейгера — Константин Хабенский, в роли Платонова — Александр Горбатов, их партнерами будут Дарья Кукарских, Евгений Стычкин, Евгения Добровольская, Софья Эрнст, Илья Коробко, Антон Шагин и Ирина Пегова. Музыку к фильму пишет композитор Макс Фадеев.

Фото предоставлено пресс-службой кинокомпании КИНО ТВ
Фото предоставлено пресс-службой кинокомпании КИНО ТВ
Фото предоставлено пресс-службой кинокомпании КИНО ТВ
Фото предоставлено пресс-службой кинокомпании КИНО ТВ

По сюжету романа Евгения Водолазкина «Авиатор», проснувшись после почти векового сна, главный герой Иннокентий Платонов отчаянно пытается восстановить свою память, чтобы разобраться, что же произошло с ним в начале ХХ века. В результате он выясняет тайну эффективной формулы криогенерации — заморозки человека, которой был подвергнут. Также он вспомнит фантастически красивую Любовь, которую сохраняет в сердце, преодолевая законы времени и природного естества человека, в покаянии обретя самого себя.

Работа над сценарием велась достаточно долго. Авторами финальной версии являются Юрий Арабов, Олег Сироткин, Мирослав Станкевич и сам Евгений Водолазкин. «Да, сценарий от романа отличается, и я был главным инициатором этих отличий. То, что убедительно выглядит в книге, совсем не обязательно подходит для фильма. Литература и кино — это разные стихии, и перевести с одного языка на другой — не значит сохранять все детали. Главное — чтобы сохранился смысл высказывания», — отметил писатель.

Фото предоставлено пресс-службой кинокомпании КИНО ТВ
Фото предоставлено пресс-службой кинокомпании КИНО ТВ
Фото предоставлено пресс-службой кинокомпании КИНО ТВ
Фото предоставлено пресс-службой кинокомпании КИНО ТВ

«Во-первых, это очень востребованный роман, что для фильма является огромным плюсом. Особенно если экранизация получается. Потому что у романа есть своя зрительская аудитория читателей. Во-вторых, в романе (и, соответственно, в сценарии) есть две эпохи. Причем эпохи, разнесенные на 100 лет друг от друга во времени. И это тоже интересно. Мы пытаемся соединить два времени, работая с той довольно популярной сейчас идеей, что времени нет, что время, оно, собственно говоря, в некотором смысле статично», — говорит о будущей картине режиссер Егор Кончаловский.

Роман «Авиатор» был издан «Редакцией Елены Шубиной» и получил ряд премий, среди которых «Большая книга» и «BookStar-2019», а также историко-литературная премия «Клио». Съемки фильма по книге пройдут в Петербурге, бюджет картины составит более 500 миллионов рублей.

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Евгений Водолазкин

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