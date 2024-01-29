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Кино и сериалы

Смотрим трейлер психологической драмы «Неверные» с Оксаной Акиньшиной в главной роли

Сериал поднимает тему женского алкоголизма, которая, по мнению шоураннера проекта Анастасии Корецкой, не была освещена в российском кинематографе. «При этом можно не рассказывать, как актуальна она для нашего общества и как неоднозначна», — отмечает она.

Главная героиня сериала «Неверные» — Ольга Шилковская в исполнении Оксаны Акиньшиной: жена успешного мужа, мать и алкоголичка. Ее потребность каждый раз убегать от реальности приводит к полному одиночеству: муж подает на развод и забирает у нее сына. Ольга находит в себе силы вернуться к профессии адвоката и делает карьеру на бракоразводных и семейных процессах. К Ольге приходят за помощью, когда оказываются в безвыходной ситуации и нет возможности разрешить конфликт мирным путем. Она находит нестандартные выходы из положения, чтобы не доводить дело до суда, хотя ее методы не всегда остаются в рамках закона. Стать успешной оказывается проще, чем избавиться от зависимости и вернуть любовь сына.

Изображение предоставлено пресс-службой Wink
Изображение предоставлено пресс-службой Wink
Изображение предоставлено пресс-службой Wink
Изображение предоставлено пресс-службой Wink

«Тема женского алкоголизма не была освещена в российском кинематографе. При этом можно не рассказывать, как актуальна она для нашего общества и как неоднозначна. Также сложно опередить, кто виноват в семейных конфликтах, если они дошли до предела, с кем должны остаться дети, кто виноват в абьюзе, а кто становится жертвой по незнанию. Мы расскажем личную историю про очень особенного героя — у нее есть способности, она очень любит своего сына, но для того, чтобы быть вместе с ним, ей нужно избавиться от зависимости. Мы верим в то, что зрители готовы к новому уровню подключения и к неоднознозначным персонажам, чтобы прожить эту историю вместе с ними. Оксана Акиньшина филигранно сыграла роль талантивейшего, но запутавшегося адвоката с ворохом личных проблем», — отмечает шоураннер сериала Анастасия Корецкая.

Роли в проекте, помимо Акиньшиной, исполнили Иван Добронравов, Евдокия Германова, Нелли Уварова, Мила Ершова, Лидия Вележева, Алена Хмельницкая, Евгений Санников, Павел Баршак, Евгений Романцов, Надежда Сысоева и другие. Премьера сериала «Неверные» состоится весной 2024 года на Wink.ru.

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