«Тема женского алкоголизма не была освещена в российском кинематографе. При этом можно не рассказывать, как актуальна она для нашего общества и как неоднозначна. Также сложно опередить, кто виноват в семейных конфликтах, если они дошли до предела, с кем должны остаться дети, кто виноват в абьюзе, а кто становится жертвой по незнанию. Мы расскажем личную историю про очень особенного героя — у нее есть способности, она очень любит своего сына, но для того, чтобы быть вместе с ним, ей нужно избавиться от зависимости. Мы верим в то, что зрители готовы к новому уровню подключения и к неоднознозначным персонажам, чтобы прожить эту историю вместе с ними. Оксана Акиньшина филигранно сыграла роль талантивейшего, но запутавшегося адвоката с ворохом личных проблем», — отмечает шоураннер сериала Анастасия Корецкая.

Роли в проекте, помимо Акиньшиной, исполнили Иван Добронравов, Евдокия Германова, Нелли Уварова, Мила Ершова, Лидия Вележева, Алена Хмельницкая, Евгений Санников, Павел Баршак, Евгений Романцов, Надежда Сысоева и другие. Премьера сериала «Неверные» состоится весной 2024 года на Wink.ru.

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