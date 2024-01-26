«Вонка», «Великая ирония» и «Властелины воздуха»: Что смотреть дома на этой неделе

Мюзикл с Тимоти Шаламе, Хью Грантом и Оливией Колман «Вонка», экранизация рассказов Кира Булычева «Очевидное невероятное», фэнтези «Иные», спродюсированный Томом Хэнксом и Стивеном Спилбергом пеплум о летчиках Второй мировой «Властелины воздуха», а еще драма «Экспаты» с Николь Кидман в касте и пятидесятая картина Вуди Аллена «Великая ирония» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Фильм «Вонка» / Wonka (12+)
Сладкая, но не приторная сказка-приквел «Чарли и шоколадной фабрики» с Тимоти Шаламе в роли Вилли Вонки, которая вполне может стать рождественской классикой. Еще юный, резвый и кудрявый Вонка прибывает из США в некую европейскую столицу, чтобы создать кондитерскую империю. Но путь к сердцам ее обитателей через желудки оказывается не таким уж и кратким. Снял красочный мюзикл Пол Кинг, режиссер фильмов о Паддингтоне. Также в касте — Кигэн-Майкл Ки, Оливия Колман, Кала Лэйн и Хью Грант в роли умпа-лумпа.
Уже вышел, Vudu
Сериал «Сексуальная тварь» / Sexy Beast, премьера (Paramount+) (18+)
Приквел драмы, в которой снимались Рэй Уинстон и Бен Кингсли. В сериальной версии в центре повествования — то, как друзья-гангстеры Гэл и Дон только ищут себя, делая первые шаги в преступном мире Лондона. Их здесь играют Джеймс МакАрдл и Иман Эллиотт, а шоураннером стал Майкл Калео, работавший над «Сопрано».
С 25 января, Paramount+
Фильм «Догмен» / DogMan (18+)
Боевик Люка Бессона с виртуозным актером Калебом Лэндри Джонсом в главной роли («Нитрам», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»). Он играет Догмена — супергероя, которого волнуют только собаки, а не люди. Они готовы выполнить любое его задание, в том числе напасть на наркобарона, который угрожает городу. «Догмен» показывали на Венецианском кинофестивале в прошлом году, потом обещали выпустить в кинотеатральный прокат в России, но в итоге он вышел в 2024-м и только в онлайне.
С 25 января, «Иви», «Кинопоиск», Premier, Okko
Сериал «Иные», премьера («Кинопоиск») (18+)
Фэнтези-франшиза в жанре альтернативной истории — до старта сериала, как прогрев, выпустил одноименную книгу Александры Яковлевой. Примечательно, что та была написана по мотивам оригинального сценария Елены Войтович, а не наоборот.
Действие разворачивается параллельно в Ленинграде 1940-х и Германии в тот же период. Аня (модель Ирина Мартыненко) спасает от гибели брата — ее крик, оказывается, способен создать волну огромной силы и отбросить трамвай от грузовика. За девушкой начинают охотиться местные спецслужбы и немец Нойманн (Вольфганг Черни). В касте сериала — Линда Лапиньш, Алексей Серебряков, Евгения Симонова, Илья Маланин и Кирилл Нагиев, а снял историю Владимир Ракша («КрисТина»).
С 25 января, «Кинопоиск»
Сериал «Грисельда» / Griselda, премьера (Netflix) (18+)
Авторы «Нарко» вновь рассказывают основанную на реальных событиях историю о торговле запрещенными веществами. Речь в новом проекте идет о Грисельде Бланко, прозванной «кокаиновой королевой» (о ней же был фильм «Крестная мать кокаина» с Кэтрин Зетой-Джонс). Ее роль исполняет звезда комедийного сериала «Американская семейка» София Вергара.
С 25 января, Netflix
Сериал «Очевидное невероятное», премьера (Окко) (16+)
Экранизация рассказов Кира Булычева о волшебном городе Великий Гусляр с Артемом Быстровым, Максимом Лагашкиным и Светланой Ходченковой в главных ролях. Новый мэр хочет сделать населенный пункт, в котором происходят чудеса, туристическим центром. Вот только против этого выступают жители, пытающиеся доказать, что магических событий у них уже давно не бывает. Режиссером выступил Александр Войтинский («По щучьему велению»).
С 25 января, Okko
Сериал «Властелины воздуха» / Masters of the Air, премьера (Apple TV+)
Масштабный (в том числе с точки зрения стоимости серий) пеплум о молодых летчиках времен Второй мировой войны спродюсировали вместе Том Хэнкс и Стивен Спилберг. Юных пилотов играют Остин Батлер («Элвис»), Каллум Тернер («Война и мир»), Энтони Бойл («Тетрис»), Барри Кеоган («Убийство священного оленя») и Шути Гатва («Сексуальное просвещение»). Проект основан на бестселлере Дональда Л. Миллера. Часть эпизодов поставил Кэри Фукунага, работавший над «Не время умирать» и «Настоящим детективом».
С 26 января, Apple TV+
Сериал «Экспаты» / Expats, премьера (Amazon Prime)
Драматический сериал рассказывает истории трех женщин, переехавших в Гонконг из США. Это юная Мерси (Ю Джи-ен), пытающаяся начать жизнь с начала, обеспеченная и бесплодная Хилари (Сарайю Блю), переживающая за свой брак, и мать троих Маргарет (Николь Кидман), бегущая от мыслей о недавней трагедии. Женщины становятся подругами. Поставила сериал Лулу Ван — режиссер трогательной картины о любви к семье «Прощание».
С 26 января, Amazon Prime Video
Фильм «Великая ирония» / Coup de chance (16+)
Пятидесятый (и, возможно, прощальный) фильм в карьере Вуди Аллена критики называют лучшей его работой за последние 20 лет. Теперь он выходит и в онлайне. Действие происходит в осеннем Париже — здесь работающая в аукционном доме и замужняя Фанни (Лу де Лааж) встречает писателя Алена (Нильс Шнайдер), с которым когда-то вместе училась. Их поначалу невинному общению не слишком рад муж Фанни (Мелвиль Пупо). В оригинале название картины переводится как «Счастливый случай» — и это немного спойлер ко всему, что будет в ней происходить. Вне конкурса фильм показали на Венецианском кинофестивале в 2023 году.
С 26 января, «Иви»,«Кинопоиск», Kion, Okko, Wink
Фильм «Заветное желание» / Wish (12+)
Диснеевский мультфильм в классической традиции — с песнями, танцам и главной героиней-примером для подражания для маленьких девочек. Это Аша, мечтающая изменить мировой порядок, так как она узнала, что в сказочном королевстве Розас исполняются желания далеко не всех. С неба падает волшебная Звезда — и протагонистка точно знает, что ей загадать. Режиссерами истории стали Крис Бак и Фон Вирасунторн, работавшие над «Холодным сердцем». Ашу озвучила обладательница «Оскара» за «Вестсайдскую историю» Ариана ДеБос.
Уже вышел, Amazon Prime Video, iTunes, Vudu
Фильм «Аквамен и потерянное царство» / Aquaman and the Lost Kingdom (18+)
Сиквел «Аквамена» вновь в режиссуре Джеймса Вана («Пила») — последний фильм киновселенной DC, выходящий до ее перезагрузки, которой займется Джеймс Ганн.
Заглавный герой, сыгранный Джейсоном Момоа, разрывается между правлением в Атлантиде и отцовством на суше. А антагонист Черная Манта (Яхья Абдул-Матин II), конечно, не упускает возможности усложнить жизнь в подводном царстве.
Уже вышел, Amazon Prime Video, iTunes, Vudu
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