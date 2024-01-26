«Вонка», «Великая ирония» и «Властелины воздуха»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Иные», премьера («Кинопоиск») (18+)

Фэнтези-франшиза в жанре альтернативной истории — до старта сериала, как прогрев, выпустил одноименную книгу Александры Яковлевой. Примечательно, что та была написана по мотивам оригинального сценария Елены Войтович, а не наоборот.

Действие разворачивается параллельно в Ленинграде 1940-х и Германии в тот же период. Аня (модель Ирина Мартыненко) спасает от гибели брата — ее крик, оказывается, способен создать волну огромной силы и отбросить трамвай от грузовика. За девушкой начинают охотиться местные спецслужбы и немец Нойманн (Вольфганг Черни). В касте сериала — Линда Лапиньш, Алексей Серебряков, Евгения Симонова, Илья Маланин и Кирилл Нагиев, а снял историю Владимир Ракша («КрисТина»).

С 25 января, «Кинопоиск»