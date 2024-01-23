Сшитый мясником или написанный Фрэнсисом Бэконом? Разбираем образ Уиллема Дефо в фильме «Бедные-несчастные»

Роман Аласдера Грея 1992 года под названием «Бедные-несчастные» восходит к готическому «Франкенштейну, или Современному Прометею», написанному Мэри Шелли. Сродни истокам, фильм тоже показывает своеобразный меланхоличный стимпанковский пэчворк из костюмов, навеянных викторианской эпохой, и визуальных преображений, полностью меняющих облик актеров. В реминисценции воплощения героев ленты легко замечаются не только литературные произведения, но и живописные работы модернистов. Наиболее очевиден в этом плане герой Уиллема Дефо.
Доктор Годвин Бакстер предстает перед зрителем обновленной версией детища доктора Франкенштейна — его лицо будто сшито из кусков чужой плоти. Известно, что кроме макияжа для метаморфозы актера гримеры также использовали протезирование некоторых частей тела. Надя Стейси, отвечающая за грим в фильме, призналась, что Годвин Бакстер стал одним из самых сложных персонажей в ее карьере — герой должен был шокировать зрителей, создавать монструозный образ.
Облик Бакстера в своей деформации легко спутать с полотнами английского экспрессиониста Фрэнсиса Бэкона. Стейси действительно отходила от автопортрета художника 1969 года. Подобно знаковой палитре художника, гример использует болезненные оттенки голубого, серого и грязно-розового цветов, добавляя образу драматичности и психологической напряженности. Символично, что из под рук гримера-мясника выходит не монстр, а внешне изуродованное воплощение внутреннего надлома и искаженного представления «Бога».
По сюжету фильма «Бедные-несчастные», чтобы спастись от жестокого мужа, Белла Бакстер (Эмма Стоун) покончила с собой, утопившись в реке. Эксцентричный ученый (Уиллем Дефо) решает спасти Беллу и пересаживает ей мозг ее же нерожденного ребенка. По-детски жаждущая познать мир, которого ей так не хватает, Белла сбегает с ловким и развратным адвокатом в вихревое приключение по континентам. «Освободившись от предрассудков своего времени, Белла становится твердой в своем стремлении бороться за равенство и освобождение», — говорится в синопсисе.
Роли в картине, которая уже получила «Золотого льва» — главную награду Венецианского кинофестиваля, также исполнили Рами Юссеф, Маргарет Куэлли, Кристофер Эбботт, Чарли Хискок, Кэтрин Хантер, Джеррод Кармайкл, Дамиен Боннар и другие. В мировой прокат «Бедные-несчастные» выйдут 8 декабря 2023 года.
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