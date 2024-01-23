Сшитый мясником или написанный Фрэнсисом Бэконом? Разбираем образ Уиллема Дефо в фильме «Бедные-несчастные»

Доктор Годвин Бакстер предстает перед зрителем обновленной версией детища доктора Франкенштейна — его лицо будто сшито из кусков чужой плоти. Известно, что кроме макияжа для метаморфозы актера гримеры также использовали протезирование некоторых частей тела. Надя Стейси, отвечающая за грим в фильме, призналась, что Годвин Бакстер стал одним из самых сложных персонажей в ее карьере — герой должен был шокировать зрителей, создавать монструозный образ.

Облик Бакстера в своей деформации легко спутать с полотнами английского экспрессиониста Фрэнсиса Бэкона. Стейси действительно отходила от автопортрета художника 1969 года. Подобно знаковой палитре художника, гример использует болезненные оттенки голубого, серого и грязно-розового цветов, добавляя образу драматичности и психологической напряженности. Символично, что из под рук гримера-мясника выходит не монстр, а внешне изуродованное воплощение внутреннего надлома и искаженного представления «Бога».