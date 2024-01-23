18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Сшитый мясником или написанный Фрэнсисом Бэконом? Разбираем образ Уиллема Дефо в фильме «Бедные-несчастные»

Роман Аласдера Грея 1992 года под названием «Бедные-несчастные» восходит к готическому «Франкенштейну, или Современному Прометею», написанному Мэри Шелли. Сродни истокам, фильм тоже показывает своеобразный меланхоличный стимпанковский пэчворк из костюмов, навеянных викторианской эпохой, и визуальных преображений, полностью меняющих облик актеров. В реминисценции воплощения героев ленты легко замечаются не только литературные произведения, но и живописные работы модернистов. Наиболее очевиден в этом плане герой Уиллема Дефо.

кадр из фильма / nadiastaceyhairmakeupdesign
Уиллем Дефо в образе Годвина Бакстера
кадр из фильма / nadiastaceyhairmakeupdesign

Уиллем Дефо в образе Годвина Бакстера

макет, изображающий Дефо с гримом
кадр из фильма / nadiastaceyhairmakeupdesign

макет, изображающий Дефо с гримом

Доктор Годвин Бакстер предстает перед зрителем обновленной версией детища доктора Франкенштейна — его лицо будто сшито из кусков чужой плоти. Известно, что кроме макияжа для метаморфозы актера гримеры также использовали протезирование некоторых частей тела. Надя Стейси, отвечающая за грим в фильме, призналась, что Годвин Бакстер стал одним из самых сложных персонажей в ее карьере — герой должен был шокировать зрителей, создавать монструозный образ.

Облик Бакстера в своей деформации легко спутать с полотнами английского экспрессиониста Фрэнсиса Бэкона. Стейси действительно отходила от автопортрета художника 1969 года. Подобно знаковой палитре художника, гример использует болезненные оттенки голубого, серого и грязно-розового цветов, добавляя образу драматичности и психологической напряженности. Символично, что из под рук гримера-мясника выходит не монстр, а внешне изуродованное воплощение внутреннего надлома и искаженного представления «Бога».

«Автопортрет», Фрэнсис Бэкон. 1969 год
nadiastaceyhairmakeupdesign

«Автопортрет», Фрэнсис Бэкон. 1969 год

«Три этюда, изображающие голову», Фрэнсис Бэкон. 1962
nadiastaceyhairmakeupdesign

«Три этюда, изображающие голову», Фрэнсис Бэкон. 1962

По сюжету фильма «Бедные-несчастные», чтобы спастись от жестокого мужа, Белла Бакстер (Эмма Стоун) покончила с собой, утопившись в реке. Эксцентричный ученый (Уиллем Дефо) решает спасти Беллу и пересаживает ей мозг ее же нерожденного ребенка. По-детски жаждущая познать мир, которого ей так не хватает, Белла сбегает с ловким и развратным адвокатом в вихревое приключение по континентам. «Освободившись от предрассудков своего времени, Белла становится твердой в своем стремлении бороться за равенство и освобождение», — говорится в синопсисе.

Роли в картине, которая уже получила «Золотого льва» — главную награду Венецианского кинофестиваля, также исполнили Рами Юссеф, Маргарет Куэлли, Кристофер Эбботт, Чарли Хискок, Кэтрин Хантер, Джеррод Кармайкл, Дамиен Боннар и другие. В мировой прокат «Бедные-несчастные» выйдут 8 декабря 2023 года.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: