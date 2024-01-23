«Оппенгеймер», «Бедные-несчастные» и сразу две песни из «Барби»: объявлены номинанты на премию «Оскар»-2024

Лауреатов 96-й церемонии вручения премия Американской академии кинематографических искусств и наук узнаем уже 10 марта, а пока публикуем список претендентов на статуэтки.
Лучший фильм
- «Американское чтиво»
- «Анатомия падения»
- «Барби»
- «Оставленные»
- «Убийцы цветочной луны»
- «Маэстро»
- «Оппенгеймер»
- «Прошлые жизни»
- «Бедные-несчастные»
- «Зона интересов»
Лучший режиссер
- Жюстин Трие, «Анатомия падения»
- Мартин Скорсезе, «Убийцы цветочной луны»
- Кристофер Нолан, «Оппенгеймер»
- Йоргос Лантимос, «Бедные-несчастные»
- Джонатан Глейзер, «Зона интересов»
Лучшая актриса
- Аннетт Бенинг, «Дайана Найэд»
- Лили Гладстоун, «Убийцы цветочной луны»
- Сандра Хюллер, «Анатомия падения»
- Кэри Маллиган, «Маэстро»
- Эмма Стоун, «Бедные-несчастные»
Лучший актер
- Пол Джаматти, «Оставленные»
- Джеффри Райт, «Американское чтиво»
- Брэдли Купер, «Маэстро»
- Колман Доминго, «Растин»
- Киллиан Мерфи, «Оппенгеймер»
«Мальчик и птица»
Лучший актер второго плана
- Роберт Де Ниро, «Убийцы цветочной луны»
- Робер Дауни-младший, «Оппенгеймер»
- Райан Гослинг, «Барби»
- Марк Руффало, «Бедные-несчастные»
- Стерлинг Браун, «Американское чтиво»
Лучшая актриса второго плана
- Джоди Фостер, «Найад»
- Давайн Джой Рэндольф, «Оставленные»
- Америка Феррера, «Барби»
- Даниэль Брукс, «Цвет пурпурный»
- Эмили Блант, «Оппенгеймер»
Лучший оригинальный сценарий
- «Анатомия падения»
- «Оставленные»
- «Маэстро»
- «Май, декабрь»
- «Прошлые жизни»
Лучший документальный фильм
- «Боби Уайн: Президент народа»
- «Вечная память»
- «Четыре дочери»
- «Убить тигра»
- «20 дней в Мариуполе»
Лучший анимационный фильм
- «Мальчик и птица»
- «Элементарно»
- «Нимона»
- «Мечты робота»
- «Человек-паук: Паутина вселенных»
«Наполеон»
Лучшие костюмы
- «Наполеон»
- «Убийцы цветочной луны»
- «Оппенгеймер»
- «Бедные-несчастные»
- «Барби»
Лучшие макияж и прически
- «Голда. Судный день»
- «Маэстро»
- «Оппенгеймер»
- «Бедные-несчастные»
- «Общество снега»
Лучший саундтрек
- «Американское чтиво»
- «Индиана Джонс и колесо судьбы»
- «Убийцы цветочной луны»
- «Оппенгеймер»
- «Бедные-несчастные»
Лучшая песня
- «The Fire Inside» из фильма «Обжигающе горячий»
- «I’m Just Ken» из фильма «Барби»
- «Wahzhazhe» из фильма «Убийцы цветочной луны»
- «What Was I Made For?» из фильма «Барби»
- «It Never Went Away» из фильма «Американская симфония»
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