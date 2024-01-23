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Кино и сериалы

«Оппенгеймер», «Бедные-несчастные» и сразу две песни из «Барби»: объявлены номинанты на премию «Оскар»-2024

Лауреатов 96-й церемонии вручения премия Американской академии кинематографических искусств и наук узнаем уже 10 марта, а пока публикуем список претендентов на статуэтки.

«Убийцы цветочной луны»

«Убийцы цветочной луны»

«Барби»

«Барби»

«Оппенгеймер»

«Оппенгеймер»

«Бедные-несчастные»

«Бедные-несчастные»

Лучший фильм

  • «Американское чтиво»
  • «Анатомия падения»
  • «Барби»
  • «Оставленные»
  • «Убийцы цветочной луны»
  • «Маэстро»
  • «Оппенгеймер»
  • «Прошлые жизни»
  • «Бедные-несчастные»
  • «Зона интересов»

Лучший режиссер

  • Жюстин Трие, «Анатомия падения»
  • Мартин Скорсезе, «Убийцы цветочной луны»
  • Кристофер Нолан, «Оппенгеймер»
  • Йоргос Лантимос, «Бедные-несчастные»
  • Джонатан Глейзер, «Зона интересов»

Лучшая актриса

  • Аннетт Бенинг, «Дайана Найэд»
  • Лили Гладстоун, «Убийцы цветочной луны»
  • Сандра Хюллер, «Анатомия падения»
  • Кэри Маллиган, «Маэстро»
  • Эмма Стоун, «Бедные-несчастные»

Лучший актер

  • Пол Джаматти, «Оставленные»
  • Джеффри Райт, «Американское чтиво»
  • Брэдли Купер, «Маэстро»
  • Колман Доминго, «Растин»
  • Киллиан Мерфи, «Оппенгеймер»
«Мальчик и птица»

«Мальчик и птица»

Лучший актер второго плана

  • Роберт Де Ниро, «Убийцы цветочной луны»
  • Робер Дауни-младший, «Оппенгеймер»
  • Райан Гослинг, «Барби»
  • Марк Руффало, «Бедные-несчастные»
  • Стерлинг Браун, «Американское чтиво»

Лучшая актриса второго плана

  • Джоди Фостер, «Найад»
  • Давайн Джой Рэндольф, «Оставленные»
  • Америка Феррера, «Барби»
  • Даниэль Брукс, «Цвет пурпурный»
  • Эмили Блант, «Оппенгеймер»

Лучший оригинальный сценарий

  • «Анатомия падения»
  • «Оставленные»
  • «Маэстро»
  • «Май, декабрь»
  • «Прошлые жизни»

Лучший документальный фильм

  • «Боби Уайн: Президент народа»
  • «Вечная память»
  • «Четыре дочери»
  • «Убить тигра»
  • «20 дней в Мариуполе»

Лучший анимационный фильм

  • «Мальчик и птица»
  • «Элементарно»
  • «Нимона»
  • «Мечты робота»
  • «Человек-паук: Паутина вселенных»
«Наполеон»

«Наполеон»

Лучшие костюмы

  • «Наполеон»
  • «Убийцы цветочной луны»
  • «Оппенгеймер»
  • «Бедные-несчастные»
  • «Барби»

Лучшие макияж и прически

  • «Голда. Судный день»
  • «Маэстро»
  • «Оппенгеймер»
  • «Бедные-несчастные»
  • «Общество снега»

Лучший саундтрек

  • «Американское чтиво»
  • «Индиана Джонс и колесо судьбы»
  • «Убийцы цветочной луны»
  • «Оппенгеймер»
  • «Бедные-несчастные»

Лучшая песня

  • «The Fire Inside» из фильма «Обжигающе горячий»
  • «I’m Just Ken» из фильма «Барби»
  • «Wahzhazhe» из фильма «Убийцы цветочной луны»
  • «What Was I Made For?» из фильма «Барби»
  • «It Never Went Away» из фильма «Американская симфония»

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