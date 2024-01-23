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Кино и сериалы

Док Ефима Учителя, фильм Сокурова по книге Гранина и ленту о работе Мариинского театра в годы блокады покажут в Петербурге

Киностудии «Ленфильм» и «Лендок», а также кинотеатр «Аврора» проведут серии специальных мероприятий, приуроченных к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от блокады. Рассказываем о показах и лекциях, которые пройдут на этой неделе.

«Блокадная сцена»
Кадр из фильма

«Блокадная сцена»

25 января открытая киностудия «Лендок» проведет премьеру картины «Блокадная сцена» Кима Дружинина. Лента снята на основе сохранившихся дневников артистов Мариинского театра, в прошлом Театра имени Кирова, не покинувших город в блокаду. Все они были собраны в сборник «Танцуя под обстрелами» — в том числе воспоминания балерин Натальи Сахновской, Ольги Иордан и Нонны Ястребовой.  

«Фильм Кима Дружинина — это голоса артистов Мариинского театра, голоса из прошлого. Это музыка, в которую вплетены звуки бомбардировщиков, свист падающих бомб, взрывов и грохот артиллерии. Это те, кто лично знал артистов «блокадной труппы». Это и артистка балета Аглая Михайловна Чернова, которой исполнилось 102 года, и которая поделилась с нами своими воспоминаниями о том времени», — отмечают на «Лендоке».

«Порох»
Кадр из фильма

«Порох»

27 января, в день полного освобождения Ленинграда, «Ленфильм» проведет специальные показы трех фильмов о блокаде. В 13:30 состоится показ фильма «Порох» режиссера Виктора Аристова, в основе которого — реальный факт: осенью 1941 года небольшой отряд под огнем вражеской артиллерии и налетами авиации доставил из Кронштадта порох, необходимый для обороны Ленинграда. «Роль уполномоченного Никонова — одна из лучших в кинокарьере актера Юрия Беляева. Каждый эпизод фильма можно назвать бочкой с порохом, которая вот-вот может взорваться. Таков и характер самого Никонова, готового взорваться в любую секунду», — отмечают на «Ленфильме». 

В 15:20 в кинотеатре киностудии начнется показ фильма Александра Сокурова «Читаем блокадную книгу» по «Блокадной книге» Алеся Адамовича и Даниила Гранина. Писатели собрали в ней письма, мемуары и воспоминания жителей осажденного Ленинграда. «Режиссер Сокуров предоставил возможность прочитать «Блокадную книгу» жителям современного Петербурга. И так родился уникальный документ об истории Великого города», — отмечают в киностудии. 

«Воздух»
Кадр из фильма

«Воздух»

Завершит серию показов «Ленфильма» «Воздух» Алексея Германа-младшего — масштабная военная драма, снятая в Петербурге. По сюжету, в самые трудные дни Великой Отечественной войны в смешанный авиационный полк прибывает подразделение девушек-летчиц, среди которых героини, сыгранные Анастасией Талызиной и Аглаей Тарасовой. Все они — еще юные, необстрелянные и пока не совсем понимают, что такое война. Девушкам приходится трудно в мужском мире, но они день за днем доказывают, что они не хуже мужчин. Показ картины начнется в 17:15

«Ленинград в борьбе»
Кадр из фильма

«Ленинград в борьбе»

В фойе «Авроры» на Невском проспекте уже работает выставка об истории кинотеатра, отдельный стенд которой посвящен работе во время блокады. 28 января в малом зале «Авроры» историк и автор проекта «В лучах блокадного кинопроектора» Вячеслав Кокин прочитает лекцию «Работа кинотеатров в годы блокады» — в том числе о тех фильмах, которые шли в кинотеатре «Аврора» в период с 22 июня 1941 года по 27 января 1944-го.

После лекции слушателям покажут документальный фильм «Ленинград в борьбе», снятый Ефимом Учителем, Валерием Соловцовым, Романом Карменом и Николаем Комаревцевым прямо во время блокады в 1942 году на Ленинградской студии кинохроники — сегодня она киностудия «Лендок». Картина содержит уникальные, подлинные кадры блокадного города.

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