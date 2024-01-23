Док Ефима Учителя, фильм Сокурова по книге Гранина и ленту о работе Мариинского театра в годы блокады покажут в Петербурге

25 января открытая киностудия «Лендок» проведет премьеру картины «Блокадная сцена» Кима Дружинина. Лента снята на основе сохранившихся дневников артистов Мариинского театра, в прошлом Театра имени Кирова, не покинувших город в блокаду. Все они были собраны в сборник «Танцуя под обстрелами» — в том числе воспоминания балерин Натальи Сахновской, Ольги Иордан и Нонны Ястребовой.

«Фильм Кима Дружинина — это голоса артистов Мариинского театра, голоса из прошлого. Это музыка, в которую вплетены звуки бомбардировщиков, свист падающих бомб, взрывов и грохот артиллерии. Это те, кто лично знал артистов «блокадной труппы». Это и артистка балета Аглая Михайловна Чернова, которой исполнилось 102 года, и которая поделилась с нами своими воспоминаниями о том времени», — отмечают на «Лендоке».