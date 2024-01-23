Док Ефима Учителя, фильм Сокурова по книге Гранина и ленту о работе Мариинского театра в годы блокады покажут в Петербурге

Киностудии «Ленфильм» и «Лендок», а также кинотеатр «Аврора» проведут серии специальных мероприятий, приуроченных к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от блокады. Рассказываем о показах и лекциях, которые пройдут на этой неделе.
«Блокадная сцена»
25 января открытая киностудия «Лендок» проведет премьеру картины «Блокадная сцена» Кима Дружинина. Лента снята на основе сохранившихся дневников артистов Мариинского театра, в прошлом Театра имени Кирова, не покинувших город в блокаду. Все они были собраны в сборник «Танцуя под обстрелами» — в том числе воспоминания балерин Натальи Сахновской, Ольги Иордан и Нонны Ястребовой.
«Фильм Кима Дружинина — это голоса артистов Мариинского театра, голоса из прошлого. Это музыка, в которую вплетены звуки бомбардировщиков, свист падающих бомб, взрывов и грохот артиллерии. Это те, кто лично знал артистов «блокадной труппы». Это и артистка балета Аглая Михайловна Чернова, которой исполнилось 102 года, и которая поделилась с нами своими воспоминаниями о том времени», — отмечают на «Лендоке».
«Порох»
27 января, в день полного освобождения Ленинграда, «Ленфильм» проведет специальные показы трех фильмов о блокаде. В 13:30 состоится показ фильма «Порох» режиссера Виктора Аристова, в основе которого — реальный факт: осенью 1941 года небольшой отряд под огнем вражеской артиллерии и налетами авиации доставил из Кронштадта порох, необходимый для обороны Ленинграда. «Роль уполномоченного Никонова — одна из лучших в кинокарьере актера Юрия Беляева. Каждый эпизод фильма можно назвать бочкой с порохом, которая вот-вот может взорваться. Таков и характер самого Никонова, готового взорваться в любую секунду», — отмечают на «Ленфильме».
В 15:20 в кинотеатре киностудии начнется показ фильма Александра Сокурова «Читаем блокадную книгу» по «Блокадной книге» Алеся Адамовича и Даниила Гранина. Писатели собрали в ней письма, мемуары и воспоминания жителей осажденного Ленинграда. «Режиссер Сокуров предоставил возможность прочитать «Блокадную книгу» жителям современного Петербурга. И так родился уникальный документ об истории Великого города», — отмечают в киностудии.
«Воздух»
Завершит серию показов «Ленфильма» «Воздух» Алексея Германа-младшего — масштабная военная драма, снятая в Петербурге. По сюжету, в самые трудные дни Великой Отечественной войны в смешанный авиационный полк прибывает подразделение девушек-летчиц, среди которых героини, сыгранные Анастасией Талызиной и Аглаей Тарасовой. Все они — еще юные, необстрелянные и пока не совсем понимают, что такое война. Девушкам приходится трудно в мужском мире, но они день за днем доказывают, что они не хуже мужчин. Показ картины начнется в 17:15.
«Ленинград в борьбе»
В фойе «Авроры» на Невском проспекте уже работает выставка об истории кинотеатра, отдельный стенд которой посвящен работе во время блокады. 28 января в малом зале «Авроры» историк и автор проекта «В лучах блокадного кинопроектора» Вячеслав Кокин прочитает лекцию «Работа кинотеатров в годы блокады» — в том числе о тех фильмах, которые шли в кинотеатре «Аврора» в период с 22 июня 1941 года по 27 января 1944-го.
После лекции слушателям покажут документальный фильм «Ленинград в борьбе», снятый Ефимом Учителем, Валерием Соловцовым, Романом Карменом и Николаем Комаревцевым прямо во время блокады в 1942 году на Ленинградской студии кинохроники — сегодня она киностудия «Лендок». Картина содержит уникальные, подлинные кадры блокадного города.
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