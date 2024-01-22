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Кино и сериалы

Новый фильм Виктора Косаковского «Архитектон» вошел в основной конкурс Берлинского кинофестиваля

Фильмом открытия 74-го Берлинского международного кинофестиваля станут «Такие мелочи» с Киллианом Мерфи в главной роли. Вслед за лентой Тима Милантса будут представлены еще 19 картин основной программы — публикуем список участников. 

«Архитектон», режиссер Виктор Косаковский
Berlin Film Festival / berlinale.de

«Архитектон», режиссер Виктор Косаковский

В основной программе Берлинале-2024:

  • «Архитектон», режиссер Виктор Косаковский
  • «Мелочи жизни», режиссер Тим Милантс
  • «Другой финал», режиссер Пьеро Мессина
  • «Черный чай», режиссер Абдеррахман Сиссако
  • «Кухня», режиссер Алонсо Руизпаласиос
  • «Дагоменя», режиссер Мати Диоп
  • «Другой человек», режиссер Аарон Шимберг
  • «Империя», режиссер Брюно Дюмон
  • «Глория!», режиссер Маргерита Викарио
  • «Приостановленное время», режиссер Оливье Ассаяс
  • «От Хильды, с любовью», режиссер Андреас Дрезен
  • «Мой лучший торт», режиссеры Беташ Санэха и Мириам Моквадам
  • «Язык Этранжер», режиссер Клэр Бюргер
  • «Кому я принадлежу», режиссер Мерьям Жубер
  • «Пепе», режиссер Нельсон Карлос Де Лос Сантос Ариас
  • «Шамбала», режиссер Мин Баадур Бам
  • «Умереть», режиссер Маттиас Гласнер
  • «Баня дьявола», режиссеры Северин Фиала и Вероника Франц
  • «Сыновья», режиссер Густав Мёллер
  • «Нужды путешественника», режиссер Хон Сан-су
«Черный чай», режиссер Абдеррахман Сиссако

«Черный чай», режиссер Абдеррахман Сиссако

«Кухня», режиссер Алонсо Руизпаласиос

«Кухня», режиссер Алонсо Руизпаласиос

Виктор Косаковский — лауреат Берлинского кинофестиваля, обладатель «Ники» и премии «Белый слон», член Европейской киноакадемии и «оскаровской» Американской. Его картина «Да здравствуют антиподы!» открывала в 2011 году Венецианский кинофестиваль. В 2018 году однокурсник Алексея Балабанова и Сергея Сельянова впервые в истории снял фильм 96 кадров в секунду — вместо привычных нам 24-х. После сенсации на Венецианском кинофестивале весь Голливуд записался на мастер-класс к документалисту из Петербурга. Спустя почти год «Акварель» вышла в российский прокат и попала в шорт-лист премии «Оскар».

Как Виктор Косаковский снял фильм «Акварель» – 96 кадров в секунду!

74-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 15 по 25 февраля.

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