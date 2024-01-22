Новый фильм Виктора Косаковского «Архитектон» вошел в основной конкурс Берлинского кинофестиваля

Фильмом открытия 74-го Берлинского международного кинофестиваля станут «Такие мелочи» с Киллианом Мерфи в главной роли. Вслед за лентой Тима Милантса будут представлены еще 19 картин основной программы — публикуем список участников.
«Архитектон», режиссер Виктор Косаковский
В основной программе Берлинале-2024:
- «Архитектон», режиссер Виктор Косаковский
- «Мелочи жизни», режиссер Тим Милантс
- «Другой финал», режиссер Пьеро Мессина
- «Черный чай», режиссер Абдеррахман Сиссако
- «Кухня», режиссер Алонсо Руизпаласиос
- «Дагоменя», режиссер Мати Диоп
- «Другой человек», режиссер Аарон Шимберг
- «Империя», режиссер Брюно Дюмон
- «Глория!», режиссер Маргерита Викарио
- «Приостановленное время», режиссер Оливье Ассаяс
- «От Хильды, с любовью», режиссер Андреас Дрезен
- «Мой лучший торт», режиссеры Беташ Санэха и Мириам Моквадам
- «Язык Этранжер», режиссер Клэр Бюргер
- «Кому я принадлежу», режиссер Мерьям Жубер
- «Пепе», режиссер Нельсон Карлос Де Лос Сантос Ариас
- «Шамбала», режиссер Мин Баадур Бам
- «Умереть», режиссер Маттиас Гласнер
- «Баня дьявола», режиссеры Северин Фиала и Вероника Франц
- «Сыновья», режиссер Густав Мёллер
- «Нужды путешественника», режиссер Хон Сан-су
Виктор Косаковский — лауреат Берлинского кинофестиваля, обладатель «Ники» и премии «Белый слон», член Европейской киноакадемии и «оскаровской» Американской. Его картина «Да здравствуют антиподы!» открывала в 2011 году Венецианский кинофестиваль. В 2018 году однокурсник Алексея Балабанова и Сергея Сельянова впервые в истории снял фильм 96 кадров в секунду — вместо привычных нам 24-х. После сенсации на Венецианском кинофестивале весь Голливуд записался на мастер-класс к документалисту из Петербурга. Спустя почти год «Акварель» вышла в российский прокат и попала в шорт-лист премии «Оскар».
74-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 15 по 25 февраля.
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