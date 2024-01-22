Новый фильм Виктора Косаковского «Архитектон» вошел в основной конкурс Берлинского кинофестиваля

Виктор Косаковский — лауреат Берлинского кинофестиваля, обладатель «Ники» и премии «Белый слон», член Европейской киноакадемии и «оскаровской» Американской. Его картина «Да здравствуют антиподы!» открывала в 2011 году Венецианский кинофестиваль. В 2018 году однокурсник Алексея Балабанова и Сергея Сельянова впервые в истории снял фильм 96 кадров в секунду — вместо привычных нам 24-х. После сенсации на Венецианском кинофестивале весь Голливуд записался на мастер-класс к документалисту из Петербурга. Спустя почти год «Акварель» вышла в российский прокат и попала в шорт-лист премии «Оскар».

74-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 15 по 25 февраля.

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