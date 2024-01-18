18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Фестиваль независимого кино Sundance назвал 10 лучших фильмов-дебютантов смотра. За всю его 40-летнюю историю!

Более 500 кинематографистов, критиков и представителей индустрии назвали главной картиной «Санденса» «Одержимость» Дэмьена Шазелла. Психологическая драма о музыке и джазе, тернистом творческом пути и жертвенности ради мечты была впервые показана на фестивале в 2014 году, где взяла главную награду и приз зрительских симпатий. Год спустя последовал успех на «Оскаре»: 5 номинаций, включая «Лучший фильм» и «Лучший адаптированный сценарий», и премии за лучшие мужскую роль второго плана для Джей Кей Симмонса, монтаж и звук.

Кадр из фильма

С 1985 года на кинофестивале Sundance были показаны около 4 тысяч художественных фильмов. В коллективном списке-итоге отмечаются ленты, которые «тронули сердца и изменили жизни». Это:

  1. «Одержимость», режиссер Дэмьен Шазелл
  2. «Бешеные псы», режиссер Квентин Тарантино
  3. «Прочь», режиссер Джордан Пил
  4. «Маленькая мисс счастье», режиссеры Валери Фэрис и Джонатан Дэйтон
  5. «Мементо», режиссер Кристофер Нолан
  6. «Секс, ложь и видео», режиссер Стивен Содерберг
  7. «Перед рассветом», режиссер Ричард Линклейтер
  8. «Отрочество», режиссер Ричард Линклейтер
  9. «И твою маму тоже», режиссер Альфонсо Куарон
  10. «Просто кровь», режиссеры Итан и Джоэл Коэны

Юбилейный, 40-й сезон кинофестиваля Sundance стартовал сегодня, 18 января. В списке участников — 91 проект, в основном конкурсе — фильмы «Люби меня» с Кристен Стюарт, «Настоящая боль» с Джесси Айзенбергом и другие. В параллельной программе покажут хорроры «Присутствие» Стивена Содерберга и «Другой человек» с Себастианом Стэном, «Странные сказки» с Педро Паскалем, «Маленькую смерть» с Дэвидом Швиммером и другие картины.

18+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: