Более 500 кинематографистов, критиков и представителей индустрии назвали главной картиной «Санденса» «Одержимость» Дэмьена Шазелла. Психологическая драма о музыке и джазе, тернистом творческом пути и жертвенности ради мечты была впервые показана на фестивале в 2014 году, где взяла главную награду и приз зрительских симпатий. Год спустя последовал успех на «Оскаре»: 5 номинаций, включая «Лучший фильм» и «Лучший адаптированный сценарий», и премии за лучшие мужскую роль второго плана для Джей Кей Симмонса, монтаж и звук.