Более 500 кинематографистов, критиков и представителей индустрии назвали главной картиной «Санденса» «Одержимость» Дэмьена Шазелла. Психологическая драма о музыке и джазе, тернистом творческом пути и жертвенности ради мечты была впервые показана на фестивале в 2014 году, где взяла главную награду и приз зрительских симпатий. Год спустя последовал успех на «Оскаре»: 5 номинаций, включая «Лучший фильм» и «Лучший адаптированный сценарий», и премии за лучшие мужскую роль второго плана для Джей Кей Симмонса, монтаж и звук.
С 1985 года на кинофестивале Sundance были показаны около 4 тысяч художественных фильмов. В коллективном списке-итоге отмечаются ленты, которые «тронули сердца и изменили жизни». Это:
- «Одержимость», режиссер Дэмьен Шазелл
- «Бешеные псы», режиссер Квентин Тарантино
- «Прочь», режиссер Джордан Пил
- «Маленькая мисс счастье», режиссеры Валери Фэрис и Джонатан Дэйтон
- «Мементо», режиссер Кристофер Нолан
- «Секс, ложь и видео», режиссер Стивен Содерберг
- «Перед рассветом», режиссер Ричард Линклейтер
- «Отрочество», режиссер Ричард Линклейтер
- «И твою маму тоже», режиссер Альфонсо Куарон
- «Просто кровь», режиссеры Итан и Джоэл Коэны
Юбилейный, 40-й сезон кинофестиваля Sundance стартовал сегодня, 18 января. В списке участников — 91 проект, в основном конкурсе — фильмы «Люби меня» с Кристен Стюарт, «Настоящая боль» с Джесси Айзенбергом и другие. В параллельной программе покажут хорроры «Присутствие» Стивена Содерберга и «Другой человек» с Себастианом Стэном, «Странные сказки» с Педро Паскалем, «Маленькую смерть» с Дэвидом Швиммером и другие картины.
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