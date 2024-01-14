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Кино и сериалы

Стало известно, кто сыграет вампира Региса в новом сезоне «Ведьмака»

Эту роль исполнит Лоуренс Фишберн. На съемочной площадке звезда «Матрицы» и «Джона Уика» присоединится к Лиаму Хемсворту (который заменит Генри Кавилла в роли Геральта), Ане Шалотре, Фрее Аллан и Джои Бейти.

Massimiliano Marino/shutterstock

«Я очень рад присоединиться к актерскому составу и с нетерпением жду возможности познакомиться с удивительным миром «Ведьмака»», — прокомментировал Фишберн новость о появление в касте сериала. Его персонаж Эмиль Регис Рохеллек Терзиефф-Годефруа известен как врач-практик и старый друг Геральта. 

Также стало известно, что съемки нового сезона начнутся весной этого года. Сюжет охватит пятый роман в серии Анджея Сапковского «Крещение огнем».

В ноябре Netflix выпустил трейлер еще одного аниме-фильма по вселенной книг Анджея Сапковского.

А если вы забыли чем закончился третий сезон, то предлагаем перечесть нашу рецензию на последние серии ведьмака в исполнении Генри Кавилла.

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