Стало известно, кто сыграет вампира Региса в новом сезоне «Ведьмака»

«Я очень рад присоединиться к актерскому составу и с нетерпением жду возможности познакомиться с удивительным миром «Ведьмака»», — прокомментировал Фишберн новость о появление в касте сериала. Его персонаж Эмиль Регис Рохеллек Терзиефф-Годефруа известен как врач-практик и старый друг Геральта.

Также стало известно, что съемки нового сезона начнутся весной этого года. Сюжет охватит пятый роман в серии Анджея Сапковского «Крещение огнем».

В ноябре Netflix выпустил трейлер еще одного аниме-фильма по вселенной книг Анджея Сапковского.

А если вы забыли чем закончился третий сезон, то предлагаем перечесть нашу рецензию на последние серии ведьмака в исполнении Генри Кавилла.