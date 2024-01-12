В качестве художника по костюмом над проект работает Даша Фомина, ответственная за внешний вид героев сериалов «Эпидемия» и «Перевал Дятлова», а также за пальто (и не только!) в «Слове пацана. Кровь на асфальте».
Действие проекта, режиссером-постановщиком которого выступает Душан Глигоров, разворачивается в середине 1990-х, когда смертная казнь еще была разрешена. В тюрьме специального назначения появляется новый сотрудник. Как и его коллегам, Косте (Иван Янковский) предстоит приводить в исполнение смертные приговоры. Но у него особый взгляд на справедливость. Встретившись с отцом одной из жертв, Костя понимает, что именно близкие люди имеют право на исполнение наказания. А еще на этом можно неплохо заработать. Заручившись поддержкой коллег — надзирателей, прокурора и тюремного врача — они решают отдавать убийства смертников на аутсорс. Но очень скоро выясняется, что деньги и справедливость несовместимы.
Помимо Янковского, роли в сериале исполняют звезда «Химеры» и «Года рождения» Эльдар Калимулин, Данил Стеклов, Виталий Коваленко, Дмитрий Сумин, Леонид Тележинский, Мила Ершова, Карина Александрова, Даша Котрелева, Дарья Савельева, Елизавета Руфина, Сергей Дьяков, Антон Пахомов, Вадим Сквирский, Сергей Уманов, Евгений Косырев, Василий Бриченко, Дмитрий Сутырин, Ольга Лапшина, Серафима Красникова, Юлия Марченко, Олег Алмазов и другие.
Шоураннером сериала выступила Анна Козлова («Медиатор», «Краткий курс счастливой жизни»), которая написала сценарий по мотивам повести Дениса Драгунского «Дочь военного пенсионера». «“Аутсорс” для меня стал сценарием в хорошем смысле эпохальным, подводящим некие мировоззренческие итоги. Могу сказать, что работа над сценарием была, наверное, самой изматывающей и тяжелой за всю мою карьеру. Но так уж устроено, что сильнее всего мы любим тех, кто от нас требует наибольших вложений», — отмечает она.
Премьера сериала «Аутсорс» состоится в 2025 году в Okko.
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