Помимо Янковского, роли в сериале исполняют звезда «Химеры» и «Года рождения» Эльдар Калимулин, Данил Стеклов, Виталий Коваленко, Дмитрий Сумин, Леонид Тележинский, Мила Ершова, Карина Александрова, Даша Котрелева, Дарья Савельева, Елизавета Руфина, Сергей Дьяков, Антон Пахомов, Вадим Сквирский, Сергей Уманов, Евгений Косырев, Василий Бриченко, Дмитрий Сутырин, Ольга Лапшина, Серафима Красникова, Юлия Марченко, Олег Алмазов и другие.

Шоураннером сериала выступила Анна Козлова («Медиатор», «Краткий курс счастливой жизни»), которая написала сценарий по мотивам повести Дениса Драгунского «Дочь военного пенсионера». «“Аутсорс” для меня стал сценарием в хорошем смысле эпохальным, подводящим некие мировоззренческие итоги. Могу сказать, что работа над сценарием была, наверное, самой изматывающей и тяжелой за всю мою карьеру. Но так уж устроено, что сильнее всего мы любим тех, кто от нас требует наибольших вложений», — отмечает она.

Премьера сериала «Аутсорс» состоится в 2025 году в Okko.

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