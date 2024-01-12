Джоди Фостер на Аляске, «Дворец» и «Медиатор»: Что смотреть дома на этой неделе

Четвертый сезон «Настоящего детектива» с Джоди Фостер в касте, сатирический «Дворец» Романа Полански, продолжение «Медиатора» с Андреем Бурковским, супергеройский проект Marvel «Эхо», байопик дзюдоиста Олега Крецула с Никитой Волковым и триллер «Криминальное прошлое», снятый сыном британского классика Кена Лоуча Джимом — рассказываем о лучших фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Единожды солгав» / Fool Me Once, премьера (Netflix) (18+)
Детектив основан на книге Харлана Кобена («Незнакомец», «Невиновен»). Майя (Мишель Кигэн) тяжело переживает смерть мужа, с которым они воспитывали маленькую дочь. Однажды на записи с камеры, которую она устанавливает для безопасности в комнате ребенка, женщина видит погибшего мужа. Режиссером проекта выступил Дэйв Мур («Чужестранка»).
С 1 января (вышел полностью), Netflix
Фильм «Как заниматься сексом» / How to Have Sex (18+)
Победитель программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля этого года — драма дебютантки в режиссуре Молли Мэннинг Уокер. Это история о сексуализированном насилии, с которым по статистике сталкивалась в своей жизни в той или иной форме почти каждая женщина. Три подруги из Лондона после школьных экзаменов летят на Крит, чтобы провести, как им кажется, лучшее лето в своей жизни.
Уже вышел, Kion, Okko, Wink
Сериал «Как друзья Захара женили», премьера («Кинопоиск», Okko) (18+)
Комедия с вайбом фильма «Горько!». Прямо перед свадьбой Алена (Юлия Франц) бросает простого кубанского парня Захара (Сергей Бондарчук). Помочь все исправить берутся его друзья. Сняли проект Павел Кривчик (продюсер сериала «Контакт») и актер Борис Дергачев, в главных ролях — Владимир Канухин, Даниил Вахрушев, Никита Павленко, Анна Котова, Александра Ребенок и Софья Зайка.
С 1 января, «Кинопоиск», Okko
Сериал «Успешный», премьера (Kion) (18+)
В первый день 2024-го вышла комедия про миллиардера Калугина (Владимир Сычев из «Физрука»), потерявшего смысл жизни. Чтобы взбодриться и снова поверить в себя, он нанимает энергичного коуча-неудачника Сашу (Артем Сучков). Шоураннером и одним из режиссеров проекта стал Илья Куликов («Полицейский с Рублевки», «Мылодрама»). В касте «Успешного» также Ольга Медынич и Влад Коноплев.
С 1 января (вышел полностью), Kion
Сериал «Предпоследняя инстанция», 3 сезон (Okko) (12+)
Финал проекта про небесную канцелярию с Павлом Прилучным. В новом сезоне глава Управления по распределению душ Максим будет пытаться не допустить, чтобы настал Судный день. Для этого надо поймать ангела гнева, спустившегося на Землю. К касту присоединились Сергей Новосад, Роман Мадянов, Степан Девонин и Никита Волков.
C 1 января (вышел полностью), Okko
Сериал «Инспектор Гаврилов», премьера (Start) (16+)
Вор-рецидивист Саша Медный (Виктор Добронравов) присваивает личность соседа по купе — майора Гаврилова, который направлялся в провинциальный Усть-Шахтинск. Теперь преступник вынужден сам стать начальником полиции в маленьком городе и, на удивление, неплохо справляется с новыми обязанностями. В сериале снялись Екатерина Стулова и Денис Власенко, а поставил его Кирилл Васильев («Фитнес»).
Со 2 января, Start
Сериал «Медиатор», 3 сезон (Start) (18+)
Первый сезон «Медиатора» выглядел так, будто его сценарий писала нейросеть, — в нем смешивались объективация и БДСМ, теракты и подростковые суициды, попытки юмора и детективный сюжет. Что же хотели сказать этим всем авторы, стало понятно во втором сезоне, в котором все арки были перекручены и окончательно закрыты. Тем не менее проект возвращается с продолжением. В нем профессионального переговорщика и манипулятора Андрея Павлова (Андрей Бурковский) обвинят в изнасиловании. Тем не менее к нему вновь обратится за консультацией сотрудница правоохранительной системы. Правда, не героиня Юлии Пересильд, игравшая в первых сезонах, а новый персонаж: следовательница Женя (Софья Лебедева). Она попытается раскрыть с его помощью серию убийств девушек.
С 4 января, Start, «Кинопоиск»
Сериал «Эхо» / Echo, премьера (Disney+) (18+)
Первый в новом году сериал Marvel посвящен Майе Лопес (Алаква Кокс), она же Эхо, дебютировавшей в «Соколином Глазе». Глухая девушка с индейскими корнями по сюжету приезжает на родину в Оклахому, чтобы разобраться в своем прошлом и примириться с ним. В проекте также появляются супергерой Сорвиголова (Чарли Кокс) и криминальный босс Кингпин (Винсент Д’Онофрио). Все пять эпизодов сериала вышли в один день.
С 10 января (вышел полностью), Disney+, Hulu
Фильм «Крецул» (12+)
Байопик дзюдоиста Олега Крецула с Никитой Волковым в главной роли — на самом деле история про настоящую дружбу. В 1997 году в статусе чемпиона Европы и после участия в Олимпийских играх подающий большие надежды спортсмен вместе с молодой женой попал в автомобильную аварию. Она погибла, он выжил, но потерял зрение. Найти в себе силы жить и тренироваться дальше ему помогает лучший друг Виталий (Сергей Волков).
Снятый в лучших традициях cinéma vérité фильм — полнометражный дебют ученицы Алексея Учителя Александры Лихачевой. Оператором выступил Мариус Пандуру.
Уже вышел, «Кинопоиск», Wink
Сериал «Криминальное прошлое» / Criminal Record, премьера (Apple TV+) (18+)
Британский детективный триллер с Питером Капальди и Каш Джамбо в главных ролях. Они играют следователей — консервативного ветерана и амбициозного новичка. Анонимный звонок заставляет их сомневаться в архивном деле об убийстве — возможно, тогда в колонию попал невиновный, а преступник все еще на свободе. Шоураннером выступил Пол Рутман («Мисс Марпл»), режиссером — сына Кена Лоуча Джим Лоуч («Молодой Морс», «Виктория»).
С 10 января, Apple TV+
Сериал «Третий лишний» / Ted, премьера (Peacock) (18+)
Сериальный приквел одноименной комедии с Марком Уолбергом про невероятно разговорчивого плюшевого медведя. В проекте рассказывается, как старшеклассник-андердог Джон Беннетт (Макс Буркхолдер) встретил игрушечного Теда, и это стало началом большой дружбы. Режиссером «Третьего лишнего» выступил Сет Макфарлейн, работавший и над оригиналом. Его же голосом говорит медведь.
С 11 января, Peacock
Фильм «Воздушное ограбление» / Lift (18+)
Комедийный боевик с Кевином Хартом в главной роли. Профессионального грабителя Сайруса Уитакера и его друзей нанимает Интерпол, чтобы они украли золотые слитки на полмиллиарда долларов. Это нужно, чтобы драгметалл не достался группе террористов. Режиссером фильма стал Ф. Гэри Грей («Форсаж 8»), в касте также Винсент Д’Онофрио, Джейкоб Баталон, Сэм Уортингтон, Билли Магнуссен, Гугу Эмбата-Ро и Жан Рено.
С 12 января, Netflix
Сериал «Настоящий детектив» / True Detective, 4 сезон (HBO) (18+)
Культовая мрачная антология возвращается с четвертым сезоном. На этот раз действие разворачивается на Аляске, а его главными героинями стали женщины-полицейские: Лиз Дэнверс и Эванджелин Наварро, расследующие исчезновение сотрудников региональной исследовательской станции. Их играют Джоди Фостер и чемпионка мира по боксу Кали Реис. Шоураннером впервые выступает не придумавший проект Ник Пиццолатто, а Исса Лопес («Все плохо»).
С 14 января, HBO
Фильм «Звук свободы» / Sound of Freedom (18+)
Криминальная драма с Джеймс Кэвизелом (Иисус из «Страстей Христовых» Гибсона) стала неожиданным хитом американского проката. Что довольно удивительно для картины, которая больше похожа на B-movie с карикатурными добром и злом. Патриот и агент спецслужб Тим Баллард борется с торговлей детьми. Однажды он спасает маленького Мигеля, но у того еще есть сестра, оказавшаяся в плену в Колумбии. Баллард решает самостоятельно освободить девочку и наказать педофилов.
Уже вышел, «Кинопоиск», Okko, Premier
Фильм «Дворец» / The Palace (18+)
Последний на данный момент фильм Романа Полански был довольно прохладно встречен критикой на Венецианском кинофестивале, где прошла его премьера. Его называли чуть ли не самым мучительным проектом смотра.
Действие разворачивается в отеле в Швейцарии в канун миллениума. Гости-миллионеры готовятся самым странным и причудливым образом встретить Новый год. В касте картины — Оливер Мазуччи, Фанни Ардан, Джон Клиз и Александр Петров.
С 5 января, «Иви», «Кинопоиск», Premier, Okko, Kion, Wink
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