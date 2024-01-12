Джоди Фостер на Аляске, «Дворец» и «Медиатор»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Медиатор», 3 сезон (Start) (18+)

Первый сезон «Медиатора» выглядел так, будто его сценарий писала нейросеть, — в нем смешивались объективация и БДСМ, теракты и подростковые суициды, попытки юмора и детективный сюжет. Что же хотели сказать этим всем авторы, стало понятно во втором сезоне, в котором все арки были перекручены и окончательно закрыты. Тем не менее проект возвращается с продолжением. В нем профессионального переговорщика и манипулятора Андрея Павлова (Андрей Бурковский) обвинят в изнасиловании. Тем не менее к нему вновь обратится за консультацией сотрудница правоохранительной системы. Правда, не героиня Юлии Пересильд, игравшая в первых сезонах, а новый персонаж: следовательница Женя (Софья Лебедева). Она попытается раскрыть с его помощью серию убийств девушек.

С 4 января, Start, «Кинопоиск»