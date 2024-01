Джоди Фостер на Аляске, «Дворец» и «Медиатор»: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Как заниматься сексом» / How to Have Sex (18+)

Победитель программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля этого года — драма дебютантки в режиссуре Молли Мэннинг Уокер. Это история о сексуализированном насилии, с которым по статистике сталкивалась в своей жизни в той или иной форме почти каждая женщина. Три подруги из Лондона после школьных экзаменов летят на Крит, чтобы провести, как им кажется, лучшее лето в своей жизни.

Уже вышел, Kion, Okko, Wink