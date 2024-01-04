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Кино и сериалы

20th Century показал трейлер «Первого знамения»

Новая кинолента станет приквела «Омена» 1976 года. Премьера ужастика о ребенке-Антихристе назначена на 5 апреля.

Новый фильм расскажет о появлении Дэмиена на свет, его матери и монастыре, в котором родился мальчик. Из описания мы узнаем, что главная героиня американка Маргарет прибывает в Рим, чтобы стать монахиней, однако в новой для себя стране оказывается в центре мрачного заговора с целью привести в мир сына Дьявола.

В главной роли появится звезда Нелл Тайгер Фри, также в фильме участвуют Билл Найи из «Пиратов Карибского моря» и Ральф Айнесон из «Игры престолов». Режиссером картины выступил Аркаша Стивенсон.

Специально для вас мы приготовили подборку фильмов и сериалов, которые можно посмотреть на каникулах.

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