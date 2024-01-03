18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Фильмы Тарковского вошли в топ самых лучших научно-фантастических картин

Рейтинг составил журнал Rolling Stone. В список 150 попали сразу две ленты советского режиссера — «Солярис» и «Сталкер». Причем выше последнего оказалась лишь «Космическая одиссея» Стенли Кубрика.

Кадр из фильма «Сталкер»

По словам авторов рейтинга, они отобрали лучшие фильмы об утопиях и антиутопиях, о плюсах и минусах искусственного интеллекта, а также ленты, которые больше всего «волновали и давали пищу для размышлений». При этом составители намеренно не включили в топ картины о супергероях.

Вот первая десятка лучших фильмов:

  1. «Космическая одиссея 2001 года» (1968)
  2. «Сталкер» (1979)
  3. «Близкие контакты третьей степени» (1977)
  4. «Бегущий по лезвию» (1982)
  5. «Чужой» (1979)
  6. «Побудь в моей шкуре» (2013)
  7. «Дитя человеческое» (2006)
  8. «Метрополис» (1927)
  9. «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» (1977)
  10. «Матрица» (1999)

В списке оказались и другие популярные во всем мире фильмы: Бразилия» (28-е место), «Начало» (38-е место), «Назад в будущее» (42-е место), «Гравитация» (44-е место), «Все везде и сразу» (49-е место), «Заводной апельсин» (52-е место), «Дюна: часть 1» (53-е место), «Робокоп» (58-е место), «Аватар» (63-е место). Нашлось место и для анимационных работ — «Акира» (32-е место), «ВАЛЛ-И» (39-е место), «Призрак в доспехах» (72-е место), «Паприка (84-е место).

Редакция Собака.ru также составила топ самых лучших российских сериалов 2023 года и 50 лучших иностранных сериалов 2023 года.

И специально для вас мы приготовили подборку фильмов и сериалов, которые можно посмотреть на каникулах.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: