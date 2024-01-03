Фильмы Тарковского вошли в топ самых лучших научно-фантастических картин

По словам авторов рейтинга, они отобрали лучшие фильмы об утопиях и антиутопиях, о плюсах и минусах искусственного интеллекта, а также ленты, которые больше всего «волновали и давали пищу для размышлений». При этом составители намеренно не включили в топ картины о супергероях.

Вот первая десятка лучших фильмов:

«Космическая одиссея 2001 года» (1968) «Сталкер» (1979) «Близкие контакты третьей степени» (1977) «Бегущий по лезвию» (1982) «Чужой» (1979) «Побудь в моей шкуре» (2013) «Дитя человеческое» (2006) «Метрополис» (1927) «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» (1977) «Матрица» (1999)

В списке оказались и другие популярные во всем мире фильмы: Бразилия» (28-е место), «Начало» (38-е место), «Назад в будущее» (42-е место), «Гравитация» (44-е место), «Все везде и сразу» (49-е место), «Заводной апельсин» (52-е место), «Дюна: часть 1» (53-е место), «Робокоп» (58-е место), «Аватар» (63-е место). Нашлось место и для анимационных работ — «Акира» (32-е место), «ВАЛЛ-И» (39-е место), «Призрак в доспехах» (72-е место), «Паприка (84-е место).

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