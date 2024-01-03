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В сети появился трейлер хоррора о Микки-Маусе

По сюжету человек в маске персонажа, нападает на девушку и преследует ее друзей. Действие происходит в заведении, напоминающем семейное кафе из «Пять ночей с Фредди».

«Сегодня Алекс исполняется 21 год, но она застряла в игровых автоматах в позднее время, поэтому ее друзья решают сделать ей сюрприз, однако убийца в маске, одетый как Микки-Маус, собирается разыграть с ними собственную игру, в которой девушка должна выжить», — гласит синопсис фильма.

В трейлере использованы кадры из классического «Пароходика Вилли» с Микки-Маусом — самого раннего из сохранившихся звуковых мультфильмов, который вышел в 1928 году. Сам режиссер фильма отмечает, что авторы «просто хотели повеселиться. Это нелепо. Мы работали над проектом и получали удовольствие, я думаю, это заметно».

Выход фильма с Микки-Маусом стал возможным благодаря тому, что с 1 января права на первоначальную версию персонажа перешли в общественное достояние.

Напомним, что Микки Маус стал не первым персонажем Disney, права на которого стали общественным достоянием. Так, в прошлом году первоначальная версия Винни-Пуха стала использоваться другими компаниями.

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