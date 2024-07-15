Вышел первый тизер сериала о группе «Комбинация» от создателей «Короля и Шута»

«‎Я была настроена весьма скептично, но посмотрела сериал "Король и Шут", все сомнения и скепсис улетучились, стало понятно, что этим людям можно доверить историю своей жизни. Над проектом работает прекрасная команда, в чем я уже успела убедиться лично. Отдельно хочется сказать про кастинг, мы с Таней были приятно удивлены схожестью актрис с нами. Я с нетерпением жду сериал, это будет лучшим подарком к моему грядущему юбилею»‎, — говорит участница группы «Комбинация», певица Алена Апина.

«Я считаю, что сейчас наступает новая эпоха нашего российского кино, и проект "Комбинация" к ней точно причастен. Этот сериал про наш быт, про историю нашей страны и, естественно, про развитие нашей музыки. Когда я читал сценарий, я понял, как динамично развивалась наша страна в то время, сколько книг, стихов и песен было написано и со сколькими я еще не знаком! И я очень рад, что "Комбинация" открывает очередную страницу истории и показывает, как развивалась музыкальная индустрия», — отмечает актер Никита Кологривый.

Сериал «‎Комбинация»‎ выйдет на Wink в 2024 году.

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