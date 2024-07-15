Вышел первый тизер сериала о группе «Комбинация» от создателей «Короля и Шута»

Скептически была настроена даже Алена Апина! Но, посмотрев сериал о легендарной хоррор-панк-группе из Петербурга, отбросила все сомнения: «Стало понятно, что этим людям можно доверить историю своей жизни».
Восьмисерийная биография популярной советской и российской женской поп-группе «Комбинация» расскажет о творческом пути Татьяны Ивановой, Алены Апиной, Ольги Ахуновой и Юлии Козюльковой. Группа получила большую популярность в начале 1990-х годов и стала широко известна благодаря хитам «Russian Girls», «American Boy», «Не забывай» и «Бухгалтер».
По сюжету, сотрудник саратовского Отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности Александр Шишинин (Никита Кологривый) после рождения дочери решает круто изменить свою жизнь и заняться тем, о чем всегда мечтал, — продюсировать музыкальную группу. Он знакомится с талантливым композитором Виталием Окороковым (Владимир Канухин). Вместе они буквально на улице находят первых вокалисток: Татьяну Иванову (Елизавета Базыкина), Алену Апину (Анастасия Уколова) и собирают первую в Советском Союзе женскую группу: вокалисты и музыканты — девушки, которые с помощью песен расскажут о своей нелегкой судьбе и об эпохе.
Режиссером сериала о группе «Комбинация» выступил Никита Власов («Лада Голд»). Среди продюсеров проекта Дмитрий Нелидов, Александра Ремизова, Андрей Резник, Александр Сыров, Елена Мельникова и Игорь Гудков, работавшие над нашумевшим «Королем и Шутом».
«Я была настроена весьма скептично, но посмотрела сериал "Король и Шут", все сомнения и скепсис улетучились, стало понятно, что этим людям можно доверить историю своей жизни. Над проектом работает прекрасная команда, в чем я уже успела убедиться лично. Отдельно хочется сказать про кастинг, мы с Таней были приятно удивлены схожестью актрис с нами. Я с нетерпением жду сериал, это будет лучшим подарком к моему грядущему юбилею», — говорит участница группы «Комбинация», певица Алена Апина.
«Я считаю, что сейчас наступает новая эпоха нашего российского кино, и проект "Комбинация" к ней точно причастен. Этот сериал про наш быт, про историю нашей страны и, естественно, про развитие нашей музыки. Когда я читал сценарий, я понял, как динамично развивалась наша страна в то время, сколько книг, стихов и песен было написано и со сколькими я еще не знаком! И я очень рад, что "Комбинация" открывает очередную страницу истории и показывает, как развивалась музыкальная индустрия», — отмечает актер Никита Кологривый.
Сериал «Комбинация» выйдет на Wink в 2024 году.
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