Роскомнадзор не нашел нарушений в «Слове пацана»

«Мною был направлен запрос в Роскомнадзор, а сегодня получен ответ, в котором мне сообщили, что многосерийный фильм «Слово пацана. Кровь на асфальте» распространяется на платформах Wink и Start со знаком информационной продукции 18+ (запрещено для детей)», — рассказала заместитель председателя комитета Государственной думы по бюджету и налогам.

По словам Орловой, РКН провел анализ вышедших в свет пяти серий и каких‑либо нарушений требований действующего законодательства Российской Федерации не выявил. Парламентарий также добавила, что сериал она сама еще не видела, но теперь обязательно посмотрит.

Напомним, что сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» начал выходить в ноябре и практически сразу вызвал общественный резонанс. Некоторые зрители посчитали, что шоу романтизирует расцвет подростковых ОПГ.