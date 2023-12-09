18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Роскомнадзор не нашел нарушений в «Слове пацана»

Поделиться:

Об этом рассказала депутат Госдумы Наталья Орлова. По ее словам ведомство провело анализ первых пяти серий и каких‑либо нарушений требований действующего законодательства Российской Федерации не выявило.

Изображение предоставлено пресс-службой Start

«Мною был направлен запрос в Роскомнадзор, а сегодня получен ответ, в котором мне сообщили, что многосерийный фильм «Слово пацана. Кровь на асфальте» распространяется на платформах Wink и Start со знаком информационной продукции 18+ (запрещено для детей)», — рассказала заместитель председателя комитета Государственной думы по бюджету и налогам.

По словам Орловой, РКН провел анализ вышедших в свет пяти серий и каких‑либо нарушений требований действующего законодательства Российской Федерации не выявил. Парламентарий также добавила, что сериал она сама еще не видела, но теперь обязательно посмотрит.

Напомним, что сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» начал выходить в ноябре и практически сразу вызвал общественный резонанс. Некоторые зрители посчитали, что шоу романтизирует расцвет подростковых ОПГ.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: