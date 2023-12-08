От «Убийц цветочной луны» Скорсезе до «Года рождения» с Юрой Борисовым: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Убийцы цветочной луны» / Killers of the Flower Moon (18+)

Масштабную (в том числе буквально — фильм длится 3,5 часа) драму Мартина Скорсезе о природе и банальности зла уже называют одним из главных претендентов «Оскара». В основе «Убийц» — основанный на реальном расследовании ФБР роман Дэвида Гранна.

Действие разворачивается в США после Первой мировой. Эрнест Беркхарт (Леонардо ДиКаприо) приезжает к дяде Уильяму Хэйлу (Роберт Де Ниро) в округ Осейдж. Здесь нашли нефть, и коренные американцы из одноименного племени получают дивиденды от добычи. Правда, из-за неожиданных богатств их часто убивают или придумывает схемы, как их обмануть: например, женятся на них по расчету. Так, Эрнест вступает в брак с Молли Кайл (Лили Глэдстоун), в которую, как кажется со стороны, и правда влюблен.

С 5 декабря, Apple TV+, Vudu, Prime Video