От «Убийц цветочной луны» Скорсезе до «Года рождения» с Юрой Борисовым: Что смотреть дома на этой неделе

Драма Мартина Скорсезе о природе зла «Убийцы цветочной луны» с Леонардо ДиКаприо и Робертом Де Ниро, мистический триллер «Сны Алисы», второй сезон остросюжетного детектива «Оффлайн», сай-фай про апокалипсис с Джулией Робертс и Итаном Хоуком «Оставь мир позади», а также российские инди-хиты «Год рождения», «Чувства Анны», «Привет, мама» и «Отпуск в октябре» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Наступает ночь» / Bami doeeosseumnida, премьера (U+ Mobile TV) (18+)
Корейский экшн-сериал, у которого есть потенциал повторить успех «Игры в кальмара». Или хотя бы приблизиться к нему. В центре сюжета здесь также игра, но в «Мафию», цена поражения в которой — жизнь. В ней вынуждены участвовать школьники, в том числе нелюдимая отличница (Чхве Е-бин), наблюдательная и сообразительная Ли Юн-со (Ли Джэ-ин) и послушный староста (Ким У-сок).
С 4 декабря, U+ Mobile TV
Фильм «Убийцы цветочной луны» / Killers of the Flower Moon (18+)
Масштабную (в том числе буквально — фильм длится 3,5 часа) драму Мартина Скорсезе о природе и банальности зла уже называют одним из главных претендентов «Оскара». В основе «Убийц» — основанный на реальном расследовании ФБР роман Дэвида Гранна.
Действие разворачивается в США после Первой мировой. Эрнест Беркхарт (Леонардо ДиКаприо) приезжает к дяде Уильяму Хэйлу (Роберт Де Ниро) в округ Осейдж. Здесь нашли нефть, и коренные американцы из одноименного племени получают дивиденды от добычи. Правда, из-за неожиданных богатств их часто убивают или придумывает схемы, как их обмануть: например, женятся на них по расчету. Так, Эрнест вступает в брак с Молли Кайл (Лили Глэдстоун), в которую, как кажется со стороны, и правда влюблен.
С 5 декабря, Apple TV+, Vudu, Prime Video
Сериал «Выгодная афера» / Iroun sagi, премьера (tvN) (18+)
Дорама о приключениях динамической пары — мошенницы Ли Роум (Чхон У-хи ) и адвоката Хан Муена (Ким Дон-ук). Ее несправедливо обвинили в убийстве родителей, отправив в колонию на 10 лет. Он — единственный, кто верит, что она не совершала преступление. Вместе они объединяются в коллективного «Перри Мейсона», чтобы спасать других невиновных и находить настоящих злодеев. Снял сериал Ли Су-хен («Падающая звезда»).
С 5 декабря, «Амедиатека»
Сериал «Сны Алисы», премьера (Premier) (18+)
Завораживающий мистический триллер о старшекласснице Алисе (Алина Гвасалия), живущей в маленьком северном городе неподалеку от секретного военного объекта. Как у любого типичного тинейджера, у Алисы множество свойственных ее возрасту проблем. А еще — во снах она видит мертвых людей.
Готовившийся почти четыре года проект снял Андрей Джунковский («Лучше, чем люди», «Бихэппи», «Сладкая жизнь»). В касте шоу — Александра Ребенок, Денис Шведов, Екатерина Вилкова, Дарья Екамасова и Василина Юсковец, получившая за эту роль приз как лучшая актриса на фестивале «Пилот».
С 7 декабря, Premier
Сериал «Оффлайн», 2 сезон (Okko) (18+)
Названный вопреки зафиксированной норме языка (правильно по словарям — «офлайн») детективный проект Кирилла Плетнева («Жги!», «После меня») возвращается со вторым сезоном. В продолжении гениальный программист и хакер Раст (Никита Ефремов), создавший приложение для покупки запрещенных веществ, окончательно перейдет на темную сторону. Среди новичков каста — Дарья Верещагина, Даниил Воробьев, Евгений Сангаджиев и Яна Сексте.
С 7 декабря, Okko
Сериал «Младшая сестра» / Kid Sister, 2 сезон (TVNZ+) (18+)
Продолжение комедии в духе «Дряни» новозеландской актрисы и сценаристки Симоне Натан («Наш флаг означает смерть»). Это история про болезненную сепарацию Лулу, которая никак не может отстоять личные границы и выйти из-под влияния своей большой еврейской семьи. Главную героиню играет сама Натан.
В новых сериях жизнь Лулу вновь похожа на хаос: она решится родить, чтобы отдать своего незапланированного ребенка старшему брату и его жене, мечтающим стать родителями.
С 7 декабря, «Амедиатека»
Фильм «Оставь мир позади» / Leave the World Behind (18+)
Фильм-катастрофа Сэма Эсмейла («Мистер Робот») со звездным кастом из Джулии Робертс, Итана Хоука, Махершала Али, Миха’лы Херролд и Кевина Бейкона. Семейная пара с детьми уезжает на уик-энд, чтобы отдохнуть от социальных сетей и бесконечного потока информации. Неожиданно в арендованный ими дом возвращаются хозяева, утверждающие, что из-за кибератаки весь мир погрузился в хаос. Главная интрига — станет ли картина таким же хитом праздничных каникул, как «Не смотрите наверх».
С 8 декабря, Netflix
Фильм «Привет, мама» (16+)
Режиссерский дебют Или Малаховой — сценаристки и соавтора фильмов Бакура Бакурадзе — трогательная картина про сестринство. Лента получила приз за лучшую женскую роль на кинофестивале в Выборге в этом году.
Кире (Дарья Савельева) скоро 40 лет, она живет с младшей сестрой Верой (Аглая Тарасова) и двумя племянницами в хрущевке в районе Малой Охты в Петербурге. Их мама несколько лет назад пропала без вести, но Кира продолжает надеяться, что все еще наладится, и не пытается что-то менять в жизни. Например, признать факт смерти, вступить в права наследства и наконец разъехаться с сестрой.
С 8 декабря, Start, Okko, Wink
Фильм «Год рождения» (18+)
Спустя девять лет после энергичного дебюта «Тряпичный союз» режиссер Михаил Местецкий вернулся со вторым полным метром — крышесносной (в прямом смысле!) драмеди о взрослении.
Безработный мечтатель и урбанист Филипп (Эльдар Калимулин) фанатеет от распавшейся в 1990-х панк-группы «Яичный свет» — настолько, что превратил свою квартиру в ее музей. Среди дальнейших планов — устроить в родном Металлогорске музыкальный опен-эйр, на котором будет и покойный солист «Света» (Юра Борисов) — в виде голограммы. Когда более прагматичная девушка Филиппа Марина (Анастасия Талызина) беременеет, им приходится обоим вырасти. Пусть и самым фантастичным образом. (Да, это все еще и про магический реализм.)
С 9 декабря, «Кинопоиск»
Фильм «Чувства Анны» (18+)
Про драму с элементами фантастики уже шутят, что Анна Меликян («Русалка», «Про любовь») сняла свое «Прибытие». Анна (Анна Михалкова) работает на конфетной фабрике в Перми. Однажды женщина начинает слышать голоса внеземных цивилизаций, которые предупреждают ее об опасности для человечества. Музыку для картины написала группа Shortparis.
С 10 декабря, «Кинопоиск»
Фильм «Отпуск в октябре» (18+)
За два года математик, театральный режиссер, перформер и писатель Роман Михайлов выпустил уже четыре картины (и скоро выйдет пятая!). Перекликающийся по названию с экранизацией «советского Гамлета» — «Утиной охотой» Вампилова — фильм участвовал в основной программе Выборгского кинофестиваля, был в прокате, а теперь вышел и онлайн. Это история юной актрисы Светы (Мария Мацель), которая попадет в болливудский проект. Но с ним оказывается все не так просто. В касте картины также Анна Завтур, Геннадий Блинов, Федор Лавров, Юлия Марченок, Кирилл Полухин, Евгений Ткачук и другие.
Уже вышел, «Кинопоиск», Okko,Wink
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