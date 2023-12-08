Лучший сценарий написала Татьяна Загдай — к фильму «Танцуй, Селедка!» Александры Лупашко с Александрой Бортич и Павлом Майковым. Сильная и независимая Жанна давно переехала в Москву, оставив позади родной городок и непутевого отца, когда-то бросившего семью. Однако его неожиданная смерть вынуждает ее вернуться назад, чтобы организовать похороны. Одна проблема — мертвый отец неожиданно «оживает», продолжает называть дочь «селедкой» как 20 лет назад и до смерти хочет провести последний день вместе.

Лучшая мужская роль — у Сергея Двойникова, сыгравшего в «Панических атаках». Лучшей актрисой названа Полина Цыганова, исполнившая роль Алисы в дебютном полном метре «110» режиссера Ильи Михеева. Его фильм также взял приз в номинации «Лучшее визуальное решение» — его получил оператор Алексей Зайков. Сюжет картины разворачивается на фоне суицида старшеклассницы лицея. Алиса, одноклассница погибшей, вместе с классом решает хранить молчание о возможных причинах случившегося. Мать Алисы (Елизавета Боярская), профессиональный адвокат, всеми силами пытается отвести беду.

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