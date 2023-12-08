Кинофестиваль авторского кино прошел в Москве во второй раз. Его задача — «поддержать творческие поиски нового киноязыка, поддержать мастеров и молодых кинематографистов, которые видят свое место в авторском кинематографе, повышение авторитета киноискусства, его значения в воздействии на кинопроцесс». Рассказываем о лауреатах второго сезона фестиваля.
«Панические атаки» Ивана Твердовского-младшего, снявшего «Класс коррекции» с Никитой Кукушкиным и Филиппом Авдеевым и осмысляющий трагедию «Норд-Оста» фильм «Конференция», — драма о 18-летней Вике, взявшая гран-при фестиваля «Зимний». Героиня в исполнении Лены Трониной сбегает из депрессивного промышленного поселка Никель под Мурманском в Норвегию, чтобы излечиться от заболевания, считающегося на родине бесовской одержимостью.
«Тимир»
Приз за лучшую режиссуру получил якутянин Николай Корякин, снявший фильм «Тимир». По сюжету, мальчик по имени Тимир теряет мать. Отдел опеки и попечительства находит родного отца мальчика и направляет его к нему в деревню, чтобы Тимир не попал в детдом. В деревне Тимир ни с кем не находит общего языка — не получается наладить контакт с отцом, а в школе начинают над ним издеваться. Но однажды он встречает таинственного незнакомца, который оказывается духом, застрявшим между двух миров.
«Танцуй, Селедка!»
Лучший сценарий написала Татьяна Загдай — к фильму «Танцуй, Селедка!» Александры Лупашко с Александрой Бортич и Павлом Майковым. Сильная и независимая Жанна давно переехала в Москву, оставив позади родной городок и непутевого отца, когда-то бросившего семью. Однако его неожиданная смерть вынуждает ее вернуться назад, чтобы организовать похороны. Одна проблема — мертвый отец неожиданно «оживает», продолжает называть дочь «селедкой» как 20 лет назад и до смерти хочет провести последний день вместе.
Лучшая мужская роль — у Сергея Двойникова, сыгравшего в «Панических атаках». Лучшей актрисой названа Полина Цыганова, исполнившая роль Алисы в дебютном полном метре «110» режиссера Ильи Михеева. Его фильм также взял приз в номинации «Лучшее визуальное решение» — его получил оператор Алексей Зайков. Сюжет картины разворачивается на фоне суицида старшеклассницы лицея. Алиса, одноклассница погибшей, вместе с классом решает хранить молчание о возможных причинах случившегося. Мать Алисы (Елизавета Боярская), профессиональный адвокат, всеми силами пытается отвести беду.
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