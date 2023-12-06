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Авторскую редакцию фильма «Александра» Сокурова покажут на закрытии Фестиваля Галины Вишневской

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Поскольку фильм был снят на пленку и демонстрация его в оснащенных современными проекторами кинотеатрах невозможна, Александр Сокуров решил создать цифровую версию. Над цветокоррекцией и монтажом авторской редакции работал ученик режиссера Александр Золотухин.

Кадр из фильма «Александра. Авторская редакция 2023 года»
Кадр из фильма «Александра. Авторская редакция 2023 года»

Сюжет ленты 2007 года разворачивается в начале 2000-х в Чечне. Пожилая женщина Александра Николаевна, роль которой исполнила сама Галина Вишневская, приезжает навестить своего внука-офицера. Она живет в военном городке, общается с солдатами, ходит по рынкам, разговаривает с местными жителями. Перед ней раскрывается быт военной жизни изнутри: отсутствие женщин, безоговорочное принятие существующих условий как само собой разумеющихся, эмоциональная невыразительность. Этот мир — бесконечно чужой по сравнению со всем, с чем ей приходилось сталкиваться раньше, а человек в нем в таких обстоятельствах, когда труднее всего — остаться человеком.

Кадр из фильма «Александра. Авторская редакция 2023 года»
Кадр из фильма «Александра. Авторская редакция 2023 года»
Кадр из фильма «Александра. Авторская редакция 2023 года»
Александр Сокуров

Об авторской редакции фильма «Александра»:

В кинематографической практике совсем не принято, чтобы режиссеры возвращались к своим фильмам, созданным несколько лет назад. Но я следую традициям, которые существуют в симфонической музыке и в литературном творчестве. Писатель или композитор, обращаясь к ранее созданному произведению, нередко вносит уточнения или поправки в партитуру или в рукопись. Так наши предшественники показывают нам, что они критически относятся к своему творчеству и к тому, как живет художественное произведение во времени. И я, замечая недостатки снятого ранее фильма и стремясь продлить его жизнь среди моих зрителей, пытаюсь пересмотреть монтаж и уточнить цвето-световую палитру произведения.

В новом варианте «Александры» осуществлена не только корректировка монтажа, но и удалены некоторые эпизоды, которые, как мне кажется, утяжеляли драматургическую конструкцию, в общем, очень простого произведения. Думаю, в новом варианте главная героиня становится ближе к зрителю, а аскетизм нового изобразительного решения позволяет избежать излишней актуальности. И еще очень важно, что у зрителя появляется возможность вновь встретиться с великой русской актрисой Галиной Павловной Вишневской.

Фильм Александра Сокурова «Александра. Авторская редакция 2023 года» покажут 12 декабря в кинотеатре «Аврора».

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