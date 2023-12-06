Авторскую редакцию фильма «Александра» Сокурова покажут на закрытии Фестиваля Галины Вишневской

Александр Сокуров

Об авторской редакции фильма «Александра»:

В кинематографической практике совсем не принято, чтобы режиссеры возвращались к своим фильмам, созданным несколько лет назад. Но я следую традициям, которые существуют в симфонической музыке и в литературном творчестве. Писатель или композитор, обращаясь к ранее созданному произведению, нередко вносит уточнения или поправки в партитуру или в рукопись. Так наши предшественники показывают нам, что они критически относятся к своему творчеству и к тому, как живет художественное произведение во времени. И я, замечая недостатки снятого ранее фильма и стремясь продлить его жизнь среди моих зрителей, пытаюсь пересмотреть монтаж и уточнить цвето-световую палитру произведения.

В новом варианте «Александры» осуществлена не только корректировка монтажа, но и удалены некоторые эпизоды, которые, как мне кажется, утяжеляли драматургическую конструкцию, в общем, очень простого произведения. Думаю, в новом варианте главная героиня становится ближе к зрителю, а аскетизм нового изобразительного решения позволяет избежать излишней актуальности. И еще очень важно, что у зрителя появляется возможность вновь встретиться с великой русской актрисой Галиной Павловной Вишневской.