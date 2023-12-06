Авторскую редакцию фильма «Александра» Сокурова покажут на закрытии Фестиваля Галины Вишневской

Поскольку фильм был снят на пленку и демонстрация его в оснащенных современными проекторами кинотеатрах невозможна, Александр Сокуров решил создать цифровую версию. Над цветокоррекцией и монтажом авторской редакции работал ученик режиссера Александр Золотухин.
Сюжет ленты 2007 года разворачивается в начале 2000-х в Чечне. Пожилая женщина Александра Николаевна, роль которой исполнила сама Галина Вишневская, приезжает навестить своего внука-офицера. Она живет в военном городке, общается с солдатами, ходит по рынкам, разговаривает с местными жителями. Перед ней раскрывается быт военной жизни изнутри: отсутствие женщин, безоговорочное принятие существующих условий как само собой разумеющихся, эмоциональная невыразительность. Этот мир — бесконечно чужой по сравнению со всем, с чем ей приходилось сталкиваться раньше, а человек в нем в таких обстоятельствах, когда труднее всего — остаться человеком.
Об авторской редакции фильма «Александра»:
В кинематографической практике совсем не принято, чтобы режиссеры возвращались к своим фильмам, созданным несколько лет назад. Но я следую традициям, которые существуют в симфонической музыке и в литературном творчестве. Писатель или композитор, обращаясь к ранее созданному произведению, нередко вносит уточнения или поправки в партитуру или в рукопись. Так наши предшественники показывают нам, что они критически относятся к своему творчеству и к тому, как живет художественное произведение во времени. И я, замечая недостатки снятого ранее фильма и стремясь продлить его жизнь среди моих зрителей, пытаюсь пересмотреть монтаж и уточнить цвето-световую палитру произведения.
В новом варианте «Александры» осуществлена не только корректировка монтажа, но и удалены некоторые эпизоды, которые, как мне кажется, утяжеляли драматургическую конструкцию, в общем, очень простого произведения. Думаю, в новом варианте главная героиня становится ближе к зрителю, а аскетизм нового изобразительного решения позволяет избежать излишней актуальности. И еще очень важно, что у зрителя появляется возможность вновь встретиться с великой русской актрисой Галиной Павловной Вишневской.
Фильм Александра Сокурова «Александра. Авторская редакция 2023 года» покажут 12 декабря в кинотеатре «Аврора».
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