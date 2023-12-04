«Феррари», Миядзаки и «Три богатыря»: Что смотреть в кинотеатрах России в декабре

Байопик Энцо Феррари с Адамом Драйвером, новая картина великого сказочника Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица», новые части традиционных праздничных франшиз «Елки» и «Три богатыря», а также драма Юрия Мороза «Лунатики» с Викторией Исаковой и британская комедия «Идеальные друзья» — рассказываем о главных фильмах, которые выходят в официальный российский прокат в последний месяц 2023-го.
«Кентервильское привидение» / The Canterville Ghost (6+)
Новое прочтение хрестоматийной готической сказки Оскара Уайльда. В мультфильме Кима Бердона («Пожарный Сэм») и Роберта Чандлера («Изумительный Морис») семейство Отисов, купившее старинный английский особняк, совсем не боится живущего в нем призрака Саймона Кентервильского. Более того, они пытаются помочь ему избавить от древнего проклятия. В оригинале персонажей озвучили Стивен Фрай, Хью Лори и Эмили Кэри. В российской версии в дубляже приняли участие Гарик Харламов, Марина Федункив и блогер Милана Некрасова.
С 7 декабря
«Мальчик и птица» / Kimitachi wa Dou Ikiru ka (16+)
Первый за десять лет полнометражный мультфильм культового японского аниматора Хаяо Миядзаки. Режиссер собирался завершить карьеру автобиографичным «Ветер крепчает», но все же приступил к работе над «Мальчиком и птицей», который посвятил своему внуку.
В основе картины — роман «Как поживаете?» Есино Гэндзабуро 1937 года, который Миядзаки неоднократно называл одной из своих любимых книг. Но это не его буквальная экранизация. Так же, как и для самого режиссера, по сюжету это произведение особо значимо для главного героя. Это мальчик Махито, тоскующий по своей маме. Ради нее он отправляется в потусторонний мир, из которого не выбраться.
С 7 декабря
«Елки 10» (12+)
Шоураннером юбилейной части неубиваемой новогодней франшизы вновь выступил блогер Евгений Кулик, отвечавший и за «Елки 9». Фильм будет разделен на четыре новеллы со сквозным сюжетом, связанным с самой первой картиной. Как и в ней, будет использована теория о шести рукопожатиях, но на новый лад. В касте — Галина Польских, Юрий Кузнецов, Александр Баширов, Елена Валюшкина, Борис Щербаков, Ольга Дибцева, Софья Присс, Егор Корешков, Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Амиран Сардаров, Айдар Гараев и Даша Дошик.
С 7 декабря
«Лунатики» (18+)
Драма Юрия Мороза («Каменская», «Точка») с Викторией Исаковой в главной роли. Рэпера Никиту (Степан Белозеров) похищают прямо из его квартиры. Следователь Иванов (Алексей Филимонов) выясняет, что это все на самом деле инсценировка, за которой стоит мама Никиты. Против его воли она поместила сына в клинику, где его ввели в бессознательное состояние с целью психокоррекции личности. Следователь пытается разобраться в их отношениях: спасала ли мать жизнь своему ребенку или уничтожила его. Фильм получил приз за лучший сценарий на кинофестивале в Выборге.
С 7 декабря
«Запретная страсть» / L'été dernier (18+)
Драматический триллер Катрин Брейя («Моей сестре!», «Злоупотребление слабостью») в этом году участвовал в основном конкурсе Каннского кинофестиваля. Это история успешного адвоката Анны, которая счастливо живет с мужем и двумя маленькими детьми, пока к ним не переезжает его 18-летний сын Тео от первого брака. Между Анной и Тео вспыхивают чувства.
Синопсис не зря напоминает скандинавский фильм «Королева сердец», именно им режиссер вдохновлялась при создании своей картины.
С 7 декабря
«Геше Вангьял. С благословением Трех Драгоценностей» (12+)
Документальный фильм Эллы Манжеевой — ее дебют «Чайки» участвовал в одной из программ Берлинского кинофестивале. В новой ленте она прослеживает путь физический и духовный Нгаванга Вангьяла — буддийского монаха, ставшего одним из первых проповедников тибетского буддизма в США. Еще он дружил с Далай-ламой и преподавал в Колумбийском университете.
С 7 декабря
«Более странно, чем в раю» / Stranger Than Paradise (1984) (18+)
Этот фильм Джима Джармуша вырос из получасовой короткометражки «Новый свет», который был снят на пленку, подаренную ему Вимом Вендерсом. Излишки остались у того после окончания картины «Положение вещей».
В центре сюжета — бездельники и игроманы Вилли (Джон Лури) и Эдди (Ричард Эдсон), чья жизнь кардинально меняется, когда погостить к ним приезжает из Венгрии юная кузина с библейским именем Ева (Эстер Балинт).
С 14 декабря
«Манюня: Новогодние приключения» (6+)
Новогодний спешл «Манюни» в виде целого полнометражного фильма. Среди сценаристов проекта значится писательница Наринэ Абгарян, автор книг про «Манюню». Снял картину, как и оригинальный сериал, Арман Марутян.
По прогнозам погоды ожидается теплая зима. Подруги Манюня, Наринэ и Каринэ переживают, что из-за климатических аномалий Дед Мороз не сможет добраться к ним в Новый год. Тогда девочки с семьями сами идут к горе, вернее в горы, где намного прохладнее.
С 14 декабря
«Крецул» (12+)
Байопик дзюдоиста Олега Крецула с Никитой Волковым в главной роли — на самом деле история про настоящую дружбу. В 1997 году в статусе чемпиона Европы и после участия в Олимпийских играх подающий большие надежды спортсмен вместе с молодой женой попал в автомобильную аварию. Она погибла, он выжил, но потерял зрение. Найти в себе силы жить и тренироваться дальше ему помогает лучший друг Виталий (Сергей Волков).
Снятый в лучших традициях cinéma vérité фильм — полнометражный дебют ученицы Алексея Учителя Александры Лихачевой. Оператором выступил Мариус Пандуру.
С 14 декабря
«Костолом» / Ruthless (18+)
Бессмысленный и беспощадный боевик с Дермотом Малруни. Он играет разочарованного в жизни и правосудии Гарри: его дочь была похищена и убита, а преступников так и не наказали по закону. Тогда он решает отмстить самостоятельно, действую по принципу: «Сначала ломать кости, потом задавать вопросы». Снял фильм Арт Камачо («Химик»).
С 14 декабря
«Честный развод. Бенефис» (12+)
Третья часть франшизы про разводы (в разговорном значении). К касту из Александра Робака и Агаты Муцениеце в ней присоединяется Леонид Якубович. Он играет отца, который 30 лет спустя объявляется в жизни главной героини Миланы. У него есть мечта: поставить мюзикл «Аленький цветочек». Но для этого нужны деньги, которые он надеется найти у дочери, покинутой им в детстве.
С 14 декабря
«Новогодний шеф» (12+)
Незатейливая праздничная комедия с Павлом Прилучным и Зоей Бербер. Владелец столичного ресторана Виктор — на грани разорения. Помочь ему может только выручка новогодней ночи. Но все надежды рушатся, когда 31 декабря увольняется его шеф-повар. В панике пытаясь спасти бизнес, ресторатор уговаривает на одну ночь стать главной на кухне кондитера Олесю, которая завезла ему заказанные пирожные.
С 14 декабря
«Контроль» / Control (16+)
Триллер Джина Фолэйза — первый проект Кевина Спейси после суда, на котором с него были сняты обвинения в домогательствах. Блестящий политик Стелла (Лорен Меткалф) оказывается заперта в автомобиле, несущемся по улицам Лондона. Контроль над автоматическим управлением машиной (и тем самым и над ее жизнью) перехватил таинственный незнакомец (как раз его и играет Спейси). Фильм выходит в российский прокат одновременно с американским.
С 14 декабря
«Феррари» / Ferrari (18+)
Первый за восемь лет фильм Майкла Манна («Схватка»). (При этом снять эту историю он мечтал более двух десятилетий.) Роль автоконструктора Энцо Феррари переходила от Кристиана Бейла к Хью Джекману, но в итоге протагониста сыграл Адам Драйвер. Его герой переживает из-за смерти старшего сына и соглашается принять участие в гонке на выносливость Mille Miglia. В касте также Пенелопа Крус и Шейлин Вудли.
С 21 декабря
«Великая магия» / Il sol dell'avvenire (18+)
Нанни Моретти («Комната сына», «Моя мама») снял свои «8 ½» с собой же в главной роли. Это драмеди о режиссере, который пытается создать шедевр. Но жена, она же его кинопродюсер, уходит к другому, главная актриса превращает историю в бульварную мелодраму, а новые продюсеры требуют сделать картину более острой. «Великая магия» участвовала в этом году в основном конкурсе Каннского кинофестиваля.
С 21 декабря
«Последний стрелок» / The Last Rifleman (18+)
Фильм Терри Лоана (сценарист «Последнего наемника») с Пирсом Броснаном и Клеманс Поэзи основан на реальной истории. 92-летний ветеран Второй мировой войны Арти Кроуфорд сбежал из дома престарелых в Северной Ирландии, чтобы отправиться во Францию. Там он хотел почтить память своих павших товарищей в 75-летнюю годовщину высадки союзных войск в Нормандии. Кстати, в этому году выходила еще одна картина об этих же событиях — там Кроуфорда сыграл Майкл Кейн.
С 21 декабря
«Три богатыря и Пуп Земли» (6+)
В новой части ежегодной праздничной анимационной франшизы три богатыря узнают, что было на планете «давнее, чем давным-давно»: во времена динозавров. (Ждем пасхалок, отсылающих к «Парку юрского периода»!) А еще героям и зрителям предстоить узнать, что же такое (или кто такой) тот самый Пуп Земли из названия фильма. И да, для фанатов коня Юлия — он тоже появится.
С 28 декабря
«Великолепная пятерка» (6+)
Мультфильм о собаках, спасающих балет «Лебединое озеро». Однажды бродячий пес Самсон попадает в театр, где знакомится с любимицей примы — Марго. Когда у балерины пропадает из гримерки уникальная диадема, которую она должна надеть в четвертом акте, Самсон и Марго вместе с другими друзьями-псами берутся за расследование, чтобы спектакль все же состоялся. Главных героев озвучили Гарик Харламов и Анна Старшенбаум.
С 28 декабря
«Идеальные друзья» / The Trouble with Jessica (16+)
Британская комедия с Ширли Хендерсон (Плакса Миртл из «Гарри Поттера»), Сильвестром Гротом («Бесславные ублюдки»), Руфусом Сьюэллом («Отпуск по обмену»), Оливией Уильямс («Отец»), Индирой Варма («Миссия невыполнима: Смертельная расплата») и Аланом Тьюдиком («Засланец из космоса»). Решив продать дом, супруги Сара и Том устраивают вечеринку для друзей. Неожиданно на суаре врывается незваная гостья — модная писательница Джессика.
С 28 декабря
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