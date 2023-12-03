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Кино и сериалы

Александр Сокуров объявил о завершении карьеры

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Его последний фильм, «Сказка», в котором Сталин, Черчилль, Гитлер и Муссолини встречаются в загробном мире вышел на YouTube.

«Я не работаю над новыми проектами, теперь мне нельзя будет снимать и показывать кино в России. Моя профессиональная карьера, как мне кажется, из-за данного запрета, отказа в прокате завершилась», — заявил изданию NEWS.ru режиссер.

Сегодня фильм Александра Сокурова «Сказка», прокат которого запретил Минкульт РФ, вышел на YouTube-канале Ксении Собчак. «Это первый фильм режиссера, которому не дали в России прокатного удостоверения. Чиновники из Минкультуры сослались на „иные случаи, определенные законом“. Фактически — отказали без объяснения причин. Сейчас у каждого из вас есть возможность попытаться понять, почему было принято такое решение и насколько оно адекватно», — написала журналистка в своем Telegram-канале.

Черно-белая картина «Сказка» впервые была показана в Локарно. Но сначала ленту запретили к показу на кинофестивале «Каро.Арт», а позже Минкульт отказался выдавать фильму прокатное удостоверение.

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