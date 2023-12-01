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Кино и сериалы

Иван Янковский сыграл Родиона Раскольникова в сериальной экранизации «Преступления и наказания»

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Каст мечты! Любовь Аксенова — Дуня Раскольникова, Тихон Жизневский — Дмитрий Разумихин, Алена Михайлова — Соня Мармеладова. И это далеко не все участники нового проекта Владимира Мирзоева.

Изображение предоставлено пресс-службой Кинопоиска
Изображение предоставлено пресс-службой Кинопоиска
Изображение предоставлено пресс-службой Кинопоиска
Изображение предоставлено пресс-службой Кинопоиска

Новая интерпретация «Преступления и наказания», режиссером которой выступил автор «Блондинки» и сериала «Топи» Владимир Мирзоев, перенесет действие романа Федора Достоевского в XXI век — на улицы летнего Петербурга. Студент Родион Раскольников изнурен безденежьем, безработицей и мыслями о бессмысленности своего существования. Но в его сознании зреет идея о том, что некоторые люди «право имеют» на самые мерзкие поступки, если совершают великие открытия и двигают мир вперед. Чтобы проверить теорию на себе, он убивает старуху-микрокредиторшу. На след Раскольникова выходит следователь Порфирий Петрович, который хочет добиться от него чистосердечного признания.

Изображение предоставлено пресс-службой Кинопоиска
Изображение предоставлено пресс-службой Кинопоиска
Изображение предоставлено пресс-службой Кинопоиска
Изображение предоставлено пресс-службой Кинопоиска
Изображение предоставлено пресс-службой Кинопоиска
Изображение предоставлено пресс-службой Кинопоиска

В роли Родиона Раскольникова — Иван Янковский, Дуни Раскольниковой — Любовь Аксенова, из матери Пульхерии Александровны — Юлия Марченко, друга Раскольникова Дмитрия Разумихина — Тихон Жизневский, Сони Мармеладовой — Алена Михайлова, ее отца Семена Захаровича — Олег Дуленин, мачехи Катерины Ивановны — Виктория Толстоганова, Аркадия Свидригайлова — Владислав Абашин, его жены Марфы Петровны — Юлия Снигирь. В роли Тени выступает Борис Хвошнянский, хозяйку квартиры Раскольникова сыграла Мария Смольникова, а старуху-процентщицу (микрокредиторшу!) — Ёла Санько.

Изображение предоставлено пресс-службой Кинопоиска
Изображение предоставлено пресс-службой Кинопоиска
Изображение предоставлено пресс-службой Кинопоиска
Изображение предоставлено пресс-службой Кинопоиска

Съемки сериала проходили в Петербурге. Самые зрелищные натурные сцены снимались на набережных реки Фонтанки и канала Грибоедова, у памятника Ленину на улице Декабристов и у «Дома Раскольникова» на Гражданской, возле Никольского рынка и Новой Голландии. Также сцены снимали в стенах бывших коммуналок, покинутых жильцами.

Премьера сериала «Преступление и наказание» состоится в 2024 году на Кинопоиске. 

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