Иван Янковский сыграл Родиона Раскольникова в сериальной экранизации «Преступления и наказания»

Съемки сериала проходили в Петербурге. Самые зрелищные натурные сцены снимались на набережных реки Фонтанки и канала Грибоедова, у памятника Ленину на улице Декабристов и у «Дома Раскольникова» на Гражданской, возле Никольского рынка и Новой Голландии. Также сцены снимали в стенах бывших коммуналок, покинутых жильцами.

Премьера сериала «Преступление и наказание» состоится в 2024 году на Кинопоиске.