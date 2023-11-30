Милош Бикович запускает музыкальную карьеру в сериальном драмеди «Дайте шоу!»

По сюжету сериала «Дайте шоу!», известного певца Кирилла Артемьева обвиняют в изнасиловании Веры, бывшей девушки главного героя — журналиста скандального телевизионного ток-шоу «Правда» Паши. В безуспешных попытках расследовать события того дня Паша идет на крайнюю меру — приводит Веру в прямой эфир ток-шоу. Выступление в телеэфире имеет неожиданный эффект для всех. Несмотря на название шоу, отнюдь не поиск правды становится главной целью участников.

Последняя съемочная смена прошла 29 ноября — в этот день в Москве состоялось вручение музыкальной премии «Золотой Граммофон», которую в сериале получает герой Биковича.

Роли в проекте, помимо Милоша Биковича, исполняют Виктория Толстоганова, Игорь Верник, Кристина Бабушкина, Анастасия Красовская, Олег Савостюк, Павел Ворожцов и другие. Премьера сериала «Дайте шоу!» состоится в 2024 году на «Иви».

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