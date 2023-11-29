Премьера на «Собака.ru»: смотрим отрывок из нового сериала Константина Богомолова «Кеша должен умереть»

«Кеша должен умереть» — это сатирическая история, высмеивающая абсурдные ситуации в семейных отношениях. Каждый герой стереотипен и точно отражает странности современной жизни: помешанная на правильном образе жизни женщина, высокомерная коренная москвичка, взбалмошная актриса, девушка, приехавшая покорять Москву, ревнивая свекровь и саркастичный, уставший от всего интеллектуал.

По словам Богомолова, сценарий к «Кеше» от Анны Козловой («Краткий курс счастливой жизни») написан «абсолютно живым языком, и в нем прекрасным образом совмещаются драматизм и юмор, лиричность и определенная циничность, точнее — беспощадность, которая не отменяет сочувствие». «Для меня роль Вари — особенная, поскольку ничего похожего я в кино не играла. В ней, как и в других моих героинях, безусловно есть драматичность, но сама история очень остроумная и воздушная — и не учитывать это я не могла. Мне всегда было очень смешно внутри: сценарий прекрасно написан, и я надеюсь, что зрители тоже это оценят», — добавляет актриса Юлия Снигирь.

Сериал Константина Богомолова «Кеша должен умереть» выйдет на сервисе Kion 1 декабря.

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