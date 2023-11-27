«Франкофония» Сокурова откроет спецпрограмму кинофестиваля «Мир знаний» на «Ленфильме»

«Кино в музее. Музей в кино» — специальная программа кинофестиваля Киностудии Горького «Мир знаний», которая пройдет на петербургском «Ленфильме». Она откроется 1 декабря конференцией о взаимосвязи музеев и кино. Первый блог посвятят музейным киноархивам, специальным кинопрограммам музеев и выставочным проектам об истории кинематографа. Второй блок расскажет о роли кино и медиа как инструментов популяризации выставочной, научной и исследовательской деятельности музеев. В числе участников конференции — креативный продюсер киностудии и куратор музея «Лендок» Мария Анипченко, старший хранитель медиа-архива музея «Гараж» Ирина Гахова, директор Музея нонконформистского искусства Анастасия Пацей и другие.

В рамках программы кинопоказов, которая пройдет 2 декабря, можно будет увидеть фильмы, съемки которых прошли в разных музеях мира. Откроет программу фильм «Франкофония» Александра Сокурова, который покажет уникальную коллекцию произведений искусства и исторических реликвий Лувра во время немецкой оккупации. Московский музей AZ представит сразу два фильма: «Дар Костаки» Елены Лобачевской о легендарном советском коллекционере Георгии Костаки и «Новый полет на Солярис» Ираклия Квирикадзе, посвященный фильму Андрея Тарковского и наследию советских художников-нонконформистов. Завершит программу показ фильма Андрея Сильвестрова «Слепок» — кросс-медийный проект, объединивший изобразительное искусство, современный танец, музыку и кино.

Также 2 декабря в пройдет питчинг кинопроектов о музеях. В программе — проекты документальных и экспериментальных фильмов, рассказывающих о различных аспектах музейной деятельности.

Спецпрограмма «Кино в музее. Музей в кино» кинофестиваля «Мир знаний» пройдет 1 и 2 декабря на киностудии «Ленфильм». Вход на все события — по предварительной регистрации.

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