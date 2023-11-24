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Кино и сериалы

HBO разрабатывает 8 спин-оффов «Игры престолов»

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Об этом заявил Джордж Мартин на фестивале Festival Bang. Но он также подчеркнул, что пока только одно шоу получило зеленый свет. «Остальные еще нет, но мы ещё продолжаем работать над ними», — сказал писатель.

New vision/shutterstock

Запущенный в производство проект называется «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь». По каким романам будут сняты остальные семь спин-оффов, Мартин не уточнил. Однако СМИ предполагают, что речь идет о таких произведениях, как «Десять тысяч кораблей», «Морской змей», «Эйгон Завоеватель», «Золотая империя», «Блошиное дно» и «Сноу» — о жизни Джона Сноу после финала «Игры престолов».

Он также рассказал, что съемки второго сезона «Дом Дракона» уже закончены и скоро создатели начнут планировать третий сезон.

Ранее мы рассказывали, что приквел «Игры Престолов», «Рыцарь семи королевств», начнут снимать весной 2024 года. По его сюжету сир Дункан хоронит своего господина, надевает рыцарские доспехи и отправляется на турнир, а по пути встречает мальчика по имени Эгг, который становится его оруженосцем. Позже Дункан узнает, что Эгг — принц из династии Таргариенов, который в будущем станет править Вестеросом под именем короля Эйгона V Таргариена.

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