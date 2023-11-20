В Петербурге пройдут дни сербского кино

Показы пройдут с 1 по 3 декабря в кинотеатре «Ленфильм». Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами. Вход бесплатный, по регистрации.

2 декабря творческая на показе будет присутствовать творческая делегация. Фильмы зрителям представят исполнительница главной роли в драме «Святая Параскева — крест в пустыне» Милена Предич, режиссер и сценарист «Кристалл индиго» Лука Михайлович, продюсер фильма «Лето, когда я научилась летать» Милан Стоянович. Дни сербского кино организованы в рамках общего проекта Роскино «Дни зарубежного кино» при поддержке Минкультуры России.

Показы сербского кино станут ответным мероприятием на Russian Film Festival в Сербии, который прошел с 10 по 13 ноября в двух городах - Белграде и Нови-Саде.