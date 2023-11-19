Майкл Б.Джордан снимет «Крид-4»

«Прямо сейчас мы планируем сделать «Крид-4». У нас есть очень хорошая история и очень хороший сюжет. Мы немного задержались из‑за забастовок, но примерно через год мы приступим к предпроизводству», — рассказал на конференции издания Deadline продюсер франшизы Ирвин Винклер. Он также подтвердил, что режиссером вновь будет Майкл Б.Джордан.

Ведущая мероприятия и также продюсер Элизабет Рапозо добавила, что съемочная группа очень довольна работой, проделанной над третьим фильмом, и рада, что зрителям хочется увидеть продолжение истории.

Напомним, что действия серии фильмов «Крид» происходят после сюжета картин о Рокки Бальбоа, Джордан играет роль Адониса Крида, сына величайшего противника героя Сильвестра Сталлоне, и возносится на пьедесталы в мире бокса. Сборы трех фильмов франшизы превысили 660 млн долларов по всему миру.