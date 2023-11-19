«Брат-3» может сменить название из-за отказа получении прокатного удостоверения

Точная причина такого решения неизвестна. Минюст ранее обнаружил в «Брате-3» мат. Директор HHG отреагировал на это и сказал, что такие реплики были удалены. Режиссер предполагает, что отказ в прокатном удостоверении может быть связан с названием ленты: «Мне всё равно, как будет называться картина, лишь бы её увидели жители Тамбова. Этот фильм — признание художника в любви к своему городу».

Ожидалось, что премьера фильма «Брат 3» состоится 20 ноября в Тамбове, где снималась картина. В Петербурге ленту должны были показать 22 числа, а с 23 ноября фильм должен был выйти в широкий прокат. «Сейчас мы будем решать, можем ли мы внести те изменения, которые требует от нас Минкульт. Но мы будем пытаться добиться прокатного удостоверения. На премьеру в Москве продано 700 билетов, в Петербурге у нас попросили дополнительный показ, в Тамбове, где снималась картина, продано уже более 400 билетов», — сказал Пастернак.

Несмотря на название, фильм не имеет ничего общего с картинами Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2», авторы объяснили выбор названия «высокохудожественной провокацией». Главные роли в нём исполнили молодые актёры Василий Карпенко («Кухня») и дебютантка Александра Вознесенская. Также в фильме снялись рэпер Птаха, Эрик Робертс, Оливье Сиу и братья Торсуевы.