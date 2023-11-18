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Кино и сериалы

Кустурица экранизирует произведения Водолазкина и Достоевского

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Режиссер отметил богатство русской литературы. По его мнению, ее необходимо экранизировать.

Denis Makarenko / Shutterstock.com

«Я буду снимать так, как я думаю, как я чувствую. У вас столько много писателей, книги которых еще не показали на экран. Надо делать это», – сказал Эмир Кустурица и добавил, что надо экранизировать русских авторов. В его планах снять ленту по произведению «Лавр»

Евгений Водолазкин подтвердил планы Эмира Кустурицы снять фильм по его «Лавру». «Как автор романа я очень рад подтвердить, что такой проект действительно существует. Радость моя вызвана многими обстоятельствами. Первое — это то, что Кустурица великий режиссер, один из моих любимых режиссеров. Второе связано с тем, что Кустурица прекрасно знает русскую культуру — в частности, современную русскую литературу. Еще одно обстоятельство — это то, что он представитель сербской культуры, которая очень похожа на русскую: это две сестринских культуры. И все-таки взгляд этот будет на русскую действительность немного со стороны, что очень полезно. Это сделает фильм объемным. Надеюсь, что все у нас получится», — поделился писатель.

Летом Кустурица заявил, что снимет фильм по произведениям Гоголя. Работа над картиной начнется в следующем году. Она будет называться «Три женщины и мертвые души».

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