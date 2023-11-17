Константин Иноземцев — ловелас и популярный когда-то писатель, автор одного из главных бестселлеров нулевых. А сейчас, несмотря на отсутствие стабильного заработка, он продолжает жить «как миллионер», перекрывая старые кредиты новыми. Жизнь преподносит ему возможность возродить карьеру — Косте предлагают занять место главного редактора и перезапустить глянцевый журнал, который до этого выпускался по зарубежной франшизе. Не сразу, но Костя принимает предложение и попадает в незнакомый ему мир тускнеющего глянца, бесконечных редколлегий и встреч с рекламодателями. У него есть всего месяц, чтобы выпустить первый номер и доказать всем, что он еще чего-то стоит.

В касте сериала, помимо Цыганова и Михалковой, также заявлены Павел Деревянко, Равшана Куркова, Александра Бортич, Ида Галич, Денис Власенко, Александра Ребенок, Игорь Верник, Лукерья Ильяшенко, Егор Корешков, Ольга Сутулова, Мария Андреева Леонид Ярмольник, Александр Устюгов, Петар Зекавица, Александр Цыпкин и сам Сергей Минаев.