«Первый номер» — это саркастическое драмеди о мире медиа и глянца, главный герой которого — ловелас и популярный в прошлом писатель Константин Иноземцев.
Константин Иноземцев — ловелас и популярный когда-то писатель, автор одного из главных бестселлеров нулевых. А сейчас, несмотря на отсутствие стабильного заработка, он продолжает жить «как миллионер», перекрывая старые кредиты новыми. Жизнь преподносит ему возможность возродить карьеру — Косте предлагают занять место главного редактора и перезапустить глянцевый журнал, который до этого выпускался по зарубежной франшизе. Не сразу, но Костя принимает предложение и попадает в незнакомый ему мир тускнеющего глянца, бесконечных редколлегий и встреч с рекламодателями. У него есть всего месяц, чтобы выпустить первый номер и доказать всем, что он еще чего-то стоит.
В касте сериала, помимо Цыганова и Михалковой, также заявлены Павел Деревянко, Равшана Куркова, Александра Бортич, Ида Галич, Денис Власенко, Александра Ребенок, Игорь Верник, Лукерья Ильяшенко, Егор Корешков, Ольга Сутулова, Мария Андреева Леонид Ярмольник, Александр Устюгов, Петар Зекавица, Александр Цыпкин и сам Сергей Минаев.
«Два года назад, будучи еще главным редактором Esquire, я начал писать этот проект, который изначально планировался как легкая комедия про жизнь редакции глянцевого журнала. Безусловно, в сериале все это осталось — внутренняя кухня главного мужского журнала, ерничание по поводу московской тусовки, офисы крупнейших рекламодателей, беспощадная и бессмысленная светская жизнь и прочая пост ирония, как принято говорить. Но так вышло, что смерть близкого друга добавила в этот проект драму», — поделился Минаев.
«Из всех проектов, которые я читал, это единственный рассказывающий про сегодняшний день. Это про то, что происходит за окном. Глянец — сфера, которая как лакмусовая бумага приняла на себя все противоречивые симптомы времени. Когда я прочел сценарий, то сразу понял, что передо мной хит и в потенциале — возможность для серьезного разговора. У нас собрался сильнейший актерский ансамбль во главе с Женей Цыгановым. Это будет бодрое и не лишенное юмора кино о простых людях во время большого индустриального и экзистенциального кризиса», — отметил режиссер сериала Клим Козинский.
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