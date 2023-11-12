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Меню с «Титаника» продадут на аукционе за 70 тысяч фунтов

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Из сохранившегося листка можно узнать, что незадолго до трагедии пассажиров угощали устрицами, лососем, говядиной, кабачками, уткой и курицей с картофелем, рисом и пюре из пастернака и пудингом «Виктория».

Anton_Ivanov / Shutterstock.com

Сохранившееся меню от 11 апреля 1912 года собираются продать за 70 тысяч фунтов. Его прихватил один из спасшихся на шлюпках пассажир. В меню подробно описывается еда, поданная на следующий день после того, как корабль покинул ирландский Квинстаун и направился в Нью-Йорк. Карточка с пятнами от воды под логотипом White Star продается вместе с другими лотами, связанными с «Титаником», — например, клетчатым одеялом с палубы.

Листок был найден в фотоальбоме 1960-х годов, который когда‑то принадлежал историку из Новой Шотландии Лену Стивенсону. Менеджер аукционного дома Эндрю Олдридж считает, что это единственное известное меню от 11 апреля 1912 года, но не первое найденное вообще. «Я разговаривал с несколькими музеями по всему миру, а также с рядом наших коллекционеров «Титаника», и нигде не смог найти другого такого же», — сказал он.

Ранее мы рассказывали, что Джек и Роза могли спастись в финале знаменитого фильма о крушении корабля. Чтобы это доказать режиссер Кэмерон даже провел специальный эксперимент.

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