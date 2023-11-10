От «Убийцы» Финчера до «Волшебного участка»: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Два, три, демон приди!» / Talk to Me (18+)

Расхваленный критикой фильм стал дебютом в полнометражной режиссуре для близнецов Дэнни и Майкла Филиппу. В российском переводе оно стало звучать как «Два, три, демон приди!», тогда как английский оригинал Talk to Me («Поговори со мной») прозрачнейшим образом намекает на то, о чем все это на самом деле. Поговорить с умершей недавно мамой мечтает 17-летняя Мия (Софи Уайлд). Та то ли добровольно ушла из жизни, то ли случайно выпила больше таблеток, чем следовало. Горе мучает Мию настолько, что она позволяет вызванному на подростковой вписке призраку, которого считает мамой, дольше положенного провести в теле Райли (Джо Берд), младшего брата ее лучшей подруги.

С 10 ноября, «Иви», «Кинопоиск