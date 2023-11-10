От «Убийцы» Финчера до «Волшебного участка»: Что смотреть дома на этой неделе

Неонуар Дэвида Финчера с Майклом Фассбендером и Тильдой Суинтон «Убийца», комедийный фэнтези-детектив «Волшебный участок», драма Жоры Крыжовникова о взрослении на излете СССР «Слово пацана. Кровь на асфальте» и сай-фай-триллер со звездой «Игры престолов» Линой Хиди «Маяк 23» — рассказываем о лучших фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Абсолютное зло» / Ondskan, премьера (TV4) (18+)
Драма о круговороте насилия и жестокости основана на романе шведского классика Яна Гийу. Подростка Эрика (Исак Калмрот) за плохое поведение переводят в школу-интернат, в которой распространен буллинг. Мини-сериал сняли Эрик Лейжонборг («Топ дог», «Последнее королевство») и Даниель ди Градо («Скрытое»), а одну из ролей в нем играет Густаф Скарсгард — один из сыновей Стеллана Скарсгарда.
С 6 ноября, «Амедиатека»
Сериал «Екатерина. Фавориты», премьера («Россия-1») (16+)
Для «Екатерины» это, по сути, четвертый сезон, но каждый выходит со своим подзаголовком и решен как мини-сериал — предысторию зрители и так знают по школьным урокам. Речь пойдет о 1779-м и последней любви самодержицы Екатерины II — Александре Ланском. Императрицу по-прежнему играет Марина Александрова, ее фаворита — Сергей Новосад («Трудные подростки»).
С 6 ноября, «Россия-1», «Смотрим»
Сериал «Буканьерки» / The Buccaneers, премьера (Apple TV+) (16+)
Костюмная мелодрама в духе «Бриджертонов» — сериальная адаптация романа Эдит Уортон. По сюжету в 1870-е богатые и жизнерадостные американки отправляются в чопорный Лондон, чтобы найти мужей. Те, кого в веке ХХ и ХХI начнут звать old money, надеются добавить к внушительным средствам еще и аристократический титул от обедневших дворянских семей. Поставили историю Сюзанна Уайт («Джейн Эйр»), Шарлотта Риган и Ричард Сеньор («Доктор Кто»).
С 8 ноября, Apple TV+
Сериал «Настоящий рэп» / Rap Sh!t, 2 сезон (Max) (18+)
Создательница «Белой вороны» Исса Рэй придумала проект про знакомых со школы двух подруг, мечтающих покорить рэп-сцену Майами. Пока же одна из них одна воспитывает дочь, с трудом сводя концы с концами, а вторая подрабатывает в отеле. Главные роли играют комикесса Аида Осман и рэп-певица Alja KaMillion, сочинявшая треки для Рианны и H.E.R. Во втором сезоне протагонистки отправляются в турне. Сериал должен был выйти в августе, но релиз перенесли на начало ноября.
С 9 ноября, Max
Сериал «Волшебный участок», премьера (Okko) (18+)
Комедийный фэнтези-детектив со звездой «Реальных пацанов» Николаем Наумовым в главной роли. Он играет бывшего полицейского, который соглашается вернуться на службу, чтобы помочь умирающей от рака сестре. Но участок, на которой его распределяют, оказывается волшебным — ему предстоит ловить там нечисть из русских сказок. В касте проекта — Филипп Янковский, Ева Смирнова, Татьяна Догилева, Илья Соболев, Гоша Куценко, Дарья Мельникова, Мария Смольникова, Алексей Золотовицкий, Ида Галич, Павел Деревянко и многие другие. Постановщиком сериала выступил Степан Гордеев («Перевал Дятлова»), шоураннером – Александр Носков («Капельник»).
С 9 ноября, Okko
Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», премьера (Wink, Start) (18+)
Атмосферная драма о взрослении в конце 1980-х и 1990-е режиссера Жоры Крыжовникова с Иваном Янковским, Сергеем Буруновым, Юлией Александровой, Никитой Кологривым, Ольгой Лапшиной, Елизаветой Базыкиной и нашей героиней ноябрьской обложки Анастасией Красовской в касте. Это история о школьниках (их играют Леон Кемстач и Рузиль Минекаев), которые вступают в казанскую группировку. Один из авторитетов в ней вернувшийся из Афганистана Вова Адидас (как раз Янковский). Воспитание чувств на улицах на излете СССР, конечно, окажется жестким.
С 9 ноября, Wink, Start, more.tv
Фильм «Убийца» / The Killer (18+)
Дэвид Финчер экранизирует одноименный французский комикс Алексиса Ноулента и Люка Жакамона в фирменной стилистике мрачного неонуара. Наемный убийца (Майкл Фассбендер) мстит бывшим заказчикам за свою возлюбленную (Софи Шарлотт), попутно рассказывая о своих чувствах во внутренних монологах (обращенных к зрителю, в первую очередь). В касте проекта также Тильда Суинтон и Чарльз Парнелл.
С 10 ноября, Netflix
Фильм «Молодой Папа» / Padre Pio (18+)
Снятый Абелем Феррарой («Плохой полицейский») байопик Пио из Пьетрельчины — монаха из ордена капуцинов, почитаемого как католического святого. Его играет Шайа ЛаБаф — не самый очевидный кандидат на роль религиозного деятеля времен Первой мировой. На актера Ферраре предложил обратить внимание Дэниэль Дефо, с которым режиссер сотрудничал на трех последних фильмах «Спортивная жизнь», «Томмазо» и «Сибирь». В касте картины также Азия Ардженто, Кристина Кириак, Марко Леонарди, Сальваторе Руокко, Винченцо Креа и другие.
Уже вышел, «Иви», «Кинопоиск», Okko, Kion, Wink, «Кино1ТВ»
Сериал «Ради всего человечества» / For All Mankind, 4 сезон (Apple TV+)
Продолжение драмы про противостояния США и СССР в космосе и альтернативной реальности. Напомним, в первом сезоне речь шла о 1969-м, когда космонавт Алексей Леонов якобы водрузил на Луне советский флаг. Во втором — гонка технологий и амбиций была уже в 1983 году, когда вдруг начинается милитаризация НАСА: Центр управления полетами отдают Минобороны. В третьем — действие происходило в 1990-х, а полем для битвы была колонизация Марса. В четвертом речь пойдет скорее всего о нулевых. Новички каста — Тоби Кеббелл и Мария Машкова.
С 10 ноября, Apple TV+
Сериал «Проклятие» / The Curse, премьера (Showtime) (18+)
Комедия Нэйтана Филдера («Репетиция») с ним же и Эммой Стоун в главных ролях. Счастью молодоженов, работающих на ТВ, мешает проклятие. Его высказала рассерженная маленькая девочка, которой сначала дали 100 долларов, чтобы она играла хорошо, а затем забрали обратно после снятого удачного дубля.
С 10 ноября, Showtime
Фильм «Два, три, демон приди!» / Talk to Me (18+)
Расхваленный критикой фильм стал дебютом в полнометражной режиссуре для близнецов Дэнни и Майкла Филиппу. В российском переводе оно стало звучать как «Два, три, демон приди!», тогда как английский оригинал Talk to Me («Поговори со мной») прозрачнейшим образом намекает на то, о чем все это на самом деле. Поговорить с умершей недавно мамой мечтает 17-летняя Мия (Софи Уайлд). Та то ли добровольно ушла из жизни, то ли случайно выпила больше таблеток, чем следовало. Горе мучает Мию настолько, что она позволяет вызванному на подростковой вписке призраку, которого считает мамой, дольше положенного провести в теле Райли (Джо Берд), младшего брата ее лучшей подруги.
С 10 ноября, «Иви», «Кинопоиск
Сериал «Маяк 23» / Beacon 23, премьера (MGM+) (18+)
Научно-фантастический триллер со звездой сериала «Игра престолов» Линой Хиди и Стефаном Джеймсом из «Силы воли». После крушения космолета Астер оказывается на маяке, за которым присматривает Халану. Постепенно ей начинает казаться, что авария не случайна, а ее новый знакомый не так уж безобиден. Проект уже продлен на второй сезон.
С 12 ноября, MGM+, «Амедиатека»
Фильм «Я делаю шаг» (6+)
Мелодрама о дислексии и вере в себя с Сергеем Новосадом («Трудные подростки») и Анастасией Талызиной («Кентавр»). Саша мечтал работать в столице, но смог устроиться учителем только в школу во Пскове, которую окончил сам. У него не получается стать своим в коллективе, к тому же он скрывает ото всех, включая подругу детства, что у него сложности с правописанием из-за дислексии. В касте также Равшана Куркова, Мария Аронова, Ирина Розанова и Денис Шведов. Режиссером проекта стала Ольга Акатьева («Предпоследняя инстанция»).
Уже вышел, Premier, «Иви», Okko, «Кинопоиск»
Комментарии (0)