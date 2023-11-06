Marvel хочет возродить «Мстителей» в старом актерском составе

Еще одна проблема — непомерно высокие гонорары актёров. По данным источников Varity, Дауни-младший получил авансом за роль в «Железном человеке 3» 25 млн долларов. Поэтому студия окончательно ещё не одобрила идею. При этом, актер,сыгравший Железного человека и Крис Эванс заявили, что готовы вернуться к съемкам.

Также из материала Variety стало известно, что руководство Marvel также обсуждали смену антагониста текущей ветки киновселенной с Канга Завоевателя на Доктора Дума.

Летом стало известно, что Disney сократит производство контента по франшизам Marvel и «Звездные воины». Это связано с тем, что доходы от новых фильмов про супергероев были ниже ожиданий.