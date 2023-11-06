18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Marvel хочет возродить «Мстителей» в старом актерском составе

Поделиться:

Во франшизу хотят вернуть Роберта Дауни-Младшего и Скарлетт Йоханссон. Но для этого придется воскресить супергероев, которые погибли в последней части серии.

SAHACHATZ/shutterstock

Еще одна проблема — непомерно высокие гонорары актёров. По данным источников Varity, Дауни-младший получил авансом за роль в «Железном человеке 3» 25 млн долларов. Поэтому студия окончательно ещё не одобрила идею. При этом, актер,сыгравший Железного человека и Крис Эванс заявили, что готовы вернуться к съемкам.

Также из материала Variety стало известно, что руководство Marvel также обсуждали смену антагониста текущей ветки киновселенной с Канга Завоевателя на Доктора Дума.

Летом стало известно, что Disney сократит производство контента по франшизам Marvel и «Звездные воины». Это связано с тем, что доходы от новых фильмов про супергероев были ниже ожиданий.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Яндекс Маркет
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: