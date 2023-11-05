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Кино и сериалы

Это не шутки: продюсер Чарлз Банд снимет пародийный фильм «Барбенгеймер»

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Он хочет смешать картины Греты Гервиг и Кристофера Нолана. В центре сюжета будет кукла-ученый Бэмби Дж.Барбенгеймер, который живет в Долтопии и решает отправиться в реальный мир, чтобы уничтожить человечество за жестокое отношение детей с куклами.

Идея пришла в голову биографу Адаму Феблеру, который предложил создать такой фильм после появления мемов о «Барбенгеймере» и реакции на них. «Это возможность развлечься причудливым сочетанием этих двух фильмов, сочетанием атмосферы „Барби“ и мрачности «Оппенгеймера». Смешайте это вместе, и у вас появится такая возможность для черного юмора», — сказал Банд. Съемки должны начаться в следующем году. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Ни режиссер, ни актеры пока не объявлены. Но сценарий уже готов. При этом продюсер и не скрывает, что хочет на этом просто заработать. Вообще, Банд известен, как автор малобюджетных комедий ужасов.

Напомним, что фильм «Барби» собрал самую большую кассу в этом году. Работа Греты Гервиг заработал 1,360 млрд долларов. По этому показателю картина обогнала предыдущего лидера — «Братья Супер Марио в кино», который с апреля заработал 1,359 млрд долларов.

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