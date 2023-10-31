«Чувства Анны», «Год рождения» и Мишель Гондри: Что смотреть в кинотеатрах России в ноябре

Новые картины Мишеля Гондри, Анны Меликян и Михаила Местецкого, ре-релиз культового «Расемона» Акиры Куросавы, дебюты Светланы Самошиной и Или Малаховой, экранизация Володина «Блондинка» с Дарьей Жовнер и Евгением Цыгановым, а также победившая в каннском «Особом взгляде» лента о насилии «Как заниматься сексом» и комедия с Ларисой Гузеевой «Теща» — рассказываем о главных фильмах, которые выходят в российский прокат в последний месяц осени.
«Расемон» / Rashomon (1950) (16+)
Культовую черно-белую драму Акиры Курасавы, повлиявшую и на Квентина Тарантино, и на Ридли Скотта, выпускает в повторный прокат кинокомпания «Иноекино». Новаторский прием, использованный режиссером в «Расемоне» более 70 лет назад, позже стал классикой нелинейного нарратива. Одна и та же история изнасилования и убийства рассказывается здесь с точки зрения четырех персонажей, каждый из которых привносит новые смыслы.
Со 2 ноября
«Край надломленной луны» (16+)
Драма дебютантки Светланы Самошиной по сценарию Наталии Мещаниновой («Один маленький ночной секрет», «Алиса не может ждать», «Пингвины моей мамы») победила в этом году на ММКФ в конкурсе «Русские премьеры». Это история о трех женщинах — матери (Виктория Толстоганова) и двух дочерях (Анна Шепелева и Маша Лобанова). Оказавшись вместе на старой семейной даче, они решаются поговорить друг с другом о своих страхах, обидах и взаимных претензиях.
Со 2 ноября
«Привет, мама» (16+)
Режиссерский дебют Или Малаховой — сценаристки и соавтора фильмов Бакура Бакурадзе — трогательная картина про сестринство. Лента получила приз за лучшую женскую роль на кинофестивале в Выборге в этом году. Кире (Дарья Савельева) скоро 40 лет, она живет с младшей сестрой Верой (Аглая Тарасова) и двумя дочерями той в хрущевке в районе Малой Охты в Петербурге. Их мама несколько лет назад пропала без вести, но Кира продолжает надеяться, что все еще наладится, и не пытается что-то менять в жизни. Например, вступить в права наследства и наконец разъехаться с сестрой.
Со 2 ноября
«Пять процентов» (18+)
Криминальная комедия Дмитрия Светозарова («Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности») с Юрием Стояновым, Виктором Сухоруковым и Дмитрием Лысенковым в главных ролях. Популярный в советское время скульптор-монументалист Ферапонтов выдает за свои работы, найденные в его мастерской молодым искусствоведом. Это становится переменой участи — и полузабытого художника объявляют гением. И вот уже все, начиная от настоящего автора картин до бандитов, пытаются получить процент от его успеха.
Со 2 ноября
«Год рождения» (16+)
Спустя девять лет после энергичного дебюта «Тряпичный союз» режиссер Михаил Местецкий возвращается со вторым полным метром — крышесносной (в прямом смысле!) драмеди о взрослении. Безработный мечтатель и урбанист Филипп (Эльдар Калимулин) фанатеет от распавшейся в 1990-х панк-группы «Яичный свет» — настолько, что превратил свою квартиру в ее музей. Среди дальнейших планов — устроить в родном Металлогорске музыкальный опен-эйр, на котором будет и покойный солист «Света» (Юра Борисов) — в виде голограммы. Когда более прагматичная девушка Филиппа Марина (Анастасия Талызина) беременеет, им приходится обоим вырасти. Пусть и самым фантастичным образом. (Да, это все еще и про магический реализм.)
С 9 ноября
«Чувства Анны» (18+)
Про драму с элементами фантастики уже шутят, что Анна Меликян («Русалка», «Про любовь») сняла свое «Прибытие». Анна (Анна Михалкова) работает на конфетной фабрике в Перми. Однажды женщина начинает слышать голоса внеземных цивилизаций, которые предупреждают ее об опасности для человечества. Музыку для картины написала группа Shortparis.
С 9 ноября
«В паутине» / Geomijip (2023)
Драмеди из программы Каннского кинофестиваля со звездой «Паразитов» и «Воспоминаний об убийстве» Сон Кан-хо — метакино о создании самого кино. Режиссер Ким пытается переснять концовку триллера «Паутина», несмотря на протесты главы студии. Он надеется доказать, что умеет создавать настоящее кино, хотя критики и считают его бесталанным. Но все идет не так, а на площадку вдруг заявляется цензор. Образ главного героя частично вдохновлен реальным режиссером Ким Ги-еном. Его родственники старались добиться запрета на прокат фильма.
С 9 ноября
«Как заниматься сексом» / How to Have Sex (18+)
Победитель программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля этого года — драма дебютантки в режиссуре Молли Мэннинг Уокер. Это история о сексуализированном насилии, с которым по статистике сталкивалась в своей жизни в той или иной форме почти каждая женщина. Три подруги из Лондона после школьных экзаменов летят на Крит, чтобы провести, как им кажется, лучшее лето в своей жизни.
С 9 ноября
«Наследник» / Gwigongja (18+)
Боевик режиссера Пак Хун-джона («Я видел дьявола», «Новый мир») по его собственному сценарию. У боксера Марко мама — филиппинка, а папа, которого он никогда не видел, кореец. Когда она сильно заболевает, юноша решается найти своих родственников в Южной Корее, надеясь, что они помогут ему с деньгами на лечение. С ним связываются адвокаты, утверждающие, что отец все это время якобы пытался его найти.
С 9 ноября
«Синдром» (16+)
Триллер Антона Борматова («Ольга», «Убойная сила») с Оксаной Акиньшиной и Кириллом Кяро. Супруги Маша и Кирилл не слишком счастливы в браке. Они попадают в серьезную автомобильную аварию. После нее Маша ничего не помнит, но с удивлением обнаруживает, что ее муж стал идеальным, каким не был никогда. Она пытается выяснить, что тогда произошло.
С 9 ноября
«Форс-мажор» / Turist (2014) (12+)
В повторный прокат в России выпускают фильм Рубена Эстлунда — автора «Квадрата» и «Треугольника печали», завоевавших главные призы на Каннском кинофестивале. «Форс-мажор» там тоже отметили — драма получила приз жюри в программе «Особый взгляд». Это история о буржуазной молодой паре, отдыхающей с маленькими детьми в Альпах. Когда они замечают, что на них надвигается лавина, отец семейства просто сбегает.
С 16 ноября
«Книга решений» / Le Livre des solutions (16+)
Еще одно кино о создании кино из программы Каннского кинофестиваля — возвращение после восьми лет перерыва Мишеля Гондри («Вечной сияние чистого разума», «Наука сна»). Режиссер Марк (Пьер Нинэ опасается, что продюсеры превратят его новый фильм в катастрофу, ужасно его смонтировав. Чтобы этого не допустит, он вместе с командой забирает рабочие материалы и поселяется у тети Дениз (Франсуаза Лебрен) в Окситании, где планирует сам закончить картину.
С 16 ноября
«Ниша» (12+)
Дебют ученика Алексея Учителя Антона Ермолина — сновидческая картина о перемене участи. Инженер Слава (Владимир Свирский) работает грузчиком, его жена Маша (Елена Николаева) — проверяет билеты в кинотеатры. Однажды он бросает все, чтобы стать экстрасенсом-билокатором и совершать чудеса.
С 16 ноября
«Дворец» / The Palace (18+)
Последний на данный момент фильм Романа Полански был довольно прохладно встречен критикой на Венецианском кинофестивале, где прошла его премьера. Его называли чуть ли не самым мучительным проектом смотра. Действие разворачивается в отеле в Швейцарии в канун миллениума. Гости-миллионеры готовятся самым странным и причудливым образом встретить Новый год. В касте картины — Оливер Мазуччи, Фанни Ардан, Джон Клиз и Александр Петров.
С 23 ноября
«Белый список» (18+)
Детективная драма, поставленная Алисой Хазановой («Осколки») по сценарию Романа Волобуева («Последний министр»). Следственный комитет отправляет двух сотрудников (Алексей Серебряков и Владимир Аверьянов) для вида расследовать громко прозвучавшее на федеральном уровне самоубийство школьницы. От них нужна лишь имитация деятельности, которую они и создают.
С 23 ноября
«Нандор Фодор и говорящий мангуст» / Nandor Fodor and the Talking Mongoose (16+)
Британская комедия с Саймоном Пеггом, Минни Драйвер и Кристофером Ллойдом. Семья Ирвингов утверждает, что с ними на острове Мэн связалось таинственное существо: говорящий мангуст по имени Джефф. Существует ли животное на самом деле берется выяснить парапсихолог Нандор Фодор. Поставил фильм Адам Сигал («Реинкарнация: Сбой системы»).
С 23 ноября
«Брат 3» (18+)
Не имеющий никакого отношения к дилогии Алексея Балабанова фильм все же выходит в российский прокат. Синопсис работы Валерия Переверзева звучит так: «В Тамбове живет генеральская дочь, влюбленная в уличного художника, которого не одобряет ее отец. У генерала есть брат-близнец, который возглавляет преступную группировку. Два грабителя-неудачника проваливают задание, что запускает вереницу событий, которые изменят жизни и разрушат семьи». У картины уже антирейтинг ожидания на «Кинопоиске» 14%.
С 23 ноября
«Волшебное приключение Да Винчи» / The Inventor (6+)
Анимационный фильм про приключения Леонарда Да Винчи. По сюжету художник и изобретатель уезжает из Италии, чтобы прибыть ко французскому двору. Здесь он, придумывая причудливые механизмы и машины, помогает принцессе Маргарите и самому себе понять, в чем смысл жизни. В оригинале роли озвучили Стивен Фрай, Дейзи Ридли и Марион Котийяр.
С 30 ноября
«Немая ярость» / Silent Night (18+)
Боевик Джона Ву («Без лица», «Миссия: невыполнима 2») про безмолвного мстителя. В ходе бандитской разборки случайная пуля убивает ребенка, а отец (Юэль Киннаман), который пытался его прикрыть собой, из-за ранения теряет голос. Долгие годы он тренируется, чтобы беззвучно уничтожить всех, кто был причастен к трагедии.
С 30 ноября
«Нина» (18+)
Драма Оксаны Бычковой («Еще один год») по сценарию Любови Мульменко («Дунай») с Юлией Пересильд и Евгением Цыгановым. (Правда, режиссера, по ее словам, отстранили от финального монтажа.) У Нины счастливая жизнь — любимые работа, муж (Кирилл Кяро) и сын. Неожиданно ее бывший Руслан просит ее приехать в Тбилиси — он умирает и хочет проститься с ней в городе, в котором они были когда-то счастливы.
С 30 ноября
«Блондинка» (16+)
Драма Павла Мирзоева («Как я стал…») с Дарьей Жовнер («Теснота») и Евгением Цыгановым — вольная экранизация повести Александра Володина, действие которой перенесено в наше время. Актриса Ира вполне счастлива: играет в труппе небольшого независимого театра и встречается с начинающим режиссером Львом. Однажды ее возлюбленный исчезает, театр оказывается на грани закрытия, а окружающие твердят, что Ире надо перекрасится в блондинку. Музыку для картины написал Петр Налич.
С 30 ноября
«Шопоголики» / Une année difficile (16+)
Комедия режиссеров «1+1» Оливье Накаша и Эрика Толедано по их собственному сценарию. Скрываясь от долгов по кредиткам шопоголики Альберт и Бруно отправляются в лагерь экоактивистов. Они надеются просто весело провести время, но впервые сталкиваются с настоящими чувствами. В касте фильма — Пио Мармай ( Портос из новых «Трех мушкетеров»), Джонатан Коэн («Новая жизнь Аманды») и Ноэми Мерлан («Портрет девушки в огне»).
С 30 ноября
«Теща» (16+)
Комедия, построенная на существовавшем в соцсетях конфликте Гарика Харламова и Ларисы Гузеевой. Они играют зятя и тещу, которые терпеть друг друга не могут. Однажды на семейном торжестве их взаимные претензии выходят из-под контроля, превращаясь в битву. Снял проект
казахский режиссер Аскар Узабаев («Счастье»), а сценарий к нему в том числе писали участницы «Женского стендапа на ТНТ» — Сауле Юсупова и Маргарита Родина.
С 30 ноября
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