«Чувства Анны», «Год рождения» и Мишель Гондри: Что смотреть в кинотеатрах России в ноябре

«Привет, мама» (16+)

Режиссерский дебют Или Малаховой — сценаристки и соавтора фильмов Бакура Бакурадзе — трогательная картина про сестринство. Лента получила приз за лучшую женскую роль на кинофестивале в Выборге в этом году. Кире (Дарья Савельева) скоро 40 лет, она живет с младшей сестрой Верой (Аглая Тарасова) и двумя дочерями той в хрущевке в районе Малой Охты в Петербурге. Их мама несколько лет назад пропала без вести, но Кира продолжает надеяться, что все еще наладится, и не пытается что-то менять в жизни. Например, вступить в права наследства и наконец разъехаться с сестрой.

Со 2 ноября